España no participará este año en las maniobras 'African Lion 22' en Marruecos

España no participará en la edición de este año de las maniobras organizadas por los ejércitos de Estados Unidos y Marruecos 'African Lion 22', las mayores del continente africano y que se celebrarán entre el 20 de junio y el 1 de julio.

Según informaron a Efe fuentes militares y diplomáticas, las Fuerzas Armadas españolas no tomarán parte en los ejercicios, que se desarrollarán en Marruecos, Túnez, Senegal y Ghana.

El Ejército español tampoco participó en la edición 2021 de estas maniobras, coincidiendo con la crisis diplomática entre España y Marruecos que se alargó hasta el pasado marzo, cuando los dos países retomaron sus relaciones tras el apoyo por parte del país europeo a la propuesta marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental, la excolonia española disputada entre Marruecos y el Frente Polisario.

