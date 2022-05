¿Hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo en Andalucía?

Aquellos ciudadanos que no puedan votar presencialmente en los comicios, que se celebran el próximo 19 de junio, podrán ejercer su derecho a voto por adelantado

El pasado 25 de abril, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, firmaba el decreto de disolución de la Cámara autonómica con la imposibilidad de sacar los presupuestos como pretexto. Así, las elecciones previstas para final de año se adelantarán al próximo 19 de junio. Los electores andaluces tendrán entonces la última palabra para escoger a los diputados que formarán el nuevo Parlamento de Andalucía, de donde saldrá el próximo Ejecutivo regional.

Según la encuesta previa del Centra (el 'CIS' andaluz), el PP del actual presidente Moreno estaría cerca de revalidar el Gobierno, aunque no lograría la mayoría absoluta, que solo podría conseguir con el apoyo o la abstención de Vox. Por su parte, Ciudadanos, actual socio del Ejecutivo autonómico, perdería el grupo parlamentario. El PSOE repetiría un resultado parecido al de 2018, mientras las izquierdas caerían en diputados al presentarse por separado y Adelante Andalucía y Por Andalucía no lograrían rebasar los diez asientos en el Parlamento. No obstante, dicho sondeo también muestra que uno de cada tres andaluces aún no tendrían decidido su voto y los resultados siguen en el aire.

Si bien los comicios se celebrarán el 19 de junio, aquellos ciudadanos que no puedan ejercer su derecho de manera presencial o no quieran esperarse a ese día podrán votar por correo. Para ello, tendrán que solicitar sus papeletas en las oficinas de Correos o de manera telemática en unos plazos previamente definidos. Hay que tener en cuenta que una vez solicitado el voto a distancia no se podrá votar en urna el día oficial de las elecciones.

¿Hasta cuándo?

Desde el pasado 28 de abril, los votantes andaluces que quieran votar a distancia pueden pedir su voto por correo en las Oficinas de Correos. Los electores tienen hasta el jueves 9 de junio para solicitar el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, requisito imprescindible para emitir el voto por correspondencia.

Este certificado puede pedirse por vía telemática a través de la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina. A través de la web, el interesado necesita tener firma electrónica para acreditar su identidad. Para solicitarlo de manera presencial, el elector debe acudir personalmente a una delegación de Correos en España y presentar su DNI, Pasaporte o carnet de conducir originales.

Una vez enviada la solicitud a Correos, los electores comenzarán a recibir la documentación con la que ejercer su derecho al voto. Tienen hasta tres días antes de las elecciones, el jueves 16 de junio, para remitir su voto a una oficina de Correos.

Votar desde el extranjero

En el caso de los electores andaluces que se encuentren viviendo en el extranjero, ya sea de forma permanente o temporal, ya no pueden solicitar el voto por correo, pues el plazo concluyó el pasado 21 de marzo. Ahora, una vez reciban la documentación, tendrán hasta el 15 de junio para emitir su decisión.

Estos comicios podrían ser los últimos que incluyan el conocido como voto rogado, una manera de solicitar el derecho electoral de manera proactiva, ya que el Congreso está dando los primeros pasos para eliminarlo de la ley electoral española. En los últimos años, los retrasos en la recepción de las papeletas y otros problemas logísticos, que en ocasiones han impedido presentar el voto a tiempo, han sido una constante. La nueva normativa permitirá simplificar esta vía de votación.

