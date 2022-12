El PSOE mantiene la enmienda que excluye a los perros de caza de la ley de animales

Protesta de asociaciones animalistas frente al Congreso para exigir al PSOE que retire la enmienda que deja fuera de la protección de la ley de bienestar animal a los perros de caza. / TWITTER ANIMA NATURALIS

Tras unas cuatro horas de negociación, el PSOE ha decidido mantener la enmienda que excluye a los animales de caza de la protección que contempla la ley de bienestar animal. Los socialistas no han aceptado la oferta que el Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra (Unidas Podemos), ha lanzado 'in extremis': incorporar a la norma una fórmula similar a la que se aprobó en Castilla-La Mancha, donde gobierna el socialista Emiliano García-Page, y que protege a los animales de caza en todos los ámbitos salvo cuando participan en actividades cinegéticas. De esta forma, con el 'modelo Page', la ley ampararía a los perros de caza o las aves de cetrería, para impedir su abandono, maltrato o sacrificio, cuando no estén en activo.

Sin embargo, los socialistas han decidido mantener viva su enmienda y por ello la reunión de la ponencia que reúne a los negociadores parlamentarios y que se ha desarrollado a puerta cerrada ha terminado en este punto sin acuerdo pese a que, en un receso de la misma, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha asegurado ante los medios, en nombre de Derechos Sociales, que "todavía" no se había alcanzado un pacto pero había "posibilidad de acuerdo".

La reunión de la ponencia continuará este martes y si aún así no se llega a un acercamiento la enmienda socialista podría prosperar con el apoyo de los partidos de derechas y minoritarios en la comisión de Derechos Sociales o el pleno. El deseo del Gobierno es que esta y otras leyes sociales queden aprobadas antes de final de año en el Congreso, para despejar así la agenda de temas polémicos antes de la primavera electoral que trae consigo los comicios autonómicos y municipales del próximo mayo.

Apoyo y rechazo

"La propuesta que hemos hecho al PSOE, la del 'modelo Page' es totalmente asumible (...) Lo que no puede darse es que los animales estén desprotegidos cuando está en el acuerdo de Gobierno que se establezcan normas que protejan a los animales en su conjunto. Por tanto la ley de bienestar animal vendría a cumplir el acuerdo de Gobierno", ha manifestado Verstrynge.

La enmienda socialista tiene el respaldo de la Real Federación de la Caza y, en términos generales, del ámbito rural, pero genera un amplio rechazo entre las asociaciones animalistas, que consideran que abre la puerta al maltrato, la cría indiscriminada y sin control y la matanza de cachorros y el sacrificio de perros adultos cuando no reúnen las características buscadas para la caza.

Por ello, los animalistas han realizado múltiples protestas, la última este lunes a las puertas del Congreso donde disfrazados de Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas han portado el cuerpo sin vida de un galgo hallado recientemente en una cuneta, como símbolo del maltrato que, en su opinión, sufren cada año miles de perros de caza.

Las presiones

Noticias relacionadas

Por el contrario, el mundo del campo, con los cazadores a la cabeza, se han movilizado en contra de la ley auspiciada por Podemos y los alcaldes socialistas han ejercido la suficiente presión como para que su partido presentara en septiembre, un mes después de que la norma fuera aprobada por el Consejo de Ministros, una enmienda que deja fuera de la protección a los animales cinegéticos, tal como ha exigido el sector.

De salir adelante, la ley protegería exclusivamente a las mascotas y animales de ámbito urbano, dado que los toros, los animales de producción o experimentación están regidos por normas específicas.