Echenique, sobre la Ley del Deporte: "El Parlamento no puede legislar según la voluntad de Florentino"

Podemos se suma así a la acusación lanzada por LaLiga, que considera que el texto favorece a los grandes clubes

Pablo Echenique en el Congreso de los Diputados. / EFE

Podemos cree que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está detrás de la Ley del Deporte que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación definitiva en el Senado y pide modificar el texto de la norma. Esta iniciativa salida del Consejo de Ministros ha sublevado a todos los clubes de Primera y Segunda a excepción de Real Madrid, Barcelona y Athletic. Mientras, LaLiga amenaza con paralizarse si se mantiene el texto en sus términos, al considerar que compromete la viabilidad de los pequeños clubes.

“Todo apunta a que hay una intervención de Florentino Pérez porque si no, no se entiende que haya un texto que tiene en contra a la mayoría de grupos de fútbol”; ha afirmado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados ha pedido “que el Parlamento no legisle según la voluntad de Florentino”. Una acusación que va en línea con lo expresado en las últimas semanas por La Liga, que se ha rebelado contra la Ley del Deporte.

El informe del Congreso sobre el texto, elaborado principalmente por PP y PSOE y adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, no atiende las demandas del organismo dirigido por Javier Tebas. Los clubes de Primera y Segunda han amenazado incluso con parar la competición si el articulado actual sale adelante y la asamblea extraordinaria de LaLiga reunirá este jueves para decidir sobre un cierre patronal que la RFEF ya ha avanzado que consideraría ilegal.

LaLiga mostró hace semanas su posición contraria a ellos y logró que PP y PSOE pactaran enmiendas que modificaban su redacción. Sin embargo, esas enmiendas fueron retiradas, algo que LaLiga achaca a presiones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para gozar de un camino más allanado de cara a un futuro lanzamiento de la Superliga.

El socio minoritario de la coalición, que en su momento aprobó el anteproyecto de ley en Consejo de Ministros, considera ahora que el texto debe enmendarse y ha avanzado que apoyará las modificaciones planteadas por otros grupos, como Ciudadanos. “Vamos a trabajar para que las enmiendas que se han introducido por parte de diferentes grupos puedan salir adelante”; ha advertido.

“No concebimos que pueda aprobarse en esta cámara una ley que provoque que por primera vez en décadas se pare la liga de fútbol porque hay 39 de 42 equipos que entienden, basados en informes jurídicos, que esto va a poner en peligro su viabilidad económica”, ha continuado. Echenique ha insistido en que “el parlamento no está para hacer la voluntad de Florentino Péréz, sino para defender el interés general”.

Todos piden cambios salvo PP y PSOE

Ciudadanos ha presentado una serie de enmiendas apoyadas por la mayoría de los clubes de fútbol y que han contado con el respaldo de la mayoría de grupos parlamentarios a excepción de PP y PSOE, según ha destacado el portavoz naranja en la Comisión de Cultura y Deporte, Guillermo Díaz. En rueda de prensa en el Congreso, ha defendido que la enmienda "dará seguridad jurídica a los clubes de Primera y Segunda división que tienen contratos firmados y que podrían verse afectados".

Su iniciativa, ha anunciado, "va a tener un apoyo importante de prácticamente toda la cámara, salvo PP y PSOE", que han tenido "unos cambios de criterio inexplicables y tienen que contar por qué han cambiado de opinión", y han llegado a retirar las enmiendas que había presentado inicialmente para corregir el texto a petición de LaLiga.

"Daremos seguridad jurídica a 39 clubes de Primera y Segunda, que tienen unos contratos que estaban firmados con la legislación vigente y que podrían verse afectados por silencio o laguna legislativa", ha defendido Díaz, prometiendo dar garantías a la explotación comercial de los derechos de los clubes pequeños y medianos.

