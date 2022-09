Moreno designa portavoz al consejero más joven de su Gobierno y alimenta su ‘delfinato’

El presidente prepara el banquillo tras la marcha de Elías Bendodo y Juan Bravo a Madrid, sin intención de abrir un debate sucesorio que los suyos advierten que se dará “a muy largo plazo” pero que está ahí

El nuevo portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, José Ramón Fernández-Pacheco. / EFE/José Manuel Vidal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha designado hoy portavoz para su Gobierno dos meses después de conformar su equipo. Era ya de las pocas plazas vacantes en su organigrama y durante semanas ha jugado al despiste, barajando tanto el nombre del finalmente elegido, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, como el de un independiente, comunicador o periodista, que pudiera recalar en su equipo para asumir esa tarea. “No os parezco yo buen portavoz”, ha llegado a bromear Moreno ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre por qué no nombraba portavoz, convencido de que él mismo comunica bien y tiene mucho tirón mediático. Protagonizó una comparecencia semanal durante la pandemia. Un dirigente socialista se quejaba días atrás de que Canal Sur "le dio un altavoz único para meterse en las casas y hacerse amigo de los andaluces". Se ha reservado los grandes anuncios de su Gobierno, logrando situar en primea línea del debate nacional asuntos impuestos por él en la agenda como las bajadas de impuestos. Eso no piensa cambiar. Al revés, dicen en su equipo. Pero Moreno necesita rostros con los que compartir foco y desgaste y también con los que compartir protagonismo.

No es baladí que Moreno haya señalado al que fue alcalde de Almería como su portavoz. Siempre ha defendido que se siente próximo a él, se identifica en su estilo y en sus formas moderadas. Ramón Fernández-Pacheco, que ya es portavoz del PP, algo insólito que coincida la misma tarea en el Ejecutivo y el partido, pasa con este nombramiento a formar parte de la terna de elegidos como posibles sucesores de Moreno. Ha sido señalado como su delfín. En un Ejecutivo sin banquillo, tras la marcha de Elías Bendodo y Juan Bravo, los hombres fuertes de su anterior gabinete a Génova, al líder andaluz le interesa alimentar perfiles que puedan encargarse, cuando toque, de su relevo en Andalucía. Alimentar el juego de equilibrios entre distintos referentes.

El presidente andaluz se cuida mucho de abrir su debate sucesorio. En una de sus últimos comparecencias públicas, en el desayuno en Madrid donde anunció la rebaja de impuestos, le volvieron a preguntar sobre si su compromiso de mantenerse solo ocho años en el puesto seguía vigente. Moreno antes de ser presidente abanderaba la limitación de mandatos en una comunidad donde el PSOE gobernó 37 años y hubo un presidente socialista, Manuel Chaves, que estuvo 19. Ante esa pregunta recurrente de si este, de la mayoría absoluta, es su último mandato, el presidente andaluz ya tiene una respuesta aprendida en la que no dice ni que sí ni que no. Siempre recurre a la misma fórmula. Asegura que eso aún no está decidido. Que le gustaría ver crecer a sus hijos y vivir al margen de la política. Lo consultará dice con su familia, menciona a su mujer, y luego asegura que lo decidirá junto a su partido. Moreno deja la puerta entreabierta para quedarse o para irse.

“No quiero estar toda la vida en esta responsabilidad, yo quiero vivir también”, dijo hace algo más de una semana en el foro Joly, recordando que llegó con tres hijos pequeños que ya no son tan pequeños. “Si digo eso mañana abro el melón de quien me va a suceder y hemos tirado todo por la ventana”, admitió entre risas. Seguirá si su familia, los andaluces y sus compañeros de partido así lo deciden. O no. Quien sabe.

"La apuesta joven"

La designación de Fernández-Pacheco como portavoz tiene muchas connotaciones. Moreno sabe que ya no es “la apuesta joven” del PP andaluz, etiqueta con la que llegó a Andalucía en 2014, con mucho menos peso político y más kilos que ahora. Ahora su liderazgo es sólido, los resultados del pasado 19 de junio en las autonómicas lo han consolidado como uno de los grandes barones del PP. Es el contrapeso de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que debe aún demostrar en sus autonómicas de mayo que es capaz de conseguir una mayoría absoluta tan abultada como la del andaluz. Fue el gran valedor de Alberto Núñez Feijóo para que diera un paso adelante y asumiera la presidencia del PP tras la crisis con Pablo Casado. El andaluz siempre ha tenido en el político gallego un referente. Eso no evita que si en las próximas elecciones generales Feijóo no logra la presidencia y se abre un debate sucesorio en el partido, Moreno sea también el mejor posicionado. "Eres el Califá", le dijo el gallego la noche electoral que el PP arrasó en Andalucía.

Lejos de eso, el elegido por el presidente andaluz para poner voz a su gabinete es el más joven de su Consejo de Gobierno. Nacido en Barcelona, como el mismo Moreno, pero años más tarde, en 1983. El presidente es de 1970. Ya fue el alcalde más joven de Almería, cargo al que llegó en 2015, con 32 años. Habían sido alcaldes su abuelo y su bisabuelo. Su carrera política comenzó en 2002, cuando se afilió al PP.

Fernández-Pacheco nació en Barcelona porque su padre, médico militar estuvo allí destinado, pero volvió a Almería con apenas siete años. Allí cursó Derecho, salvo el último año que, como muchos jóvenes de su generación, se fue de Erasmus a Sicilia. Desde 2021 es también secretario general del PP de Almería y Moreno siempre lo ha señalado como un ejemplo de la modernidad con la que quiere que se identifique al partido. Ese PP lejos de los señoritos de la derecha que durante año lo mantuvo en la oposición, cercano a las clases medias y más parecido a Andalucía que cualquier otro partido del arco parlamentario.

El portavoz por primera vez será un consejero distinto al de Presidencia. Han existido en el Gobierno figuras en la portavocía sin cargo pero no un consejero de otra cartera. Eso ocasiona ya algunas diferencias sobre si la dirección general de comunicación pasa ahora a depender a la cartera de Sostenibilidad, Medio Ambiente o Economía Azul, o queda en San Telmo. Tampoco se conoce la frecuencia con la que Fernández Pacheco comparecerá ante los medios, aunque es de suponer que será cada martes. Es una incógnita cómo convivirá con el que hasta ahora era portavoz, el consejero de Presidencia Antonio Sanz, que ayer bromeaba sobre el fin del suspense sobre si seguiría o no el cargo. Sanz es un peso político importante, conoce el PP como la palma de su mano, fue escudero con Javier Arenas décadas y secretario general en las filas andaluzas. Moreno busca rostros más nuevos y más jóvenes, más modernos, menos clásicos, con otro aire... Necesita banquillo propio y lo está fabricando.

