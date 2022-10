Feijóo rebaja su principal exigencia para pactar con Sánchez la renovación del CGPJ

La pista de aterrizaje para que el PP pueda pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de haberla bloqueado cuatro años se va despejando. Los conservadores están cada día más cerca de acordar con el Gobierno los nombres de los 20 vocales y del presidente que compondrán ese órgano. En el cuartel general del PP ya han asumido que Pedro Sánchez no quiere modificar la ley orgánica que regula el CGPJ para dar más poder a los jueces y han rebajado su exigencia. Ya no le piden que se comprometa a cambiar esa norma con ese objetivo principal. Ahora, según fuentes conocedoras de la negociación a dos bandas, Alberto Núñez Feijóo solo espera que diga "por escrito" que se solicitará al nuevo CGPJ una propuesta de reforma de la ley, que puede incluir también otros elementos para mejorar la independencia del poder judicial como la eliminación de las puertas giratorias o la necesidad de que los vocales sean perfiles desvinculados de la política en los cinco años inmediatamente anteriores.

Feijóo, eso sí, necesita algo negro sobre blanco, para contentar a sus propios votantes, que han visto cómo durante meses su partido utilizaba como excusa para no sentarse con el Ejecutivo la necesidad de cambiar la ley. "Todos los acuerdos que lleguemos con el Gobierno tienen que ser escritos, porque, si son orales, son meras conversaciones. No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes", declaró el líder del PP este jueves tras acudir a una conferencia del líder de UGT, Pepe Álvarez. El compromiso, según los pasos que están dando poco a poco los conservadores, parece que será la mera obligación para Sánchez de solicitar el informe.

El plan de julio

Los populares diseñaron un plan para "reforzar la independencia judicial" el pasado mes de julio en el que propusieron que el nuevo CGPJ que elijan ahora haga una propuesta de reforma de la norma. Los conservadores creen que sería óptimo que plantearan su opción en un plazo de seis meses, que incluya, entre otras cosas, que se "garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección" del órgano. En paralelo, la comisión de Justicia en el Congreso también crearía una ponencia y tendría que tener sus trabajos listos en medio año. La novedad de este jueves es que Feijóo ha asumido que todo ese proceso podría acabar en nada si Sánchez sigue en la Moncloa tras las próximas elecciones generales, a finales de 2023. Según fuentes de su equipo, el presidente del PP da por hecho que el líder socialista no se sentirá obligado a impulsar los cambios normativos que pudiera proponerle el nuevo CGPJ que, supuestamente, ya representará al Congreso actual, con una mayoría progresista.

En todo caso, el político gallego se comprometió este lunes a reformar él la ley si logra formar Gobierno tras las generales, dando por hecho que Sánchez no lo hará, como dijo él mismo pocos minutos después en el debate del Congreso.

Todo con una mayoría de tres quintos

Fuentes del partido conservador apuntaron también que Feijóo y el jefe del Ejecutivo acordaron el lunes un cambio en el funcionamiento interno del futuro CGPJ: aumentar la capacidad de bloqueo de los vocales del poder judicial. La Moncloa no quiso comentar este asunto y pidió "discreción". Lo pactado, según el PP, consiste en que algunas decisiones que en estos momentos se toman por mayoría absoluta en el seno del CGPJ ahora requerirán de una mayoría superior, de tres quintas partes.

Si finalmente el Gobierno acepta esa petición de los populares, los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia, los presidentes de las Audiencias provinciales y los anteproyectos de ley también tendrían que ser aprobados por tres quintas partes.

En estos momentos los acuerdos del CGPJ ya se alcanzan por esa mayoría rotunda en algunos casos, como los nombramientos de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, del presidente de la Audiencia Nacional y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

