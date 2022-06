Sánchez y Feijóo acaban en tablas su primer duelo en el Senado

El líder del PP insiste a Sánchez en una bajada de impuestos y en no contar solo con los votos de su partido "cuando no le llegan los de ERC y Bildu"

El presidente le pide "menos palabras y más hechos" y exige una oposición de Estado por parte del PP

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. / FERNANDO ALVARADO.

Apretón de manos al empezar y ningún ganador claro al terminar. Alberto Núñez Feijóo debutó este martes en el Senado y Pedro Sánchez se acercó a su escaño para darle la bienvenida a la Cámara alta, donde a partir de ahora se medirán... siempre que el presidente del Gobierno quiera. Esta era la tercera vez este año que Sánchez ha querido someterse a la sesión de control al Ejecutivo.

El presidente del Gobierno se acercó al escaño de Alberto Núñez Feijóo para darle la bienvenida al Senado, donde a partir de ahora ambos se medirán en la Cámara Alta. La expectación generada por el primer cara a cara no podía ser mayor y aunque ambos coincidieron en la necesidad de ver una “oposición de Estado” (Feijóo defendió que la practicará y el jefe del Ejecutivo le pidió “más hechos y menos palabras"), los dos dirigentes terminaron lanzando reproches a su rival.

El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición empezaron el cara a cara centrados en la economía, con la pregunta planteada por Feijóo, pero después ya se lanzaron reproches conocidos. Los dos más importantes: uno no quiere que el Gobierno siga con los independentistas como socios, el otro, reclama que el PP negocie ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El líder del PP pidió a Sánchez que le haga más caso a él y menos a "las minorías independentistas”. Y se lanzó a la crítica más política y repetida de su intervención: “No debería usar solo los votos del PP cuando no le llegan los votos de Bildu o ERC. Eso es resistir, pero no es gobernar. Podría estar a la altura de la mayoría de los españoles y no de las minorías independentistas”, zanjó.

"OLVÍDESE DEL EFECTO FEIJÓO"

El político gallego lanzó también el eslogan que estrenó la semana pasada después de que un fotógrafo captara a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con una carpeta en la que se veía un informe en el que se analizaba el llamado ‘efecto Feijóo’ que disfruta el PP tras su elección como presidente: “Olvídense del ‘efecto Feijóo’ y preocúpese del ‘efecto inflación’”.

En este sentido, el máximo líder de los populares le insistió en que aplique de una vez el plan fiscal que presentó hace un mes y medio, en el que se incluyen rebajas de impuestos a las rentas medias y bajas y la disminución del IVA al gas, para que las familias recuperen parte de los “4.000 millones” que, según Feijóo, ha recaudado el Estado por el alza de los precios. “Si las familias se empobrecen, no debemos aceptarlo. Y si la Hacienda pública española que supera recaudación principios de años, debemos devolver”, espetó.

ERROR CON LA PRIMA DE RIESGO

Para sustentar los nubarrones que ve en la economía española, Feijóo afirmó que la prima de riesgo ya está en 250 puntos, la más alta desde verano de 2014, cuando este martes ese indicador estaba en 114. El político gallego confundió con la prima de riesgo con el tipo de interés del bono a 10 años (2,5%). La dirección del PP quitó importancia al fallo, el Gobierno se regodeó en el error. "Pone de relieve que tiene que rodearse de mejores asesores en el ámbito económico", declaró Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía.

“NO DEN LECCIONES DE CONSTITUCIONALISMO”

Sánchez tambiénreprochó al líder de la oposición “dar lecciones de constitucionalismo”, asegurando que el Gobierno “cumple con la Constitución” y retando a Feijóo a cumplirla también: “Renueve los órganos constitucionales pendientes”, dijo, mirando de reojo al CGPJ y al Tribunal Constitucional, que el 12 de junio debería elegir a cuatro nuevos magistrados.

Algo que no le sentó nada bien al líder popular, que respondió de inmediato: “No se preocupe que la mía va a ser una oposición de Estado, lo que no tiene usted son socios de Estado. Y ese es el problema”, le dijo en varias ocasiones cargando contra los ministros de Unidas Podemos. “Cada vez se parece más a un conductor en sentido contrario con dos copilotos que no creen en España y que piensa que va en la dirección correcta”, lanzó Feijóo.

Para el líder del PP era muy importante dar la batalla “de las formas” en su primer duelo. Primero, para marcar la diferencia con la anterior etapa y, segundo, para dejar clara su propia impronta. Por eso, ya arrancó su turno de palabra asegurando que “no se reconoce” en la política de “la crispación, las descalificaciones, los insultos y la falta de propuestas y reflexiones”. “No he venido aquí a insultarle, sino a hacer oposición, pero la verdad es que estoy muy ayudado por algunos de sus ministros”, aseguró.

“Vengo a sumar y a construir. Y a demostrar que España merece un gobierno mejor. Yo no le voy a decir que está estorbando, y a insultos me gana usted siempre. He venido a ofrecer una alternativa”, concluyó Feijóo.

Sánchez también aprovechó para recordarle que “ya le ofreció un pacto constitucional” para quitar la palabra disminuido de la Constitución, y le recordó su gobierno con Vox en Castilla y León, con una referencia expresa a la manera en la que dirigió el vicepresidenta a una diputada socialista. “Aquello no fue sorprendente, sino aberrante”, zanjó el presidente. “Hable alto y claro cuando hablamos de las personas con discapacidad”.

Fuentes de la Moncloa consideran que les irán "muy bien" estos cara a cara en el Senado que habrá a partir de ahora entre el presidente y el líder de la oposición para "subrayar el valor" de la gestión del Gobierno. Esta es la tercera vez que Sánchez ha acudido este año a la Cámara baja para participar en la sesión de control al Ejecutivo.

