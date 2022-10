El diputado de IU denunciado por maltrato pide la baja en el partido y desliza que es una denuncia falsa

Miguel Ángel Bustamante niega las acusaciones de su ex pareja y lo atribuye al proceso de divorcio en el que se encuentra

Miguel Ángel Bustamante, en el Congreso. / CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El diputado de IU y del PCE Miguel Ángel Bustamante ha solicitado la baja cautelar en sus formaciones al ser investigado por presunto delito de maltrato a su expareja, con quien se encuentra en trámites de divorcio. El dirigente, que ocupa un asiento en el Congreso de los Diputados, ha negado los hechos y ha apuntado a que la acusación judicial es en realidad un intento de interferir en las condiciones relativas a la separación.

Bustamante ha publicado un comunicado confirmando su baja en el partido este viernes después de que El Mundo informase de la denuncia, por la que se le acusa de un delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar, y que ha sido elevada al Tribunal Supremo. Ha sido una juez de Écija (Sevilla) la que ha decidido enviar las diligencias al Alto Tribunal, dada la condición de aforado del investigado, y entre los delitos se incluyen ambién los de lesiones, coacciones, amenazas y revelación de secretos.

La denuncia se presentó el pasado lunes, 24 de octubre, en la Unidad de la Familia y la Mujer (UFAM) y fue remitida de forma inmediata al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 del municipio sevillano. La mujer acompañó su denuncia con un atestado policial y un parte de lesiones en el que se señala que sufrió un puñetazo en la cara, según el mismo medio. Tenía una herida en la región interna del labio superior y equimosis en el inferior.

En el comunicado difundido este viernes, el diputado informa de que ha pedido la suspensión cautelar de militancia en el PCE e IU "para no dañar políticamente a mis organizaciones", y dice no haber recibido notificación alguna de la denuncia. "Aparece en prensa antes de que yo tenga conocimiento, dando lugar a un daño moral", señala, antes de negar los hechos. "Niego totalmente lo publicado en la noticia, no he dado un puñetazo en mi vida".

Sobre la noticia de esta mañana. Solo espero que se resuelva pronto y se haga justicia. pic.twitter.com/uh0aIOYIiZ — Miguel A. Bustamante (@ma_bustamante84) 28 de octubre de 2022

Sin embargo, quizá lo más llamativo del comunicado es la relación que establece entre la denuncia y el proceso de divorcio en el que se encuentra, deslizando que su ex pareja habría emprendidos acciones legales para verse beneficiada en aspectos como la custodia, la pensión o los bienes inmuebles. "Estoy en un proceso civil de divorcio. Considero que la supuesta denuncia de este lunes (aún no la tengo) está relacionada con el proceso (custodia, pensión, casa...)", asegura.

En esta comunicación, Bustamante pone sobre la mesa uno de los asuntos más combatidos por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha hecho suyo el lema feminista "Yo sí te creo" y que en alguna ocasión se ha referido al "mito" de las denuncias falsas, asegurando de que son únicamente el 0,01% de los casos.

Reunión extraordinaria de IU para suspenderle la militancia

La formación que dirige Alberto Garzón ya ha suspendido de militancia al diputado ante la "gravedad" de la noticia publicada y anuncia que continúa recabando información. El secretario de Organización de IU, Ismael González, ha explicado que la suspensión de militancia se ha acordado en una reunión extraordinaria de la colegiada federal, en virtud del artículo 28 de los estatutos. "Miguel Ángel Bustamante ha sido suspendido cautelarmente de militancia, la votación ha sido por unanimidad", ha explicado.

Dicha disposición estatutaria regula la medida cautelar de suspensión de militancia, que puede adoptarse en caso de tener conocimiento de hechos susceptibles de derivar en un expediente de infración "muy grave", y que tenga transcendencia "pública y notoria" para la formación. Los estatuos de IU recalcan que la suspensión cautelar de derechos de afiliación "en ningún caso obviará la instrucción del correspondiente expediente sancionador". "Si transcurridos tres meses desde la adopción de medidas cautelares no se hubiese concluido el correspondiente expediente sancionador, las medidas cautelares dejarán de tener efecto alguno", recoge el contenido del citado artículo.

