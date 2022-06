Yolanda Díaz arranca el 8 de julio su 'proceso de escucha' para construir su candidatura

La dirigente lanza un mensaje a Podemos: "No es necesario romperlo todo, es imprescindible cuidarse"

Confirma que comienza su tourné por España en la primera quincena de julio, tal como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Anuncia que habrá primarias y lanza un dardo a Pablo Iglesias: "A la única a la que ni le han permitido debatir siquiera si es vicepresidenta es a mí, pero yo no voy a hacer eso con nadie".

Yolanda Díaz ya tiene fecha para la primera parada del llamado 'proceso de escucha', que será el germen de su candidatura nacional. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado que el primer acto tendrá lugar el próximo 8 de julio en Madrid, en la primera quincena del próximo mes tal como avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Este proceso, que culminará en diciembre, consistirá en una serie de actos con la sociedad civil para construir un "proyecto de país para la próxima década", y su primera parada coincidirá con la semana del Orgullo LGTBI en la capital para destacar la "diversidad" que busca la dirigente, según ha anunciado en La Sexta. A diferencia de lo ocurrido con el registro de la plataforma Sumar, la dirigente sí ha informado esta vez sobre las próximas fechas a todos los partidos de Unidas Podemos: Podemos, IU, En Comú Podem y Alianza Verde.

En su intervención en La Sexta, Yolanda Díaz ha adelantado que su paso a ser candidata a la Presidencia del Gobierno será fruto de una "decisión colectiva" a través de este proceso. Además, ha avanzado que "en caso de dar ese paso lo vamos a hacer democráticamente, con primarias y mecanismos de elecciones". Un punto que ha aprovechado para lanzar un dardo a su predecesor en el cargo Pablo Iglesias, que le señaló " de una manera un poco extraña" para sucederle: "A la única a la que ni le han permitido debatir siquiera si es vicepresidenta es a mí, pero yo no voy a hacer eso con nadie".

La vicepresidenta segunda también se ha pronunciado sobre las tensiones existentes con Podemos. Preguntada sobre la existencia de estas tiranteces, ha respondido: "Yo creo que sí". "Hablo con los mayores y me dicen 'están nerviosos' y no sé por qué", ha continuado Díaz, que ha abogado por confluir. "He compartido militancias diferentes con mi padre y no le he dejado de hablar". La dirigente ha continuado lanzando un mensaje claro a Podemos: "No es necesario romperlo todo, es imprescindible cuidarse".

La dirigente emprenderá su llamado proceso de escucha en lo que pretende ser un diálogo exclusivo con la sociedad civil, y no será hasta el próximo año, una vez confirmada su voluntad de concurrir como candidata a la Presidencia del Gobierno, cuando Díaz se abra a sondear las posibles alianzas con otros partidos; hasta entonces la gallega buscará sacudirse los posibles pretendientes políticos que busquen hacerse un hueco.

El del 8 de julio en Madrid será el primer acto de Yolanda Díaz organizado bajo el paraguas de la asociación Sumar, que el pasado 18 de mayo fue adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, alterando los planes de la ministra de Trabajo. No sólo en cuanto a los tiempos -no pensaba anunciarse el eslógan hasta después de las andaluzas- sino también en lo relativo a la importancia de la marca.

El nombre se eligió sin la idea de que fuera a tener especial trascendencia, pues estaba pensado únicamente como un instrumento para dar independencia organizativa al proyecto de Yolanda Díaz, que ya no tendrá que depender ya de otras organizaciones políticas en la tourné que prevé por el país. Una vez desvelado el nombre antes de tiempo, el equipo de la dirigente se ha visto obligado a dotar de peso político al verbo Sumar, que no estaba llamado a tener protagonismo alguno pero que ahora habrá de convertirse en una suerte de eslogan del proyecto.

Desde julio, Yolanda Díaz recorrerá las 17 comunidades autónomas del país para reunirse con el tejido social en sus distintas formas: desde charlas sectoriales, encuentros con la ciudadanía a reuniones con figuras independientes. A finales de año, una vez culminado el llamado 'proceso de escucha', será cuando la vicepresidenta segunda, salvo imprevistos, confirme que se presentará como candidata a las generales de noviembre de 2023.

