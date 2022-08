Moncloa da por seguro que aprobará el decreto energético y acusa a Feijóo de antieuropeo

Confianza absoluta en Moncloa sobre la convalidación este jueves en el Congreso del decreto energético. A pesar de que los socios parlamentarios del Gobierno se han mostrado en las últimas horas esquivos y no desvelan el sentido de su voto, en el Ejecutivo están tranquilos. "Vamos a sacarlo", aseguran fuentes gubernamentales. Esta falta de preocupación ha hecho que centren todos sus esfuerzos en atacar al PP, que este lunes anunció su voto en contra.

Una postura que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no dudó en calificar este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de "frivolidad". Una declaración con la que quiso replicar de manera explícita a las críticas de los populares que consideran que el decreto contiene sólo "medidas frívolas" como apagar los escaparates por la noche o limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, comercios, grandes almacenes, infraestructuras de transporte, espacios culturales y hoteles.

Estas manifestaciones dieron también pie a que Rodríguez, con un discurso previamente preparado, propusiera públicamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que pregunte en la estación de Atocha (Madrid) o la de Sants (Barcelona) si los ciudadanos consideran una frivolidad tener el transporte gratuito, contar con 100 euros más en las becas al mes de aquí a fin de año o los 450 millones de euros en ayudas para los transportistas, en referencia a algunas de las medidas del decreto.

En Moncloa parece haber sorprendido la actitud del principal de la oposición. "¿Cuál es la medida que no le gusta a Feijóo?", apuntan para señalar a continuación que rechazar este decreto va "contra el sentido común, contra Europa, contra von der Leyen", en alusión a que la propia presidenta de la Comisión Europa, de la familia conservadora, ha muñido el pacto europeo sobre ahorro de energía y ha alabado las medidas de España.

