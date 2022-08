La extraordinaria carrera de los autos locos

2 Se lee en minutos



Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. / Europa Press

En realidad, la serie de dibujos animados de Hanna-Barbera se llamaba solo Los autos locos, pero yo la recuerdo como extraordinaria porque los 34 capítulos eran idénticos, una carrera con once personajes estereotipados que intentaban ganar el título del piloto más loco del mundo.

El protagonista y villano era Pierre Nodoyuna, acompañado de su perro Patán. Cuando Nodoyuna lograba una gran ventaja en cualquier carrera se dedicaba a elaborar todo tipo de trampas para que se desviasen o pinchasen, con tal de presenciar cómo sus contrincantes caían en ellas. El final siempre era el mismo, el villano con uno de los coches más rápidos de la serie terminaba perdiendo las carreras, más concentrado en la derrota de los otros que en su propia victoria.

La oposición política española desde las elecciones del 2019 parece encontrarse en este bucle que ha arrastrado a todos los partidos a una dinámica enloquecida de declaraciones, contradeclaraciones, correcciones de decisiones, todo en un tiempo tan acelerado que en una semana es difícil recordar quién ha dicho qué.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial es una de esas carreras sin meta a la vista. Núñez Feijóo se desvinculó del acuerdo para la renovación del órgano constitucional suscrito por Teodoro García Egea, durante el mandato de Pablo Casado, alegando que a él no le entregaron físicamente ningún documento durante el traspaso de poderes. Cuando se quiere hilar fino está claro que se encuentra algún resquicio por dónde salir más allá de "no hagamos demagogia".

Hemos vuelto al no tenemos el texto que defendía Feijóo el domingo, aunque el lunes aceptaban que el ministro Bolaños se los había enseñado, el martes el problema era que el Gobierno no les había pedido que lo cumplieran y el miércoles González Pons reconoció que, en las negociaciones con el PSOE, el texto se puso encima de la mesa desde el primer día. Los portavoces del Gobierno denuncian que Feijóo no es de fiar y sumamos así un día más a los 1.353 días de bloqueo, entre réplicas y contrarréplicas entre portavoces de un mismo partido.

Están siguiendo el camino comenzado por Casado, que de esto sí que debieron hablar en el traspaso de poderes, votando de nuevo en contra de la convalidación del real decreto ley de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Imitando la estrategia de tratar de desgastar al Gobierno ante los socios europeos, hablando de España como de "un país sin rumbo", manipulando los datos para acusar de baja ejecución al primer paquete de ayudas de Europa, y esperando así llegar el primero en la carrera.

