Una "ponencia de estudio" impulsada por el PSOE en el Senado frenará la ley de bebés robados

Los afectados lo tachan de "maniobra". La Proposición de Ley que apoyan las víctimas llegó a la Comisión de Justicia del Congreso hace dos años y está en trámite de enmiendas

La nueva moción se debatirá este jueves en el Senado

Concentración de familiares afectados por el caso de los niños bebes robados, en abril de 2012. / José Luis Roca

El Grupo Socialista en el Senado, junto con formaciones de izquierda como Compromís, Geroa Bai y Más Madrid y también nacionalistas como Bildu, el PNV y Junts per Catalunya han presentado una moción en el Senado instando la creación de una "ponencia de estudio sobre el fenómeno de la sustracción de recién nacidos", lo que en opinión de las asociaciones de víctimas supone paralizar el texto que se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

"Esta iniciativa puede provocar que la ley se mantenga paralizada o, incluso, sustituirla y que nunca llegue a aprobarse", señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Soledad Luque, portavoz de CeAqua en el área de 'bebés robados' y presidenta de la asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños, que califica la moción de "maniobra". El colectivo había comenzado a movilizarse para exigir la tramitación del proyecto y ha convocado una concentración el próximo 23 de octubre frente al Congreso que espera reunir a afectados por este fenómeno en toda España.

La Proposición de Ley, cuya elaboración ha sido respaldada hasta en dos ocasiones por una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, llegó a la Comisión de Justicia de la cámara el 17 de septiembre de 2020, hace ya dos años, y desde entonces el plazo de enmiendas para que los grupos parlamentarios hagan sus aportaciones se ha prorrogado más de 70 veces. Los afectados temen que se prime la tramitación de otras propuestas legislativas en lo que queda de legislatura, y esta moción en el Senado parece confirmar sus sospechas.

¿DENTRO DE LA LEY DE MEMORIA?

Víctimas de la supuesta trama de bebés robados en la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid, en junio de 2018. / EFE/Chema Moya

El texto de la moción, que se votará en el Senado el próximo jueves, alude al proyecto de Ley de Memoria Democrática -también en tramitación-, del que dice que "recoge en su texto diferentes hechos execrables cometidos durante el franquismo y hasta la aprobación de la Constitución española en 1978". Según los autores de la moción, en el proyecto de Memoria se dice que "son víctimas las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores, como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas".

La verdad es que, hasta donde se ha podido acreditar, las prácticas que dieron origen a los bebés robados en nuestro país se iniciaron tras la guerra civil, continuaron durante todo el franquismo y siguieron cometiéndose más allá de la transición, hasta la década de los noventa del pasado siglo.

La moción alude a las asociaciones al afirmar que estas señalan "miles de casos que deben esclarecerse", y añade que un Estado como España "no puede permitir que estos hechos queden impunes y sin esclarecer, así como debe garantizar no solo el conocimiento de la verdad, sino también que se establezcan garantías de no repetición".

Pero las víctimas no quieren iniciativas "que solo hacen que pase el tiempo y se agote la legislatura". En un comunicado emitido este lunes, Ceaqua subraya cuál es la finalidad de la ponencia, según los grupos proponentes: “escuchar las experiencias de las personas afectadas y redactar una serie de recomendaciones que el Gobierno pueda poner en marcha con tres objetivos: levantar la protección de datos, desclasificar y abrir los archivos para conocer la filiación biológica de los afectados, crear un banco de ADN e impulsar encuentros interfamiliares apoyados por un equipo de psicólogos”.

INICIATIVAS YA EN LA PROPUESTA DE LEY

Recuerdan que la Proposición de Ley que se encuentra paralizada en el Congreso ya contiene estos objetivos, entre otros muchos más, por lo que la iniciativa del PSOE en el Senado les parece sorprendente, así como su apoyo por el resto de grupos. Así, apuntan al trabajo ya adelantado en los Ministerios implicados en la tramitación de la Ley como son los de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Justicia y Derechos Sociales. Por ello, piden a los autores de la ponencia que, si realmente quieren ayudar a las víctimas, reconsideren su iniciativa y dediquen su energía, su tiempo y los recursos para defender, impulsar y terminar con el eterno trámite de enmiendas que paraliza la Proposición de ley y poner todo su esfuerzo político en la aprobación urgente de este texto, insisten.

La norma en trámite de enmiendas pretende la creación de una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama de bebés robados, además de facilitar a las víctimas acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración o de archivos privados. También recoge la creación de una base de datos estatal de afectados y de un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" en relación estos casos.

En cuanto a las medidas de reparación, los reconocidos como víctimas de esta trama buscan que la ley les reconozca derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. El texto tomado en consideración también incluye la posibilidad de conceder indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas.

Otro frente son las investigaciones judiciales, que se multiplicaron entre 2011 y 2019 y que en la actualidad también parece haberse quedado en pausa. Desde la Fiscalía General del Estado, sin embargo, se señala que en el último año ha habido un incremento exponencial de las actuaciones sobre este asunto al abrirse un total de 47 diligencias de investigación, superando con creces los 7 y 3 asuntos que se registraron durante 2019 y 2020, respectivamente.

