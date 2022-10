La lucha de 'Calypo-Fado' contra Interior por permanecer en la lista de 4.586 partidos políticos

El Ministerio promueve en nueve meses la extinción de 470 partidos que no cumplían los requisitos legales

En lo que va de año los ciudadanos españoles ya han reclamado la inscripción de 162 nuevas formaciones políticas

Imagen de la sede del Grupo Independiente de Casarrubios del Monte Calypo-Fado / G.I.C.Calipo-Fado

28 de diciembre de 2021. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 revocaba una decisión del Ministerio del Interior, que en cumplimiento de la ley había decretado la extinción del Grupo Independiente Casarrubios del Monte Calypo Fado (G.I.C.Calypo-Fado). "Llegamos a comentar entre nosotros que igual en Interior pensaban que éramos un grupo independentista catalán de Toledo", bromea Jesús García de Mingo, el único concejal de esta formación política, que fue creada hace "varias décadas" por habitantes del edificio Calypo-Fado, que estaban descontentos con la gestión de su Ayuntamiento.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior evidencian una realidad desconocida. En el registro de partidos había, a 28 de septiembre de 2022, 4.586 formaciones políticas inscritas, 470 menos que las que había el 1 de enero de 2022. Esta reducción se debe a que en 2015 se aprobó una Ley Orgánica que prevé la extinción de los partidos políticos que no adecuen sus estatutos a lo previsto en la ley o que no presenten sus presupuestos al Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, y pese a la depuración encomendada al Ministerio del Interior, los españoles no dejan de engordar a gran ritmo el listado de partidos. Desde el pasado 1 de enero los españoles han presentado 162 nuevas solicitudes. De ellas, han sido aceptadas 124, pues 38 promotores deben subsanar diferentes defectos administrativos.

Kilómetro 36

Los vecinos de la urbanización Calypo-Fado, situada en el kilómetro 36 de la carretera de Extremadura, -("a tiro de piedra del municipio madrileño de Navalcarnero, a diez minutos en coche de Móstoles y trece de Alcorcón", especifica el concejal), pretendían que el Consistorio les hiciera caso, pues se consideraban abandonados por la corporación municipal, a cuyos representantes acusaban de defender solo los intereses de la población tradicional de Casarrubios del Monte. "Y la población de la urbanización era la mitad de la del pueblo", recuerda García de Mingo, que rememora su mayor éxito electoral: "Logramos tener hasta cuatro concejales".

Pasados los años, este Grupo Independiente ha logrado mantener su presencia en el Ayuntamiento, pues en el último censo la población de todo el municipio era de 6.200 personas, de las que 2.300 están empadronadas en Calypo-Fado, aunque "otros 600 o 700 viven ahí sin estar censados", lamenta el edil, que asegura que hoy en día la situación "ha evolucionado y la urbanización está perfectamente integrada en el municipio".

Al ser preguntado por la originalidad del nombre del partido, García de Mingo se pone serio, y dice: "No tiene nada que ver con una broma. El Grupo Independiente ha tenido experiencia de gobierno y ha mantenido su representación en el Consistorio durante casi 30 años".

"Depuración" del registro

El problema que tuvieron con el Ministerio del Interior, prosigue el edil, tuvo su origen en que durante la pandemia no actualizaron los estatutos. En concreto, la Ley Orgánica 3/2015 introdujo un procedimiento de declaración judicial de extinción de los partidos, que buscaba la “depuración” del registro de partidos. Este texto legal deja en manos de la Audiencia Nacional cancelar la inscripción registral de partidos que se consideran inactivos.

Pero este no era el caso del Grupo Independiente Casarrubios del Monte Calypo-Fado, defiende García de Mingo, que defiende que no fueron avisados de la decisión de Interior: "Yo entiendo la postura del Ministerio, que me parece lógica, porque hay muchos partidos que se constituyen para unas elecciones puntuales, que si no obtienen representación no comunican su extinción", explica el concejal, que rechaza que este fuera el caso de su formación política: "A nosotros nos dijeron que nos lo habían notificado, pero realmente no lo hicieron. El cartero fue a la sede y como no había nadie, ni dejó un aviso ni nada, y por eso no nos enteramos".

"Un concejal"

Los integrantes de este partido reaccionaron tras enterarse de que iban a ser expulsados del registro. Pusieron en conocimiento de sus servicios jurídicos, que tras interponer un recurso contencioso-administrativo consiguieron que la Audiencia Nacional les diera la razón, y que reconociera en una resolución que se trataba simplemente de un problema de actualización de los estatutos: "Lo que se pretende con la declaración judicial de extinción de un partido político es la depuración del registro de partidos, en el que figuran inscritos varios miles, en una gran mayoría inactivos, [pero] no es el caso del Grupo Independiente Casarrubios del Monte Calypo-Fado, pues cuenta con un concejal en el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte", completaba el fallo de la Audiencia Nacional.

Tras este éxito judicial, García de Mingo se muestra muy contento e incluso profetiza que en las próximas elecciones sacarán "una representación curiosa, dada la situación en la que están el PSOE y el PP. Y lo sabemos no por que hayamos hecho encuestas, pues nosotros lo que hacemos es consultar a los vecinos. Pero esa es la conclusión que tenemos tras hablar con ellos", dice el edil.

A semejanza de Calypo-Fado, otras formaciones políticas han logrado revertir la decisión del Ministerio del Interior de ser expulsadas del registro. Es el caso, según las resoluciones a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del partido canario 'Sentido Común Santa Cruz' y del gallego 'Compromiso por Galicia'. En ambos fallos los jueces concluyen que mantienen su actividad aunque no hayan actualizado sus estatutos.

