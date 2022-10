Podemos exige estar en la negociación del CGPJ y ve la salida de Lesmes como una "operación coordinada con el PP"

El socio minoritario de Gobierno recela de que PP y PSOE alcancen un acuerdo que les excluya del órgano constitucional

Los morados, que hasta ahora delegaban la negociación su cuota en el CGPJ en el negociador socialista, Félix Bolaños, reclaman ahora que sea una mesa a tres

Podemos pide una negociación a tres para renovar el CPGJ y enfría cualquier acuerdo al que puedan llegar este lunes entre PP y PSOE en la reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "Podemos tiene que ser parte de esa negociación del CGPJ como miembro legítimo del Gobierno de España", ha asegurado este lunes el portavoz de la formación Pablo Fernández.

"El PSOE tiene que entender que el bipartidismo se ha acabado", ha asegurado el dirigente en la rueda de prensa tras la ejecutiva del partido, donde Fernández ha exigido que estén "todas las partes del Gobierno" en esas conversaciones para renovar a la cúpula judicial. Podemos recela de que socialistas y populares intenten llegar a un acuerdo a sus espaldas que les deje fuera del órgano constitucional.

"Podemos tiene que ser parte determinante [de la negociación] como miembro que somos del Gobierno. No puede ser entre PSOE y PP. Podemos tiene que ser parte protagónica"; ha reiterado el portavoz morado. Hasta el momento, los morados delegaban en el ministro de Presidencia Félix Bolaños la negociación de la cuota de Unidas Podemos, pero ahora el socio minoritario de coalición exige estar como un miembro más en esa mesa. "Y estar significa estar, ser un miembro activo", ha insistido, a preguntas de los periodistas.

"Tenemos claro que el PP quiere excluir a Podemos de esa negociación y que ha sido una causa determinante para que no haya habido acuerdo. Esto a nuestro juicio es absolutamente antidemocrático", ha continuado el dirigente, que ha pedido al Partido Socialista "no ceder a las presiones" tras la salida del presidente del órgano de los jueces, Carlos Lesmes.

En este sentido, Fernández ha denunciado que la dimisión del magistrado es en realidad una "operación coordinada con el Partido Popular" con el objetivo de perpetuar el bloqueo judicial. "La dimisión de Lesmes forma parte de una operación con el PP para mantener el bloqueo del poder judicial, de lo contrario no se entiende que no haya dimitido en los últimos cuatro años. El PP lo que quiere es una negociación bipartidista para apartar a Podemos, torcer el brazo al PSOE y mantener su control en el poder judicial. "l gobierno no puede ceder a las presiones de PP", ha dictaminado.

UP pide la salida del bloque conservador

Estas declaraciones llegan unas horas después de la primera reacción de Unidas Podemos, por la que pedía a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que sigan la estela de Lesmes y dimitieran para facilitar el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que debía haberse producido hace un mes. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, acusaba al sector conservador del órgano de los jueces de tener un "comportamiento sedicioso" y reclamaba de nuevo una reforma en la elección del CGPJ para reducir las mayorías y hacer innecesarios los votos del Partido Popular.

En una entrevista en RNE, el dirigente de los comuns se ha mostrado a primera hora de la mañana "pesimista" sobre la posibilidad de un acuerdo entre PSOE y Podemos para nombrar a la cúpula judicial en la reunión que tienen prevista este lunes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Considera Asens que el interés de los populares es que la "situación no se solucione hasta que el PP no llegue al Gobierno". En este sentido, ha abogado directamente "una reforma que permita una renovación del CGPJ sin el PP, con la pluralidad del Congreso que es más amplia que la que representa el PP".

Asens insiste en la petición defendida en los últimos meses por los morados que pasa por modificar las mayorías necesarias para renovar el órgano de los jueces y que baste con una mayoría absoluta para su nombramiento, en lugar de los tres quintos actuales. Esto permitiría alcanzar un acuerdo de renovación sin necesitar de un pacto con el PP.

En octubre de 2020, PSOE y Unidas Podemos llegaron a registrar en el Congreso de los Diputados un texto para modificar las mayorías en este sentido y reducirla a 176 votos, pero finalmente los socialistas desistieron y sólo sacaron adelante, unos meses después, la reforma que limita los nombramientos del CGPJ, para evitar que se nombrasen jueces conservadores en la cúpula judicial.

Para el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos, la salida de Lesmes supone "una bofetada en la cara al resto de vocales del PP que están incumpliendo de forma descarada la ley". Se refería así a los jueces que se han declarado en rebeldía en las últimas semanas y han dificultado la elección de los dos miembros del Tribunal Constitucional que debe elegir el CGPJ para que el Ejecutivo pueda hacer lo propio con los otros dos que les corresponden, de manera que se lograría una mayoría progresista en el Alto Constitucional.

Aunque el Gobierno impulsó una norma que prohibía los nombramientos de jueces por parte de la cúpula judicial, este verano impulsó otra reforma para desbloquear únicamente la designación de los miembros del TC, una reforma que sublevó a una parte del CGPJ que, en protesta por estos movimientos, ha bloqueado cualquier nombramiento.

En este sentido, Asens ha recordado que "la ley obliga a nombrar los dos miembros del TC y se ha acabado el plazo", y ha lanzado una petición: "O cumplen la ley o, si quieren seguir con su comportamiento sedicioso, deben dimitir que es lo que piden los vocales progresistas".

