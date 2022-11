Podemos paga en Andalucía los envites de Iglesias contra Yolanda Díaz

“No nos dejan ni dar ruedas de prensa en el Parlamento”, se queja su portavoz, Juan Antonio Delgado, dejando entrever el clima irrespirable que va a más en la coalición Por Andalucía

Podemos cree que IU los 'castiga' en el Parlamento andaluz para ganar espacio en 'Sumar' y tratar de expulsarlos del acuerdo: "Nos hacen lo que no se atreven con Ione (Belarra) o (Irene) Montero", dicen aludiendo a las ministras

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, en rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía. / EP

“¿Se siente Podemos respetado en Andalucía?”. La pregunta la recibió el portavoz adjunto en el Parlamento andaluz de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, el diputado al que los morados postularon como candidato y que asumió la segunda fila como parte del acuerdo con IU y Más País, además de otros partidos como Equo o Iniciativa del Pueblo Andaluz. Se le inquirió parafraseando las palabras de Pablo Iglesias este domingo en Madrid, cuando recordó que para que Podemos entre en la plataforma Sumar de Yolanda Díaz “debe ser respetada” como “la fuerza más importante de la izquierda”.

Que Podemos no está dispuesto a ser “el pagafantas” de una nueva coalición electoral y que así se siente en Andalucía, no es ningún secreto. Pero la convivencia está cada vez más enrarecida. El diputado andaluz de Podemos sostuvo, tras evitarlo, dando rodeos con varias preguntas en el mismo sentido, que ya se sabe que los acuerdos firmados con IU no se cumplen.

“No nos dejan ni dar ruedas de prensa en el Parlamento andaluz, aunque eso venía en el acuerdo”, explicó. Su comparecencia se producía en la sede del partido, aunque él como portavoz adjunto podría darla en la Cámara. No se lo permiten. La estrategia de IU está presidida por la desconfianza y la orden de la cúpula de IU y del PCE es que a Podemos en Andalucía “ni agua”, dicen sus diputados. La misma estrategia que todos usaron en la anterior legislatura contra Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, para tratar de achicarle el espacio y hacerla desaparecer.

Empujándolos a irse

En el ala de Podemos se siente que están tirando de la cuerda para que se vayan del grupo parlamentario y se salgan de la coalición de las izquierdas. Sería el argumento perfecto, creen, para que la vicepresidenta Yolanda Díaz pudiera dar por muerta la negociación con Podemos pensando en una futura alianza electoral. Los morados creen que hay presiones, hablan de IU, del PCE y, sobre todo, de Más País de Iñigo Errejón, para que Podemos quede fuera.

“Pablo Iglesias apostó claramente por la unidad de la izquierda, dijo que tenemos que ir todos juntos en Sumar, eso fue lo que dijo”, zanjan en Podemos Andalucía. Están convencidos de que IU y el Partido Comunista está pagando con ellos en el grupo parlamentario lo que no se atreven a hacer en Madrid y en el Consejo de Ministros. Lo asumen y avisan, además, de que van a resistir.

“Si pudieran con Irene Montero o Ione Belarra lo harían pero como no pueden...”, señalan apelando a las dos ministras de Podemos en el Gobierno. Desde el otro lado también hubo ceses. Belarra cesó como secretario de Estado a Enrique Santiago (PCE) y Montero a su jefa de gabinete, la dirigente de IU Amanda Meyer.

Todos juegan con la misma baraja, aunque nada tiene que ver la versión de la otra parte, que deja claro que quienes se han salido del consenso y se han aislado, tratando de torpedear la alianza desde el primer minuto, son los dirigentes de Podemos, que no asumen que su fuerza política se ha desvaído y recriminan que pongan palos en las ruedas cada día.

“Estoy desde el principio a disposición de mi partido y de que la izquierda esté fuerte”, señaló el diputado andaluz de Podemos en rueda de prensa. “Podemos sí ha sido generoso y comprometido con el proyecto, no hemos roto ningún acuerdo. Otros... En Andalucía sí lo han roto, algunos están tirando más para romperlo que para cuidarlo”, señaló visiblemente molesto con lo que está ocurriendo. Aunque los partidos de Por Andalucía tratan de no airear sus tensiones internas es incontrolable porque el clima es cada vez más irrespirable. Cada día se nota más.

En Andalucía, primera comunidad donde las izquierdas se aliaron en una plataforma estilo el proyecto ‘Sumar’ que Yolanda Díaz podría poner en marcha para las generales, el resultado ha sido un desastre. Las negociaciones previas ya desvelaron lo difícil que iba a ser por la pugna de poder interno, el resultado electoral no fue bueno y el postelectoral ha sido aún peor, con Podemos destituido fulminantemente de la Mesa del Parlamento por considerar IU y Más País que los habían traicionado en sus acuerdos al intentar registrar por su cuenta un reglamento de funcionamiento del grupo. Podemos alega que antes ya habían movido ficha IU y Más País para arrebatarles la portavocía adjunta.

La presencia de Podemos en la Mesa del Parlamento “estaba en el acuerdo, no se está cumpliendo”. Hay “muchas más cosas y es visible”, concedió el diputado andaluz por Cádiz. “No hace falta que yo lo diga. Se ve y se sabe ya. No se respetan los acuerdos”, zanjó.

En el centro Ione Belarra y Juan Antonio Delgado. / PODEMOS

Podemos no puede dar ruedas de prensa en el Parlamento. Tampoco puede preguntar al presidente de la Junta en la sesión de control. Ambas cosas estaban en el acuerdo, muy detallado con el reparto, que firmaron antes de sellar la coalición electoral. Un contrato a dos entre Podemos e IU que el resto de actores políticos de Por Andalucía no reconoce. “Cuando no se respetan los acuerdos no se respetan a los partidos políticos ni a las personas”, señaló Delgado.

Podemos considera que IU les ha traicionado. Aseguran que les aseguraron que se iba a cumplir el acuerdo que pusieron sobre la mesa en el último momento para ir en coalición electoral y que IU aceptó aunque a posteriori ha admitido que fue “un trágala”. “El acuerdo se empezó a respetar pero hasta que firmamos todos para crear el grupo parlamentario, a partir de ahí empezó ya a no cumplirse”, explicó Podemos Andalucía. “No se ha cumplido nada, nada”, añadió Delgado, tampoco el reparto de recursos económicos del grupo parlamentario fijado en un 60/40.

La situación se sostiene porque la partida se juega en clave nacional. Podemos cree que en Andalucía les están apretando para que se salgan de la coalición y convencer a Yolanda Díaz de que aísle a Podemos. En Izquierda Unida y Más País van a una, convencidos de que Pablo Iglesias ya ha tomado la decisión de boicotear cualquier proyecto de las izquierdas donde no mande Podemos, desde la creencia, sostienen, de que el ciclo político ha cambiado y PP y Vox pueden llegar a gobernar dejando sin posibilidades a una alianza de las izquierdas.

En mitad de esta melé, en Andalucía pagan los platos rotos. De los cinco diputados de Por Andalucía en el Parlamento, tres son de Podemos, pero el control absoluto del grupo lo tiene IU, que ostenta la portavocía con Inma Nieto al frente, y su aliado en Más País, cuya diputada, Esperanza Gómez, se alzó a la Mesa de la Cámara tras la destitución fulminante de la diputada morada que antes ostentaba esa representación. El grupo parlamentario es una olla a presión y desde Madrid serán responsables de aliviar la presión o dejar que estalle. De momento, la presión va cada vez más alta.

Noticias relacionadas