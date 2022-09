Aragonès cita al Gobierno catalán a una reunión extraordinaria ante la amenaza de ruptura entre ERC y Junts

Un ultimátum y ahora una cuestión de confianza. Junts aprieta las tuercas a Pere Aragonès hasta el punto de provocar el hastío del 'president' que ha suspendido su agenda para encarar una crisis que pone en al Govern al límite. Pero a fecha de hoy, no entra en los planes del 'president' provocar una ruptura expulsando a los 'consellers' de JxCat. Más bien considera que eso sería la solución que buscan los socios con el objetivo de construir el escenario de que ERC es la "culpable" del divorcio, aunque todo es susceptible de evolución porque Aragonès ha convocado esta tarde a las 17 horas una reunión extraordinaria del Consell Executiu.

Esquerra no cederá en las tres exigencias que blande la posconvergencia para afear a los republicanos falta de compromiso con el pacto de gobierno -la unidad en Madrid, la mesa de diálogo acotada a la amnistía y la autodeterminación, y la dirección estratégica-, mientras que JxCat eleva la apuesta amenazando con una prerrogativa que sólo puede activar Aragonès y que, evidentemente, no entra en sus planes. Está por ver si, finalmente, asumen que solo una moción de censura podría echar al jefe del Govern y disolver, a la vez, su equipo de 'consellers', para lo que se requeriría una alternativa como presidenciable en el pleno.

El 'president' está convencido de que su hoja de ruta pragmática -el diálogo y la negociación- es la única que hoy por hoy está sobre la mesa y que debe complementarse con la vía canadiense para recabar apoyos en la comunidad internacional. Algo que, para Junts, provocó el rápido rechazo de Moncloa y la "soledad" del jefe del Govern, que tan sólo convenció -y parcialmente- a los 'comuns'.

41 de 74 diputados

El argumento posconvergente es que el 'president' desoye, que ha perdido el apoyo de 41 de los 74 diputados que le avalaron -los que suman Junts y CUP- y que está siendo forzado a tomar decisiones. Precisamente, todo lo contrario de lo que opina Esquerra, convencida de que Junts se está rompiendo por dentro con ofensivas que no pueden cumplir porque no saldrán del Consell Executiu. El partido puede resquebrajarse si no logra ganar este pulso y arrancar un gesto de Aragonès que les permita explicar que deben permanecer en el Govern.

De lo contrario, su presión se convertirá, de nuevo, en un bumerán contra las propias filas. De ahí que, pese a la amenaza desde el atril del hemiciclo, las primeras espadas empiecen a rebajar el tono. Lo que está en juego es la estabilidad de un Executiu en convulsión constante, pero también el poder y la influencia para encarar el multiciclo electoral que se avecina.

En este momento, con las agendas suspendidas -también la del vicepresidente Jordi Puigneró- Aragonès analiza todos los escenarios posibles, desde la ruptura a una remodelación del Govern, mientras que Junts espera ser convocado a una cita que puede tomar forma de cónclave al más alto nivel (para que participen Laura Borràs y Jordi Turull) o, como mínimo, un encuentro discreto entre el 'president' y el 'vicepresident'.

La externalización del conflicto

Desde Palau mantienen que plantear una cuestión de confianza supone, precisamente, retirar la confianza en el líder del Consell Executiu y en su líder, así que reclaman a Junts que se aclare, que tome las decisiones oportunas y que no externalice un "conflicto interno" a la primera institución catalana. Y es que, según varias fuentes, algunos de los 'consellers' posconvergentes no estaban informados de que la apuesta del partido se elevaría hasta el punto de pedir una cuestión de confianza, aunque fuentes oficial de la formación lo niegan.

En pleno debate de política general, que se retomará el viernes, ERC y Junts sólo han registrado 22 propuestas de resolución sectoriales conjuntas, en la carpeta 'procesista' va cada uno por su lado y Junts, con textos en los que reivindican el papel de sus 'consellers' en el 'procés'.

Los republicanos aseveran que lo que ahora se exterioriza lleva larvado un año, desde que, contraviniendo el pla de Govern, alegan, Junts quiso poner en su delegación en la mesa de diálogo a personas que no eran miembros del Executiu. Con las sillas de los posconvergentes vacías en lo que es el gran objetivo estratégico del Executiu, el foro de negociación, lo "lógico", señala, es que "se hubieran ido". "Pero aquí tan importante es si rompemos o no como quién rompe, quién es el malo de la película para el electorado, a ocho meses de las elecciones municipales", zanja un republicano.

