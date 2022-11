Sánchez niega que el PSOE enviara emisarios a Bélgica para negociar con Puigdemont su regreso a España

El presidente español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa durante la cumbre hispano-lusa celebrada este viernes en Viana do Castelo, en Portugal. EFE /EPA/ESTELA SILVA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes que el PSOE enviara algún emisario a Bélgica para negociar con el expresidente catalán Carles Puigdemont su posible regreso a España, como el mismo sostiene.

"La respuesta es bien sencilla, no", ha indicado Sánchez al ser cuestionado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, tras la celebración de la XXXIII cumbre hispano portuguesa en Viana do Castelo.

Asimismo, respecto a si Puigdemont ha mentido, el jefe del Ejecutivo se ha limitado señalar: "Yo puedo hablar por mí". De este modo, Sánchez contestaba a las palabras del expresidente independentista, que afirmó que había recibido visitas de miembros del PSOE para generarle "expectativas de buen trato vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo".

"Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", escribió en una carta de dos páginas que compartió vía Twitter el pasado domingo 30 de octubre, el día en que cumplía un lustro en el extranjero tras el 1-O.

"No he buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni he esperado nunca los beneficios que se aplican a otros. Sobre esta cuestión he sido explícito en público y en privado ante todos los interlocutores que se me han dirigido para proponerme soluciones felices", añadió.

Desde que Puigdemont afirmó lo anterior, desde el Gobierno no se había aclarado si miembros del PSOE habían acudido a visitarle y se habían centrado en criticar al PP por dar por buena la versión del exdirigente de Junts.

"El PP tiene un nivel de desesperación muy profundo cuando dan categoría de autoridad al señor Puigdemont", sostuvo el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños al ser cuestionado al respecto, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto.

ADVERTENCIAS DEL BCE

Sánchez ha agradecido al vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, "sus ganas de ayudar" con el dictamen en el que se recomienda analizar las consecuencias negativas del impuesto a la banca y ha afirmado que aunque toma nota del mismo el Ejecutivo seguirá adelante con su hoja de ruta.

Preguntado por cómo va a garantizar el Gobierno que los riesgos que apunta el BCE no se van a producir, el jefe del Ejecutivo ha señalado que Guindos es "bien conocido por la política española".

Sánchez ha recordado que Luis de Guindos fue ministro de Economía del Gobierno del Partido Popular y "artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un céntimo de euro a los españoles, previamente fue responsable de Lehman Brothers y hoy es el vicepresidente del Banco Central Europeo".

"Yo agradezco sin duda la ganas de ayudar del señor de Guindos", ha señalado en tono irónico.

El presidente ha remarcado que tomarán nota y estudiarán el informe pero su hoja de ruta de crear ese "importante impuesto" se mantiene, "sobre todo -ha dicho- porque a la luz de los datos que hemos conocido, de los beneficios y dividendos que está dando el sector financiero a consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, creo que está justificado el que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles y españolas".

Ha recordado por último que el planteamiento que han hecho los dos partidos que sustentan al Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, es que en la redacción del texto constará que no se traslade el impuesto a los clientes de las entidades.

