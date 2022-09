El PSOE cede a la presión: excluirá la caza de la ley de Derechos de los Animales

2 Se lee en minutos Ramón Díaz



La presión de los cazadores ha surtido efecto: el PSOE ha prometido excluir la actividad cinegética de la futura ley de Derechos de los Animales. Lo intentará al menos: lo hará presentando una enmienda durante su tramitación en el Congreso para que la futura normativa sea únicamente de aplicación para animales domésticos que viven en el domicilio familiar (mascotas), mientras que los animales utilizados en actividades cinegéticas o que cumplen "actividades específicas" –deportivas, de cetrería, perros pastores, guardianes de ganado o de rescate– tendrán otra legislación específica.

El anuncio de los socialistas podría provocar un nuevo desencuentro en el seno del Gobierno central, ya que esta ley es iniciativa de Unidas Podemos, que hasta el momento siempre ha manifestado su deseo de que se aplique a todos los animales, incluidos los perros de caza. El PSOE ha asegurado que la exclusión de los perros de caza y pastores de la futura ley tiene como objetivo evitar las "interpretaciones malintencionadas" de "sectores cuyo único interés es atacar al Gobierno" y predisponer contra él a los cazadores, los ganaderos y, en general, al medio rural.

Los cazadores no se fían de la promesa de los socialistas. El presidente de la Federación Asturiana de Caza, Valentín Morán, explicó ayer que "en principio" la parece "bien" el anuncio del PSOE, que considera resultado de "la presión ejercida por las distintas federaciones autonómicas", así como por la Real Federación Española de Caza. "Pero aún así no me fío. Seguiremos nuestra hoja de ruta y presionando hasta que (la exclusión de la caza de la Ley de Derechos de los Animales) sea oficial y se vea reflejada" en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE).

La desconfianza hacia las promesas del PSOE quedó también reflejada en un comunicado público suscrito por las federaciones de caza, en el que advirtieron de que velarán para que se cumpla el anuncio por el que se excluirá de la Ley "a todos los perros de caza, rehalas, aves de cetrería y animales auxiliares, así como a los animales empleados en actividades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes".

Consideran que el anuncio supone "una rectificación pública del PSOE tras incumplir su compromiso con el sector para excluir a la caza del proyecto de Ley que se aprobó el pasado 1 de agosto", y que llega "tras el arduo trabajo" del sector y el anuncio de nuevas movilizaciones de la ‘marea naranja’ si no se atienden sus reivindicaciones.

Aunque si se materializa el compromiso socialista resultaría "un éxito para el sector", las federaciones anunciaron que continuarán "vigilantes y trabajando junto a todos los partidos políticos", con el fin de evitar otras modificaciones de la Ley vía enmienda u "otros ataques del Ejecutivo a la actividad", por lo que no descartan "ningún tipo de acción".

