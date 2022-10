El juez acuerda examinar los correos entre los imputados en la causa de Oltra por la gestión de los abusos a la menor tutelada

La Policía Judicial tendrá acotado el acceso a dos periodos de tiempo de 2017 y únicamente a los que mencionen el expediente de la joven

Mónica Oltra accede a la Ciudad de la Justicia junto a sus abogados el día de su declaración. / GERMÁN CABALLERO

El juez que investiga a la exvicepresidenta Mónica Oltra y quince funcionarios y trabajadores del centro Niño Jesús ha acordado acceder a los correos electrónicos que intercambiaron durante la gestión del caso de abusos a una menor tutelada a manos de un monitor, exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra.

En un auto notificado hoy a las partes el juez autoriza a que la Policía Judicial realice una criba para acceder a los correos electrónicos que intercambiaron los acusados "desde el 20 de febrero de 2017 hasta el 23 de marzo de dicho año y desde finales de el 5 de julio de 2017 hasta el 1 de Diciembre de 2017" y únicamente los que se refieran al expediente de la menor que sufrió los abusos o las actuaciones derivadas de dicha denuncia.

El magistrado adopta esta decisión "tomando en consideración que en el curso de la instrucción y por parte de algunas de las defensas de los investigados se han aportado a la causa correos electrónicos entre investigados que no figuran en el expediente de una de las investigadas, por lo que en ningún caso cabe descartar la posibilidad de que existan otros no incorporados a la causa y que pueden constituir, no sólo elemento de cargo sino también de descargo de los investigados".

La investigación la realizará el Grupo de Policía Judicial "que se estime más idóneco por el Jefe Superior de Policía y en el plazo de 30 días que únicamente podrían ser prorrogables si justificadamente no pudiera atenderse en dicho plazo el cumplimiento de lo ordenado", decide el titular de Instrucción 15 en el auto.

La decisión puede ser recurrida en reforma ante el propio juzgado o en apelación ante la Audiencia de València.

