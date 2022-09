El juez del 'caso Voloh' exculpa del delito contra administración pública a un empresario de confianza de Puigdemont

2 Se lee en minutos J. G. Albalat



El juez del 'caso Voloh' sobre presunta financiación del 'procés', Joaquín Aguirre, ha exculpado de un delito contra la administración pública al empresario Oriol Soler Castanys, persona de confianza del expresidente Carles Puigdemont, por la falta de un informe de la Guardia Civil y para evitarle un "perjuicio económico" ante la imposibilidad de poder firmar un contrato con una entidad pública si continuaba imputado por esa infracción penal, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario. Sin embargo, el archivo dictado es parcial y el empresario, que fue detenido el 20 de noviembre del 2020, continúa ostentando la calidad de investigado.

El abogado de Soler presentó el pasado 30 de agosto un escrito en el juzgado solicitando el sobreseimiento provisional parcial solo del delito contra la administración pública, a la espera del resultado del conjunto de la investigación. El juez ha acordado aceptar dicha petición de forma "urgente" para evitar un perjuicio económico que podría causarle, ya que como director general de una empresa se le ha negado la posibilidad de tramitar un contrato administrativo con una entidad pública al estar imputado por este delito. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, "aún no ha verificado" si Soler "pudiera haberse beneficiario de algún contrato público de manera irregular".

El magistrado precisa que la falta del informe de la Guardia Civil sobre Soler se debe "tanto a la falta de efectivos personales suficientes" para hacer un dictamen de los más de 100 dispositivos incautados en las entradas y registros" efectuados, como en la necesidad de "dar prioridad" a las pesquisas sobre otros investigados en esta macrocausa. "No obstante, esta cuestión no tiene qué ser de la incumbencia de Soler, ni verse obligado a perder contratos públicos" por ese motivo. El juez añade que por ahora no puede adelantar cuando los agentes presentarán el dispositivo digital que se intervino al imputado y, por lo tanto, es procedente el archivo para eludir un perjuicios "económicos innecesarios" a Soler, considerado como uno de los componentes del denominado estado mayor de Carles Puigdemont.

Oriol Soler (1969) es un empresario del sector de la comunicación ampliamente conectado con el activismo pacífico pro-independentista. Fundador del Grup Cultura 03, del que se desligó, impulsó Ara llibres, la revista Sàpiens y la edición barcelonesa de la revista londinense Time Out. También coordinó la creación del diario ‘Ara’, del que fue presidente, consejero delegado y editor. Impulsó, también, la creación del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura y, entre el 2008 y el 2014, fue miembro del consejo social de la UAB.

En el campo político, fue el director de la campaña ‘Ara és l’hora’ de la consulta popular independentista del 9-N y codirector de la campaña electoral de Junts pel Sí, la alianza de CDC y ERC para las elecciones del 2015. En noviembre del 2017 se entrevistó con Julian Assange, por entonces recluido en la embajada de Ecuador en Londres, buscando apoyos para el independentismo en ese otoño caliente.

