Sari Rautio, embajadora de Finlandia: “Unidas Podemos duda de la OTAN, no de nuestra adhesión”

Sari Rautio, embajadora de Finlandia en España, en su despacho en Madrid. / ALBA VIGARAY

En la mesa del despacho de la embajadora finlandesa Sari Rautio hay tres banderas. Las protocolarias de Finlandia y España, y la de Ucrania. La invasión rusa de este país ha supuesto un terremoto político que ha cambiado la tradicional postura de neutralidad militar de Helsinki. Ahora van camino de ser miembro de la OTAN. Su país tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia.

Rautio atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en la sede de la embajada en Madrid 24 horas después de que el Congreso de los Diputados haya ratificado la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza. 290 votos a favor, 11 votos en contra (IU y BNG) y 47 abstenciones (Podemos y Alberto Garzón).

Pregunta: ¿Cuál es su valoración del resultado de la votación? Respuesta: Sabíamos que este iba a ser el resultado. No conocíamos los números, pero el Gobierno ya había expresado su apoyo en primavera, cuando dijimos que íbamos a solicitar la adhesión; y lo mismo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con quien nos reunimos a principios de verano. El resto de los partidos también lo habían ido anunciando. Sabíamos, por ejemplo, que en el seno de Unidas Podemos no había dudas sobre nuestra adhesión a la OTAN, pero sí sobre la OTAN en general. Creo que en el debate de este jueves se pudo escuchar esta interpretación. La votación no era sólo sobre si Finlandia y Suecia tenían que entrar en la OTAN, sino un voto sobre la Alianza en general. Pero el resultado fue clarísimo: más del 80% votaron a favor.

P: ¿Se reunieron con alguien de Podemos para tratar de conseguir su voto a favor? R: No, últimamente no hemos tenido contactos con el liderazgo de Podemos, pero sí, como todas las embajadas, mantenemos contacto con distintos sectores de la sociedad. No tanto para convencerles, porque su voto es individual y de su partido.

P: Al menos para exponerles sus argumentos… R: Sí, hemos explicado, en todos los encuentros relativos a nuestra adhesión, cómo somos como países y cómo vemos la guerra de Rusia y cómo nos afecta. Informar sí, pero no tratar de influir.

P: ¿Lo han hablado con alguien del partido? R: Sí, hemos tenido contactos con Podemos, aunque no con la cúpula.

P: ¿Y qué argumentos les dieron? R: La argumentación que le hemos dado a todos. No es tan importante cómo hablamos con Podemos o con el PSOE. Lo importante es cuál es la argumentación, que es que Finlandia y Suecia han sido países militarmente no alineados; no hemos sido neutrales porque llevamos siendo miembros de la UE treinta años. Pero hemos hecho todo lo que podíamos para garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía. Hemos sido socios de la OTAN desde 1994. Desde 2014 hemos aumentado la colaboración. El paso para pedir la adhesión no es tan grande en términos prácticos. Nuestras fuerzas armadas son 100% compatibles con la OTAN. Sí lo es en términos políticos: nuestra adhesión nos fortalece y fortalece a la Alianza. Y eso les hemos dicho a todos.

P: Contraargumento: el hecho de que Finlandia se una pone a la OTAN en la frontera con Rusia, algo que enfada a Moscú. Si ya estaba de facto en la OTAN, ¿qué se gana acercando a la Alianza al espacio de Rusia? R: El cambio es que ahora estamos protegidos por el Artículo 5 de defensa mutua del Tratado. ¿Esto debilita la seguridad de la Alianza? No estoy de acuerdo. Nuestra vecindad con Rusia ha sido constructiva y pacífica desde que acabó la guerra de la URSS contra Finlandia durante la II Guerra Mundial. Nosotros no queremos cambiar las fronteras. Si Moscú no quiere provocar, no hay razón para pensar que estos 1.350 kilómetros más de frontera común cambiarán las cosas.

P: Sé que hay visitas y negociaciones con Turquía para que ratifique su adhesión [Ankara es la capital más renuente a la adhesión]... R: El día antes de que diera comienzo aquí en Madrid la cumbre de la OTAN, hubo un acuerdo entre Suecia, Finlandia y Turquía por el que Ankara levantó el veto a que nos invitaran a entrar. Acordamos formar un grupo de trabajo entre los tres países. Se reunió a finales de agosto en Finlandia. Según lo que me cuentan los que participaron en la reunión, fue muy constructiva y se trataron todos los temas, pero el trabajo continúa. Yo confío en que pronto veamos la ratificación turca.

P: ¿Cuál es el principal escollo? ¿Los refugiados kurdos [considerados terroristas por Ankara y cuya extradición exige]? R: Sí, así lo dice Turquía. Están preocupados porque no en todos los casos en los que han pedido una extradición de un presunto delincuente según su legislación hemos respondido positivamente a sus requerimientos. Nosotros somos Estados de Derecho, respetamos nuestra legislación y también el derecho internacional que tiene que ver con los refugiados y sobre las personas que están acusadas de delitos. También tenemos en cuenta la regulación europea, que denomina al PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán] como organización terrorista. Actuamos en marcos internacionalmente reconocidos.

P: Pero, ¿hay o no una lista de ciudadanos kurdos con nombres y apellidos cuya extradición pide Turquía y sobre la que se está trabajando? El embajador sueco dijo a este diario que esa lista no existe, Turquía que sí… R: Tengo que decir que como yo no llevo este asunto, y es un tema que hay que tratar con máxima confidencialidad, porque son personas individuales cuyos datos hay que proteger, no le podría decir...

P: ¿Hay debate en Finlandia sobre hasta dónde se puede llegar? R: Creo que cuando Turquía expresó primero su visión positiva de nuestra adhesión pero luego cambió de opinión y dijo que no y que antes de que sus preocupaciones no fueran resueltas no se produciría, entonces sí que hubo debate. ¿Qué van a pedirnos? Ahora hay menos debate y se confía en que entraremos.

Ultraderecha en Finlandia y Suecia

P: ¿Preocupan los resultados electorales en la vecina Suecia, el ascenso de la ultraderecha? R: Es un país con larguísima historia democrática y electoral. No tenemos ninguna duda de que con cualquier partido en el Gobierno va a seguir siendo un país democrático. En ese sentido no nos preocupa. En Suecia ha habido la misma tendencia que en otros países europeos: hay partidos populistas y movimientos en la derecha que han subido mucho. Lo importante es que quienes estén en el Gobierno actúen conforme a la legislación, a la democracia y al Estado de Derecho. Dentro de este marco tiene que haber espacio para debatir cualquier tema, siempre respetando los derechos de todos, incluidas las minorías.

P: ¿Conoce la expresión cordón sanitario? R: Sí.

P: ¿Y no se planean un cordón sanitario? R: No se ha hablado de cordón sanitario en Finlandia. El partido que se podría comparar con Demócratas de Suecia es el Partido de los Finlandeses [antes llamados Finlandeses Auténticos] y ha formado parte del Gobierno. Cuando subió este partido, sí que se produjo una discusión sobre cuán de ultraderecha era, aunque no tanto si podía o no formar parte del Gobierno. Después de las elecciones de 2019, subió mucho y entró en el Gobierno. Ahí tienen que asumir la responsabilidad de Gobierno, y eso cambió un poco también la naturaleza de este partido. Pero en Finlandia no se ha hablado de cordón sanitario.

17.09.2022. MADRID. Sari Rautio, Embajadora de Finlandia en España, en su despacho en Madrid. / ALBA VIGARAY

Polémica de Sanna Marin

P: ¿Sigue vigente la polémica en los medios finlandeses sobre Sanna Marin, una serie de fotos en las que celebraba una fiesta [y las acusaciones de que podría estar drogada, algo que descartó con un test]? R: Yo diría que en los medios los temas realmente importantes ya han ocupado el espacio mediático.

P: Pero la oposición lo ha usado mucho, ¿no? ¿Cómo de politizado estaba el asunto? R: Bueno, ha entrado también en los debates políticos un poco. No ha sido el principal debate del Parlamento o las sesiones de control al Gobierno. Diría que ha sido más bien una campaña en redes sociales como Instagram o Twitter.

P: En esas redes hay una teoría y es que esto es un “kompromat” (una operación de desprestigio) rusa, ¿tiene alguna legitimidad, hay algún indicio o investigación al respecto? R: No creo para nada en esa teoría, yo no lo he visto. No parece un tema muy serio como para intentar comprometer a alguien.

P: ¿Nos quiere dar su opinión personal sobre la polémica? R: Sinceramente, no.

Relaciones con España

Le mostramos a Rautio un vídeo que se ha hecho viral en el que se muestran unos coches de choque en Finlandia. Todos van perfectamente en círculos concéntricos sin tocarse unos a otros. Se ríe.

Autos de choque en Finlandia 😁 pic.twitter.com/fnilJzKsIT — escribano (@tuidelescribano) September 11, 2022

P: ¿Realmente es así? ¿Qué diferencias hay entre los españoles y los finlandeses? R: Muy buena pregunta. Tenemos muchísimas similitudes: gente humilde, recta, sin complicaciones y sin ese sentido snob de otras naciones. Las diferencias tienen más que ver con cómo nos expresamos. Hay mucha emoción, calidez y extroversión en la forma de expresarse de los españoles. Los finlandeses somos más introvertidos, más racionales. Decimos de broma que un español no se calla si no hay razón; un finlandés no habla si no hay razón. Es una diferencia de apariencia, pero somos similares en el corazón.

P: Como observadora de la situación diplomática española, ¿cree que estamos en un momento tan delicado como parece? Tenemos problemas con Argelia, los tuvimos con Marruecos. Como diplomática, ¿es tan difícil como parece mantener ese equilibrio? R: Sigo la situación con mucho interés, y veo que hay desafíos. Pero todos tenemos vecinos que nos desafían. Tenemos que ser capaces de manejarlos. Y veo que el Gobierno español es muy capaz para manejarse en estas aguas y estos tiempos turbulentos. No tengo ninguna duda. España es un socio importantísimo para Finlandia. Ve la seguridad desde el punto de vista de 360º: aunque tiene desafíos en su vecindad sur, e invierte mucho en el norte de África y Sahel, no deja de participar en el norte de Europa. Por ejemplo, su participación en la presencia de la OTAN en los países Bálticos es muy importante, impresionante. En la cumbre de Madrid España lo ha dicho muy claro: en este momento en que Ucrania sufre una guerra injusta, ha dicho que es importante que se invierta en la seguridad del flanco este y norte, pero sin olvidar el flanco sur.

17.09.2022. MADRID. Sari Rautio, Embajadora de Finlandia en España, en su despacho en Madrid. / ALBA VIGARAY

P: ¿Cuáles son los asuntos bilaterales más importantes entre España y Finlandia? R: Estamos muy alineados en la UE y en la OTAN. El objetivo es el de profundizar una relación que no tiene problemas, sólo con aspectos positivos. Queremos avanzar en nuestra relación en ciberseguridad, aprender unos de otros y compartir experiencias; también sobre el plan de recuperación europeo Next Generation. Allí tenemos intereses comunes en la transición verde y digitalización. En la transición verde España tiene objetivos muy ambiciosos, por ejemplo en lo que respecta al hidrógeno verde, porque Finlandia también invierte en la investigación de producción y uso de hidrógeno verde. En digitalización, somos de los primeros países…

Diplomacia económica

P: ¿Me podría dar un ejemplo de algo que esté más digitalizado allí que aquí? R: El pago de impuestos está totalmente digitalizado. Yo recibo una vez al año de Hacienda los datos que tienen sobre mi sueldo y cuánto tengo que pagar. Si quiero añadir algo, lo hago electrónicamente. En un par de semanas tengo la decisión final.

P: ¿Cuáles son las primeras empresas finlandesas en España y cuáles las españolas en Finlandia? R: Hay dos compañías finlandesas muy grandes con presencia fuerte en España, como Nokia para el 5G y otras soluciones de telecomunicación. Kone, de movilidad. Pero hay muchas otras que se están fijando en España. Españolas en Finlandia quizá no debo nombrar a ninguna en especial, pero sí puedo decir que hay mucho interés de las empresas energéticas españolas en tener más presencia. Por ejemplo en las plantas eólicas que estamos creando.

P: ¿Eólica en el mar o estándar? R: Normales, pero están investigando sobre las marinas. Las condiciones en Finlandia en invierno son muy malas. Están investigando cómo se forma el hielo y cómo afecta al funcionamiento. Y sé que hay una empresa española que está involucrada en esta investigación.

P: Última palabra para usted… R: Decir que para nosotros es muy importante que España tiene la presidencia de la UE en el segundo semestre del año que viene. Sé que lo están preparando. El año que viene va a ser muy interesante.

Noticias relacionadas