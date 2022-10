El Gobierno deja en el aire si rebajará las mayorías para renovar sin el PP el CGPJ

La portavoz se desentiende de los presuntos contactos con Puigdemont y asegura que "tiene que venir para cumplir con la Justicia y rendir cuentas"

Insta a Feijóo a cumplir la Constitución "sin chantajes" y dice que para "incumplirla ya teníamos a Pablo Casado"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / Europa Press

El Gobierno esquivó este lunes ofrecer alguna pista sobre qué opciones estudia para superar el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, después de que este partido suspendiera abruptamente las conversaciones por el creciente protagonismo en el debate público de una reforma del delito de sedición, que Pedro Sánchez ya había confirmado antes que abordará.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dejó en el aire la posibilidad de recuperar la propuesta de cambiar en el Congreso la mayoría necesaria para rebajarla de tres quintos a mayoría absoluta, lo que impediría el veto del PP. No se refirió a ello de manera explícita pero no lo descartó, a pesar de que se le preguntó reiteradamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se reunió hoy por el festivo de mañana martes.

El hecho de no rechazar esta minoración de los votos requeridos para nombrar a los miembros del CGPJ es significativo porque Bruselas se pronunció en contra de que se hiciera cuando el Gobierno ya lo planteó hace meses y se vio obligado a dar marcha atrás. Con este antecedente no parece que sea una salida. Pero desde el Ejecutivo se ha evitado descartarlo.

"El Gobierno va a trabajar para cumplir la Constitución y que funcionen los órganos institucionales pese al PP", señaló Rodríguez, sin ofrecer más explicaciones. Hace dos años el PSOE y Unidas Podemos ya registraron una proposición de ley para modificar la ley orgánica del Poder Judicial y simplificar el sistema de elección del órgano de los jueces. En su momento se interpretó como un modo de presionar al PP pero Sánchez se vio obligado a paralizar esta reforma solo dos semanas después por la reticencias que puso la Comisión Europea.

"PARA ESTO YA TENÍAMOS A CASADO"

Por eso parece un camino intransitable que sólo abona el hermetismo del Ejecutivo sobre qué pasos puede dar tras la ruptura con el PP. Un silencio que también tiene un sentido político y es que el Gobierno quiere cargar las tintas contra la actitud de bloqueo de Alberto Núñez Feijóo. Este fue el mensaje que más nítidamente transmitió la portavoz: "El cumplimiento de la Constitución no admite chantajes", en referencia a la petición de los populares de no cambiar el Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. "Hace siete meses en el PP nos dijeron que venía alguien a liderar y lo que hemos visto es el señor Feijóo no lidera nada y ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país".

En este relato se quiere instalar el Gobierno mientras decide qué hacer. No se observa ni una sola rendija de reconciliación con el PP y todo el esfuerzo se va a dedicar a dejar claro que "no se puede naturalizar un incumplimiento de la Constitución de esta envergadura". "Para incumplir la Constitución ya teníamos a Pablo Casado", destacó la ministra, que añadió sobre Feijóo, que con él no se puede "ni jugar al parchís".

EL CGPJ "CUMPLIRÁ LA LEY"

Isabel Rodríguez tampoco aclaró cuándo el Ejecutivo nombrará a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y si confía en que el CGPJ hago lo propio con los suyos. Hasta ahora el sector conservador del órgano de los jueves lo había impedido. Primero, en protesta porque el Gobierno enmendó su propia reforma legislativa que impide al CGPJ hacer nombramientos para sacar del lote a los del TC. Y después a la espera de un acuerdo entre Moncloa y el PP para la renovación.

Una vez que ha fracasado, en el Gobierno entienden que el CGPJ "cumplirá la ley" y elegirá a sus dos magistrados del TC y, a casi a la vez, el propio Ejecutivo a los suyos. A falta de confirmar si Moncloa tiene otros planes, el desbloqueo del Constitucional para conseguir una mayoría progresista podría ser la solución que más satisfaga a Sánchez. De hecho era el plan previsto antes de que Bruselas insistiera en renovar el CGPJ e "inmediatamente" cambiar la ley y de que se produjera la dimisión del ya ex presidente del órgano de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

A PUIGDEMONT: QUE VUELVA Y RINDA CUENTAS CON LA JUSTICIA

La ministra aprovechó también la comparecencia para responder a las palabras del expresident, Carles Puigdemont, que este domingo, en una carta difundida a través de Twitter, aseguró que durante los cinco años que lleva viviendo en Bélgica, ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo". "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", señaló.

La portavoz no aludió a la existencia de contactos, que el PSC no llega a negar, ni quiso vincular a Puigdemont con la reforma del delito de sedición. Pero sí quiso contestarle en un tono poco amable. Dijo de él que es "un señor que se encuentra fugado de nuestro país" y sobre su regreso aseguró que posición del Gobierno es "clara y rotunda": "Tiene que venir para cumplir con la Justicia y rendir cuentas". Rodríguez censuró que el PP "utilice a Puigdemont" como "nuevo escudo de protección ante la debilidad de no saber dar explicaciones". "Es Inadmisible que aquellos que no fueron capaces de mantener o que pusieron en riesgo el orden constitucional por una y otra parte, ahora tengan que recurrir el uno a otro como argumento de autoridad", destacó.

