Operación Darias: Las Palmas prepara su desembarco como candidata en diciembre

La agrupación pide retrasar las primarias a final de año a la espera de la decisión definitiva de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una nueva visita en agosto a La Palma. / Luis G. Morera

El PSOE canario aguarda el aterrizaje de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como candidata a la Alcaldía de Las Palmas, y en Ferraz dan casi por seguro su nominación. Pero al menos formalmente habrá que esperar. El partido ha pedido retrasar el proceso de elección del aspirante al Ayuntamiento hasta diciembre. Lo ha acordado la agrupación local y ahora debe comunicarlo la dirección regional a la Ejecutiva Federal.

El calendario de primarias aprobado por la cúpula socialista prevé dos fechas para el proceso de elección de candidatos. Una, general, y otra excepcional. En la primera, los aspirantes se deben presentar entre el 19 y el 20 de septiembre y, si hay más de uno, se votaría el 9 de octubre. La segunda opción retrasa este trámite hasta finales de año. El plazo para concurrir es del 21 y 22 de noviembre y y la votación el 11 de diciembre.

En Las Palmas de Gran Canaria han optado por acogerse a esta segunda posibilidad, lo que da aún más margen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar de decidir sobre los candidatos a las ciudades más importantes. Desde hace meses, como publicó este periódico, en la cúpula socialista están pensando que algunos ministros encabecen las listas municipales. El nombre de Darias siempre ha estado presente para Las Palmas.

Tras dos legislaturas en el cargo, los socialistas canarios habían decidido que el alcalde actual, Augusto Hidalgo, fuera el candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria. Según explican fuentes conocedoras se sumaban dos circunstancias. Una, que el propio Hidalgo pensaba que "ha completado una etapa". Y dos, que el partido veía en él "un valor" para batallar por la presidencia del Cabildo. Todo esto se maduró antes incluso de pensar en Darias como candidata. Pero, con la certeza de que esa plaza quedaba libre, enseguida se miró hacia ella en Canarias y en Madrid.

Originaria de esta ciudad, fue precisamente en este ayuntamiento, de la mano del entonces alcalde Jerónimo Saavedra, donde comenzó su carrera política como concejal de Hacienda y de Urbanismo. En los últimos meses la ministra ha incrementado sus visitas a Las Palmas, según apuntan fuentes canarias.

Navegando por la bahía de #LasPalmasdeGC en el bote ‘Porteño’ junto a su presidente Roque Díaz, la tripulación y Tino del programa #Bolineando. Muchas gracias por este día inolvidable @Botesvelalatina https://t.co/AuawgoMaQy — Carolina Darias (@CarolinaDarias) 27 de agosto de 2022

A LA ESPERA DE SÁNCHEZ

La decisión final depende del presidente del Gobierno, que medita también a quién lanzar como candidato a la Alcaldía de Madrid. En Valencia el debate ha quedado liquidado y la actual vicealcaldesa, Sandra Gómez, a pesar de las muchas reticencias que tiene Ferraz, volverá a ser cabeza de cartel, porque no se ha encontrado un nombre alternativo con capacidad real de mejorar el resultado. Tanto en la Ejecutiva Federal como en la autonómica se observa con preocupación el bajo nivel de voto en la ciudad, en comparación con la región. De hecho los candidatos de todas las grandes ciudades donde sucede esto han sido objeto de estudio.

En la capital valenciana no tenían claro que optarían por el primer plazo del proceso de primarias y no se acogerían a la excepción del segundo tramo. En el caso de Gómez con más razón, ya que como vicealcaldesa -al no intervenir Sánchez con otra propuesta- puede ser proclamada antes como cabeza de cartel.

En Madrid todo está pendiente del presidente. Hace unos meses se daba por seguro que la candidata sería Mercedes González, delegada del Gobierno y secretaria general del PSOE en la ciudad. Ahora hay muchas dudas porque en la dirección federal creen que con el alcalde popular, José Luis Martínez Almeida, en horas bajas, deben apostar por un cabeza de cartel más competitivo. El PSOE-M se resiste y, de hecho, no tiene pretensión de aplazar las primarias como se ha decidido en Las Palmas.

EL PRECEDENTE DE ILLA

Si al final el presidente opta por enviar a un ministro -a nivel interno se apunta a Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Pilar Llop, Reyes Maroto y Margarita Robles (que ya se ha descartado públicamente), la crisis de Gobierno está servida. Si no podría limitarse sólo a sustituir a Darias, la salida más probable, aunque podría tardar en hacerlo. No sólo porque su elección formal se demora hasta diciembre sino porque Sánchez aguantó al máximo al otro ministro que mandó a unas elecciones autonómicas, Salvador Illa. En su caso la incógnita se mantuvo hasta el final. A finales de diciembre de 2020 se reveló que él y no Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, sería el candidato a la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero de 2021. Illa no dejó su puesto hasta el 26 de enero, a las puertas de la campaña electoral.

Este precedente deja absolutamente en el aire cuándo Sánchez podría abordar el relevo de Darias o de otro ministro, si finalmente escoge uno para Madrid. Porque, aunque él ha negado recientemente una crisis de Gobierno y podría optar sólo por realizar estas sustituciones, fuentes conocedoras dan por hecho que en los 15 meses que restan hasta las elecciones generales, en algún momento el presidente se valdrá del comodín de un cambio en el Ejecutivo para sorprender a la oposición y tomar la iniciativa.

