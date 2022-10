"No tengo en mi agenda cenar con Feijóo"

P. ERC ha puesto sobre la mesa la reforma de los delitos de sedición y rebelión para aprobar el Presupuesto, ¿lo van a aceptar?, ¿les preocupa la ruptura en el Govern?

R. El Gobierno lo que quiere es que haya estabilidad en todas partes Pero sí diría que para nosotros es muy importante seguir manteniendo las vías de diálogo. Creemos que ha dado fruto, que han sido bueno para Cataluña la conformación de los diferentes presupuestos.

P. Quiere decir que PSC puede apoyar el presupuesto de la Generalitat y a cambio ERC el del Gobierno

R. No, yo no hablo de lo que el PSC va a hacer. Cuando negociamos, no incluimos cuestiones distintas a las presupuestarias. Espero que Esquerra actúe con la responsabilidad de otras veces, más allá de que la pretensión sobre otras legislaciones, que ustedes conocen y que para mí es absolutamente respetable.

P. Hemos conocido estos días que han cenado juntos Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo, ¿tiene previsto también cenar con él? .

R. Ahora mismo no la tengo en mi agenda.

P. Hablaron sobre la rebaja del IVA a los alimentos básicos y a los productos para celíacos, en la que los dos están de acuerdo. ¿El Gobierno se plantea aprobarlo?

R. El paquete fiscal que el Gobierno tiene previsto desarrollar ya lo ha presentado y lo único que queda pendiente es ver, si cuando se aproxime el fin de medidas extraordinarias, como la rebaja del IVA de la luz y del gas, hay que prorrogar.

P. ¿Y los 20 céntimos de la gasolina? Es una medida que ha recibido críticas de organismos como el Fondo Monetario y el precio de los carburantes está por debajo de los niveles de preguerra.

R. Es que es prematuro todavía saber cuál va a ser el precio del barril a lo largo de los próximos meses y por tanto, cuál va a ser el precio de los combustibles. Pero estamos asistiendo a una bajada que vemos con buenos ojos y en el mes de noviembre o diciembre podremos tomar la decisión.

P. El comisario de Justicia está de visita estos días en España. Ha pedido renovar el Consejo General del Poder Judicial e inmediatamente cambiar el modelo de elección de los jueces.

R. Yo creo que hemos sido muy pedagógicos. El Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen que emanar de la única fuente democrática que tiene nuestro país, que es el pueblo, y por tanto, de la representación legítima que se establece en el Congreso de los Diputados.

P. Pero Bruselas nos está pidiendo otra cosa.

R. No, yo no diría que Bruselas está pidiendo otra cosa. Que alguien quiere decir que a los jueces los ponen los políticos, mienten y lo saben que mienten.

P. Entonces, no está de acuerdo con que la Justicia está politizada

R. Qué quiere decir el PP, ¿que el actual Consejo General del Poder Judicial está politizado? ¿Que responde a otros intereses que no sea el del gobierno de la justicia? Es que yo creo que hay algunos que no se dan cuenta de lo que dicen. Y supeditar el cambio de la designación de los miembros del CGPJ a que sean los jueces lo que lo elijan, es renegar del principio constitucional sin despeinarse.

P. Y ¿porqué viene el comisario a decir que cambiamos el modelo?

R. Bueno, yo no lo sé. Yo creo que cada uno interpreta las palabras del comisario de forma distinta. Es una vergüenza lo que está haciendo el PP respecto a la renovación del CGPJ y nos está costando también reputación en Europa.

P. Como vicesecretaria general del PP, ¿qué perfil debe tener el candidato a la Alcaldía de Madrid? ¿Muy del partido o profesional?

R. Usted mismo lo dice, puede ser un perfil de un tipo, puede ser un perfil de otro tipo y quien lo va a decidir y quien tiene más capacidad de acierto son los socialistas del Partido Socialista en Madrid, en unas primarias.

P. ¿Notan ya en las encuestas que Feijóo se resiente de los intentos del PSOE y del Gobierno por 'desmontarlo'?

R. Creo que obvio de que existe en estos momento un recorte de la expectativa que los ciudadanos tuvieron del cambio en el PP, una vez que van conociendo al señor Feijóo. A nosotros nos interesa que cuanto más se exprese, mejor. Es un presunto liderazgo que se ha demostrado bastante azucarillo y poco solvente en materias tan importantes como la económica, la fiscalidad o la lucha contra la corrupción. Cuanto más debates protagonice el señor Fijo con el señor Sánchez, mejor para las expectativas del Partido Socialista.

P. Tiene algún amigo en el PSOE , se lo decimos por Emiliano García Page, que no lo ve tan insolvente.

R. Bueno, amigos tiene uno en todas las formaciones políticas y eso no quita ni pone el que a cada uno se nos mida por lo que hacemos. Y hasta la fecha, el señor Feijóo no ha contribuido a la gobernabilidad de este país.

