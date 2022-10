Los diputados cobrarán menos que los senadores gracias a... Dos diputados de Unidas Podemos

La Mesa del Congreso, reunida este miércoles, se fracturó al discutir y decidir la ejecución en la Cámara de la subida adicional del 1,5% para los empleados públicos que el Gobierno y los sindicatos acordaron a primeros de mes

Los diputados no percibirán esa mejora, pero sí los senadores, porque su órgano de gobierno así lo ha decidido

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, tras un acuerdo del Ministerio de Hacienda con los sindicatos, decidió a primeros de octubre incluir en el proyecto presupuestario del año que viene una partida con la subida de los sueldos de los funcionarios del 2,5%. Asimismo, pactó la aplicación de un incremento adicional del 1,5% con cargo a las cuentas vigentes.

En consecuencia, y como es tradicional, las Mesas del Congreso y del Senado aprobaron sendas previsiones presupuestarias con las inclusiones de esos aumentos del 2,5%. Los diputados/as y los senadores/as percibirán la mejora a partir del 1 de enero de 2023. Tras la congelación estipulada este mismo año y tras haberse subido las asignaciones un 1% sólo en tres ejercicios de los últimos diez, la noticia sentó bien, aunque no estuvo exenta de polémica. El PP no la compartía, ni Cs. Ni Vox.

Dos parlamentarios en primera línea como el socialista Patxi López y el republicano Gabriel Rufián se defendieron. Hablaron en nombre de los demás: que la política esté remunerada, y bien remunerada, es "un triunfo de la clase de trabajadora" porque permite que se dediquen a ella personas que no provienen, sólo, de los estratos sociales más altos.

Al final esas cuantías de mejora son pequeñas; es lo que representa el 2,5% de una asignación que en bruto supera por poco los 3.000 euros. Sin embargo, a los diputados les cuesta despejar esa pegatina de seres privilegiados. Es un prejuicio que se tambalea con una comparativa europea. Tal y como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en exclusiva, en la UE sólo cobran menos que los diputados y senadores españoles, los homólogos de Polonia, los diputados de Croacia y los diputados letones.

El aumento del 2,5% más el aumento del 1,5% se lo van a aplicar los altos cargos del Gobierno, en línea con los funcionarios. Contarán con ambas mejoras las más elevadas instancias de otras instituciones públicas. En el Senado, por ejemplo. Pero no el Congreso.

Será así porque la Mesa de la Cámara Baja así lo decidió este miércoles, cuando tocó debatir y decidir la ejecución de ese incremento adicional del 1,5% con cargos al ejercicio presupuestario de 2022. Dos diputados de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, se expresaron en contra, y sus posiciones, unidas a las de los dos miembros del PP y a la del diputado de Vox, obtuvieron la mayoría. La Mesa la forman nueve parlamentarios.

Fuentes de la Mesa informaron a este medio sobre dicho debate y su desenlace, que no fue una votación en sentido estricto. Pisarello y Sánchez Serna argumentaron que en un contexto de crisis como el actual no es de recibo que los diputados se suban los sueldos. Que los representantes de los ciudadanos lo hagan en un momento en el que los ciudadanos representados no pueden hacerlo no es buena idea, explicaron. La disertación fue similar a la que esgrimieron los representantes del PP, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, y a la que formuló Ignacio Gil-Lázaro, de Vox.

Al ver la deriva, el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, manifestó que su grupo se abstendría. Unos minutos más tarde, sin embargo, la presidenta de la Cámara, la también socialista Meritxell Batet, hizo una reflexión a favor de la mejora salarial.

De acuerdo con la versión de las fuentes, no es nada extraño lo que se estaba proponiendo, habida cuenta de que proviene de un acuerdo del Gobierno con los sindicatos y de que históricamente los parlamentarios modulan las cuantías de sus asignaciones constitucionales en función de las mejoras o congelaciones funcionariales. De hecho, si a los empleados públicos se les deja los sueldos como están, los diputados y senadores actúan en consonancia.

El debate, siempre según las fuentes, reflejó las dos sensibilidades que imperan en Unidas Podemos en muchas materias y en numerosos órganos. Pisarello y Sánchez Serna, por un lado, y Gloria Elizo, vicepresidenta tercera, por otro. La diputada por Madrid, quien se caracteriza por expresarse y votar con autonomía, defendió la mejora salarial para los diputados por una razón de pura homogeneidad. Si el presidente, los ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y hasta los senadores se los suben, ¿por qué no los diputados? Al final se quedó sola en el posicionamiento a favor.

Ahora bien, en lo que no hubo debate ni dudas fue en la aplicación de esa mejora adicional del 1,5% a los trabajadores de la Cámara. Los asistentes, letrados, informáticos, policías o ujieres sí verán sus nóminas un 4% más altas que en pasados ejercicios.

Transferencias

La Mesa del Congreso ha analizado este miércoles un documento del departamento de Gestión Presupuestaria de la Cámara en el que se informaba de la necesidad de efectuar tres transferencias por dos conceptos, las retribuciones del personal laboral y las retribuciones, incluidas las complementarias, de los altos cargos. La justificación estribaba precisamente en la aplicación del acuerdo para la ejecución de la subida salarial del 1,5% con cargos al ejercicio presupuestario vigente.

Como esas cuantías no están recogidas en las cuentas actuales, la cobertura de las mismas se lleva a cabo mediante las transferencias citadas. Con el documento en la mano, los nueve integrantes de la Mesa han procedido a la discusión y a la decisión, que son las referidas: sí a las retribuciones de los trabajadores del Congreso; no a las de los altos cargos, es decir, los diputados, los 350.

En el Senado, también este miércoles, se ha visto un documento similar. El resultado, en cambio, muy diferente. Los siete miembros de su Mesa han aceptado las transferencias requeridas, para el personal y para los 265 senadores. Los tres representantes del PSOE, más el del PNV, se han posicionado a favor. Los tres del PP, en contra, informa Efe.

Preguntadas por la razón esgrimida por el PSOE para, con su postura, distinguirse de la delegación socialista en la Mesa del Congreso, las fuentes de la Mesa del Senado han defendido la autonomía de la Cámara Alta. Al final, los senadores cobrarán más que los diputados.

