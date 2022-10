Ayuso reconoce que pospone su convención ideológica para ir "de la mano" de Génova

El Hospital Zendal podrá recibir a los pacientes derivados de los centros hospitalarios de Madrid durante los periodos de obras de remodelación o ampliación

Isabel Díaz Ayuso durante su entrevista en uno de los estudios del nuevo espacio de Warner Music en Madrid. / Juan Carlos Rojas

Isabel Díaz Ayuso es desde mayo presidenta del PP de Madrid, como anhelaba para equipararse al resto de los barones del PP, pero confiesa que no le dedica a la formación todo el tiempo que querría porque gobernar la Comunidad de Madrid es su prioridad y le quita mucho tiempo.

La gestión del día a día en el PP de Madrid la ha delegado en su número dos, Alfonso Serrano, actual secretario general de la formación. Fue él quien esta semana presentó el nuevo formato que han decidido dar a la prometida convención ideológica, transformada ahora en unas jornadas temáticas de contenido tan amplio que cabe cualquier asunto y que se extenderá durante cinco meses.

¿Le ha sugerido Génova o alguno de sus compañeros en el PP de Madrid que no era oportuno tener una convención para ahondar en los valores del partido una vez que Alberto Núñez Feijóo dejó claro que él no iba a hacerlo a escala nacional?

Es todo más sencillo. El congreso de Feijóo y el mío fueron extraordinarios, por tanto, hay una ponencia que no se ha renovado y que es estatutaria y se ha de aprobar con los afiliados. Como ellos lo han pospuesto, lo lógico es que haga yo lo mismo porque vamos de la mano. Otra cosa es que haya temas que me parecen muy interesantes para hablar con empresas, ciudadanos, sociedad civil sobre medioambiente, impuestos, familia y para eso vamos a organizar esos foros.

¿Pero tiene esto la misma fuerza que una convención al uso?

¿Qué es fuerza? Para mí sí, si tienen utilidad, nos traen buenas propuestas y marcamos el mensaje en temas que son muy complejos pero muy necesarios, como la convivencia entre el cuidado del medioambiente y la economía, las nuevas formas de consumo con la ecología o la conservación del patrimonio natural con la lucha contra el fuego, la creación de empleos en el campo y la agricultura.

Una de estas jornadas estará dedicada a la juventud, y acogerá el Congreso de Nuevas Generaciones de Madrid. De momento hay un único candidato, Ignacio Dancausa, sobre el que Ayuso no se pronuncia aunque el perfil que ha pedido encaja totalmente con él.

¿Será una de sus funciones borrar de las NNGG cualquier rastro de Ángel Carromero (exdirigente de esta formación, hombre para todo de Casado y muy cercano colaborador de Almeida hasta que estalló el caso del espionaje) ?

A mí eso... que se organicen como consideren. Lo que tienen que tener, a mi juicio, es vocación por la política pero no por los cargos políticos, que deslucen la idiosincrasia de lo que tiene que ser una organización juvenil, que debe ser inconformista, idealista.. y quedarse en el entorno de la universidad porque es la mejor etapa de la vida para discurrir, tener tiempo para leer y profundizar y forjar un pensamiento político.

¿Qué políticos de los que ha nombrado Feijóo esta semana en el segundo nivel de la cúpula del PP, los secretarios de área, ha propuesto usted?

Yo desde el comienzo he apostado por la consejera de Medio Ambiente (Paloma Martín), por Antonio Zapatero (que llevará el área sanitaria y salud pública en la cúpula de Feijóo), está con él también mi director de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado (José Herrera), tenemos también a diputadas de la Asamblea como la portavoz de Educación (Lorena Heras)… Y hay gente que está con nosotros en el PP de Madrid y en la Consejería de Administración Local (Alejo Miranda) que también están con él. Su equipo es mi equipo y mi equipo es su equipo.

Lucha contra las adicciones de los menores

Durante la entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, Ayuso también ha profundizado muy brevemente en algunos asuntos relacionados con su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Se muestra confiada en que Vox no va a poner sobre la mesa asuntos de difícil digestión para el PP y que los presupuestos saldrán adelante a pesar de estar en año electoral. Y parece se muestra tan satisfecha con su balance en estos años, que ha decidido emprender una nueva cruzada: terminar con las adicciones.

Este es un tema universal, ¿cómo pretende abordar este asunto desde su Gobierno?

Tenemos muchos planes, desde el control de drogas en los colegios a contactos con influencers para intentar hablar, sobre todo, a las mujeres en torno a la verdad de las redes sociales. Porque se tiraniza a las chicas en torno a unos ideales que no existen y que están fabricados por los filtros, que las convierte en mujeres presas de algo inexistente. También estamos reforzando la salud mental en los centros de salud, la Consejería de Educación está trabajando para meter más programas que hablen a los adolescentes sobre el consumo de drogas; también trabajamos para crear unidades caninas que vayan a colegios para acabar con la entrada de drogas en los mismos. Todo el gobierno de la Comunidad, cada uno desde sus consejerías, está poniendo en marcha planes, pero nos hace falta más ayuda por parte de los medios, las administraciones, empresas, cine…. para entre todos poner freno a esto porque es un sinsentido.

¿Y se ha puesto en contacto con otras administraciones para emprender planes conjuntos que puedan ser más efectivos o es algo que de momento afronta sola?Cuando empecé con el plan de natalidad, maternidad y paternidad, al principio, estábamos un poco solos y ahora estoy escuchando a otros gobiernos autonómicos, e incluso al Gobierno de la nación hace poco, hablar del asunto. Detectamos problemas que están ahí, a los que no sé si se les está prestando atención suficiente, hasta que empiezas a hablar de ello y nos vamos convenciendo unos a otros de que efectivamente hay que abordarlos, cada uno desde su responsabilidad.

Respecto a lo que ya forma parte del balance de gestión de esta legislatura, ¿está usted satisfecha con cómo funciona la sanidad pública en Madrid? Sí, en líneas generales desde luego. Tenemos hospitales de referencia a nivel mundial, siendo líderes en tratamientos avanzados oncológicos, enfermedades raras, infanto-juveniles. Tenemos una atención solidaria, acogemos a pacientes de toda España cuando necesitan tratamientos de mayor complejidad, red asistencial de primer orden, más puertas de emergencias que ninguna otra región, con mayor horario de apertura, y esa es la verdad de la sanidad en Madrid. Y noticias todos los días de hospitales en los primeros puestos internacionales.

En relación con los hospitales, pasado ya el Covid, ¿qué función le queda ahora al Hospital Enfermera Isabel Zendal?

Entre otras muchas cosas, laboratorios y centros de estudio, el Zendal está concebido como un hospital al servicio de los demás (centros) para situaciones de catástrofes, nuevas epidemias, campañas de vacunación masiva… Es un hospital que crece o decrece en función de la demanda, y evita que otros hospitales se vean colapsados, por ejemplo, cuando haya obras integrales. Va a estar preparado y siempre listo para cualquier hospital en cualquier situación sobrevenida y que no pueda colapsar la sanidad de Madrid, para que este hospital sirva como desahogo.

Uno de los hospitales de Madrid que está precisamente en fase de ampliación es La Paz, ¿quiere decir que el Zendal va a ser una extensión de La Paz próximamente?

Bueno, y el 12 Octubre, el Gregorio Marañón, en todos los hospitales se están realizando reformas profundas, el de La Paz es uno de ellos porque se va a reconstruir desde cero en su mismo solar. Las derivaciones en según qué especialidades, evidentemente, servirá para agilizar las obras.

Hay un centro que también necesita una ampliación, el Hospital Universitario Niño Jesús, pero su edificación parece depender de la construcción de un parking de cuatro plantas junto al Parque del Retiro, en pleno Paseo de la Luz. Hay protestas de los vecinos y en el Ayuntamiento de Madrid no se atreven aún a autorizar las obras porque el aparcamiento podría conllevar que la UNESCO suprima el título de Patrimonio de la Humanidad de esta área de la ciudad.

¿Por qué no incluyen la ampliación del centro en sus presupuestos en lugar de condicionarlo a la construcción del parking?

Se está en contra del parking desde el principio y eso es un sinsentido. Es el mejor hospital infanto-juvenil de Europa, que atiende de manera generosa a pacientes de fuera de Madrid, a familiares sin recursos a los que les ponemos una casa porque no tienen para mantenerse en hoteles durante tantos meses, algunos de ellos con niños con tratamiento oncológico o enfermedades raras y que están en Madrid durante meses o año y medio. Esas familias no se pueden venir desde Parla, Alcobendas, Leganés, Córdoba o A Coruña sin coche, donde también traen objetos familiares. Y son desplazamientos diarios costosísimos. Era necesaria la construcción de este parking porque no se pueden permitir estar pagando parquímetros y perdiendo horas en aparcar. Y esa era una forma necesaria de poder ayudar a familias que están en una situación como esa.

Residencias de mayores: "Se ha creado un relato falso"

De su gestión en los tiempos de pandemia, solo se arrepiente de no haber tomado sus decisiones antes y niega, como ha repetido en los últimos días Alberto Reyero, quien fuera su consejero y responsable de las residencias de mayores, que hubiera un protocolo que frenara la derivación de ancianos a los hospitales. Está convencida de que “se ha creado un relato falso sobre la realidad” e insiste en que los mayores fallecieron porque el virus fue muy virulento en la primera ola y ocurrió lo mismo en otras comunidades a las que no se mira con la misma lupa que a Madrid.

Precisamente esta semana, Más Madrid ha registrado una petición para crear una comisión de estudio sobre las residencias de mayores. Está dispuesta a sentarse a hablar con la oposición para ver cómo se puede mejorar la gestión de estos centros y mejorar el cuidado de los mayores?

Si la oposición tiene buenas propuestas, serán bienvenidas y estudiadas, pero no hace falta para eso crear una comisión en la que ya está la resolución escrita por adelantado, que es lo que suelen hacer con todas las comisiones parlamentarias.

La vivienda es otro de los principales problemas de los madrileños. Desde el Gobierno han puesto en marcha varios planes que pretenden ser de ayuda principalmente a los jóvenes de menos de 35 años. Usted dijo hace unos meses que quería comprarse un piso, ¿ha conseguido ahorrar lo suficiente?

Siempre me he querido comprar un piso, pero los políticos lo que tienen que hacer es no hipotecarse. Para tomar decisiones complejas y ser realmente independiente en política tienes que volar libre y no tener ataduras de ese tipo. No me he hipotecado hasta la fecha porque siempre he pensado que la política era algo a corto plazo y, por ahora, me he mantenido así. Madrid, como las grandes capitales, ha visto cómo en los últimos años crece mucho el precio de la vivienda, para lo que nosotros estamos poniendo soluciones. Esa es la realidad de la vivienda y por la que hasta la fecha no he tomado una decisión de ese tipo.

