Madrid y Valencia quieren acelerar las primarias para dificultar que Sánchez ponga candidatos

En las dos agrupaciones municipales quieren acogerse al primer plazo, octubre, para elegir al aspirante socialista a alcalde y no retrasarlo hasta diciembre

Ferraz sigue examinando la situación en las principales ciudades con la intención de tomar medidas donde el voto municipal no supera el autonómico

Pedro Sánchez y Sandra Gómez, en un mitin, en las últimas elecciones municipales, en las que ella ya fue candidata por Valencia. / Miguel Lorenzo

El PSOE está a punto de arrancar la elección de candidatos para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y este proceso ha disparado los nervios en las agrupaciones donde el aspirante aún no ha recibido la bendición de la dirección nacional. La situación es especialmente compleja en algunas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante en las que, por diferentes razones, los socialistas necesitan una candidatura potente para avanzar o incluso gobernar, como aspiran a hacer en la capital catalana.

Las palabras este jueves en la Ser del presidente del Gobierno en las que aseguró que "salimos a ganar y que "no damos por perdida ninguna ciudad: ni Madrid, ni Barcelona ni Valencia...", sin descartar la posibilidad de hacer ajustes en el Ejecutivo y enviar ministros a competir en las municipales han dejado claro que Pedro Sánchez no se conforma -en línea con su comienzo de curso político "a la ofensiva"- y que está pensando en todas las opciones para las urbes más importantes de España. El partido ha entrado así en una lenta espera, que en Madrid y Valencia intentan abreviar con la decisión de acelerar las primarias y cerrar cuanto antes la elección del candidato.

OCTUBRE O DICIEMBRE

Ferraz aprobó un calendario que ofrece dos plazos para nominar al cabeza de cartel en los lugares donde no se gobierna. El primero, en el que los aspirantes deberán presentarse entre el 19 y el 20 de septiembre, y, en caso de haber más de uno, se votará el 9 de octubre en primera vuelta. Si ninguno de ellos supera el 50% de los sufragios, los dos con más apoyo pasan a segunda ronda una semana más tarde, el 16 de octubre.

Y el segundo, extraordinario, que permite retrasar el proceso hasta diciembre. Los candidatos se presentarían entre el 21 y 22 de noviembre, la votación sería el 11 de diciembre en primera ronda y el 18 en segunda. Para optar este procedimiento, por "motivos políticos u orgánicos", las direcciones regionales tienen que solicitarlo antes del 10 de septiembre.

A pesar de que en dos plazas tan importantes como Madrid y Valencia, el número uno aún no está claro, fuentes de las dos agrupaciones aseguran que su intención es no acogerse a esta excepcionalidad y liquidar la designación de candidatos en el primer tramo. En ambos casos la secretaria general, Sandra Gómez, en el PSPV, y Mercedes González, en el PSOE-M, pretenden ser las elegidas. Pero ninguna de ellas cuenta todavía con el aval definitivo de la dirección federal, que está estudiando al milímetro la situación en los lugares donde el porcentaje de voto es mucho más bajo que el autonómico.

Gómez, que es vicealcaldesa, está discutida desde hace meses porque, según opinan en Ferraz, no hay posibilidades de victoria y "se sale a empatar", que es justo lo que Sánchez ha dicho públicamente que no quiere hacer. El problema, y eso ha generado mucha frustración en la dirección socialista, es que no encuentran una alternativa de fuste. Se pensó en la ministra de Ciencia, Diana Morant, pero no hay garantías de con ella se pueda aspirar a ganar. Se suma también, aseguran fuentes del partido, que Morant "no quiere", le gustaría seguir en el Gobierno, y que fue alcaldesa de Gandía, una localidad cercana a Valencia, antes de dar el salto a Madrid.

Al margen de la ministra, en el propio PSPV también han estado dándole vueltas al candidato al Ayuntamiento para que la ciudad, que gobierna Joan Ribó en coalición con los socialistas, no sea un agujero negro para el voto a la Generalitat. Pero es la dirección regional quien debe aprobar el calendario definitivo de primarias, algo que sucederá la próxima semana. Aunque aún no es oficial, salvo llamada de Ferraz, la idea es resolver las primarias de la capital en octubre.

MINISTROS PARA MADRID

En Madrid hasta hace sólo unos meses Mercedes González, actual delegada de Gobierno, era la apuesta de Sánchez. Pero la decadencia de la figura de José Luis Martínez Almeida, que ha ido perdiendo popularidad, ha llevado a Ferraz a pensar que con un candidato más conocido y competitivo pueden dar la batalla por la alcaldía. El PSOE-M se resiste, como sucede en la ciudad de Valencia, a aceptar un "paracaidista" y por eso quieren primarias cuanto antes. Pero fuentes del partido confirman que el presidente busca un "golpe de efecto". En este sentido internamente, han salido a la palestra los nombres de varios ministros como Reyes Maroto, Pilar Llop, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños.

Es una decisión casi exclusiva del presidente pero sólo estos dos últimos parecen alternativas sólidas. El grado de conocimiento entre la opinión pública de Llop y de Maroto es bastante flojo y Robles no quiere dejar el Ministerio de Defensa. En los últimos años se le ha sondeado tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento y lo ha rechazado. Según apuntan fuentes socialistas, volvería a hacerlo. Eso deja al ministro del Interior y al de Presidencia como los candidatos más viables, según valoran en el partido. Aunque Sánchez, no tiene, necesariamente, que estar pensando en un miembro del Gobierno para la Alcaldía de Madrid.

.

SEMANA CLAVE

Los próximos días son clave para conocer los movimientos de Sánchez en Valencia y en Madrid. Aunque él mismo también se refirió a Barcelona, se trata de una decisión del PSC y allí están determinados a volver a confiar en Jaume Collboni. La previsión es que sea nominado en noviembre. Los socialistas catalanes son un partido asociado al PSOE, con total autonomía, que tiene su propio calendario. En Ferraz consideran a Miquel Iceta, que no ha parado de descartarse, como un candidato de más renombre pero la apuesta de Salvador Illa es Collboni.

Si el presidente quiere proponer un nombre en algunas de las grandes capitales debe comunicarlo pronto para que las direcciones autonómicas pidan oficialmente retrasar la nominación del candidato. Si no, lo lógico es que tanto Sandra Gómez como Mercedes González se presenten como candidatas a partir del 19 de septiembre. También podría suceder que ni Valencia ni Madrid pidan acogerse a la segunda fase de primarias pero que, con la mediación posterior de Ferraz, ninguna de las dos acabe optando a la nominación y se aparten en beneficio de un aspirante ungido por Sánchez. Esto significaría cerrar el debate en menos de tres semanas. Escoger el calendario más rápido para después elegir a otro cabeza de cartel. Pero, en estos momentos, a falta de saber las intenciones el presidente, la decisión de no retrasar las primarias está vinculada tanto en Valencia como en Madrid a que ambas quieren ser ya designadas.

De hecho, la dirección autonómica del PSPV ha convocado una reunión estos días, precisamente, para clarificar el calendario. Al margen de Valencia, los socialistas valencianos tienen la patata caliente de Alicante donde hay dos posibles candidatas: Ana Barceló, ex consellera y portavoz socialista en Les Corts, y Josefina Bueno, que ocupa la cartera de Innovación e Universidades en el Consell. Se ha especulado con la posibilidad de aplazar esa elección y escoger la vía de diciembre. Pero no hay aún nada claro porque se está buscando un pacto que cierre ya esta discusión.

DARIAS, OPCIÓN EN LAS PALMAS

Como ya contó este diario el presidente lleva tiempo valorando enviar a algunos de sus ministros a la arena municipal. Las Palmas podría ser el destino de la responsable de Sanidad, Carolina Darias. El actual alcalde, Augusto Hidalgo, no repetirá y será el candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria. Se requiere ahora a alguien fuerte, y Darias, con el escaparate nacional que ha supuesto el Ministerio, sería la persona idónea, según las fuentes consultadas.

