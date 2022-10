Sánchez aprieta a las grandes empresas y a bancos: "Tienen el deber moral" de ayudar contra la crisis

El presidente del Gobierno defiende la "corresponsabilidad fiscal" como escudo contra los efectos de la crisis económica y social y pide a los ejecutivos autonómicos que no hagan "disputas indiscriminadas" sobre bajar impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), a su llegada al pleno del Senado, en Madrid a 18 de octubre de 2022. / EFE/ Fernando Alvarado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este martes en el Senado que tiene una hoja de ruta muy clara para amortiguar los efectos de la crisis económica y social que está provocando la guerra de Ucrania, y después, para salir de ella. Y en esa hoja de ruta los bancos y las grandes empresas jugarán un papel protagonista. "Tienen el deber moral ahora de devolver la solidaridad que recibieron durante la pandemia", ha proclamado.

Es la segunda vez en dos meses que el líder del PSOE acude al Senado para explicar sus medidas anticrisis, y de paso, para disputar con Alberto Núñez Feijóo los modelos político y económico. A Sánchez le interesa tener la iniciativa en un contexto en el que el PP, demoscópicamente, estaría mejor. El Centro de Investigaciones Sociológicas, a tenor del último barómetro conocido este lunes, víspera de la sesión en la Cámara Alta, no lo comparte.

Para el presidente del Gobierno, esa particular pelea entre ejecutivos de las comunidades autónomas por bajar impuestos es una "disputa fiscal indiscriminada a la baja" que "no es razonable", por cuanto provocará un debilitamiento del Estado de Bienestar. Sánchez no ha tenido que irse muy lejos para encontrar el contexto en el que hubo que reforzar la sanidad o la educación: la pandemia. Esas "lecciones" no las olvidará nunca.

La manera de proteger y fortalecer el Estado de Bienestar pasa por "la corresponsabilidad fiscal", lo que, según los márgenes de beneficios que están logrando las más importantes empresas del país y las entidades financieras, pasa por gravar esas ganancias. En eso está el presidente, de ahí los gravámenes para ambos sectores y el impuesto a las grandes rentas.

Noticias relacionadas