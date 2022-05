Lastra afirma que el PP es el partido "de las amistades peligrosas con narcotraficantes"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado este domingo que su partido no es "el de los mangantes que trincaban a manos llenas ni el de las amistades peligrosas con narcotraficantes", porque "eso es el PP".

Lastra, que ha intervenido en un acto del PSOE en Benalmádena (Málaga), ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que los socialistas eran "el partido sanchista", a lo que ha replicado que también "hace treinta años éramos el felipista y hace quince, el de Zapatero", porque le "da igual el apellido que nos pongan".

"Somos el PSOE, lo que no vamos a ser nunca es el partido de los mangantes que trincaban a manos llenas mientras empobrecían a los españoles, los de las amistades peligrosas con los narcotraficantes y los que intentaban que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado taparan su corrupción, eso es el PP, y de eso sabe mucho el señor Feijóo", ha dicho la dirigente socialista.

Ha hecho alusión al último crimen machista, la pasada madrugada en Vélez-Málaga (Málaga), y ha asegurado que el PSOE se va a "enfrentar a la ultraderecha que niega la existencia de la violencia machista". "Cuando la ultraderecha niega la existencia de la violencia machista, está diciendo a las mujeres víctimas que no las creen, pone el foco en las mujeres que van a denunciar a sus agresores y dicen que están haciendo una denuncia falsa. Hay mujeres que no se atreven a denunciar porque hay una formación política que las llama mentirosas, y convierte a las víctimas casi en delincuentes", ha lamentado.

La vicesecretaria socialista ha recordado que Feijóo dijo "que uno no puede vivir arrodillado", y ha señalado al respecto que "ojalá tuviéramos una derecha que no se arrodillase ante la extrema derecha que niega la violencia de género, el cambio climático y la vacunación". "Ojalá tuviéramos una derecha moderada. Ser moderado no es hablar más bajito. Feijóo es como Casado, pero hablando más lento. Ser moderado es ser liberal, defender los derechos y libertades y en lo económico apoyar a las clases medias y trabajadoras, y eso no lo hace la derecha", ha asegurado Lastra.

Ha resaltado que, con la moción de censura, hace cuatro años se demostró "que podíamos tener un Gobierno decente y honesto" y desde entonces se han batido "varios récords". En este sentido, ha apuntado que "por primera vez en la historia democrática de este país hay más de veinte millones de trabajadores", y que la tasa de desempleo, que hace cuatro años era del 17 por ciento, ahora está "en el 13 por ciento y bajando".

Además, hace cuatro años uno de cada diez contratos eran indefinidos y ahora lo son uno de cada dos, según Lastra, que ha subrayado que esta es "la legislatura del empleo".

Ha citado además la derogación "de una reforma laboral que precarizaba el empleo y castigaba sobre todo a las mujeres y a los jóvenes" y las subidas del salario mínimo, a las que el PP "se ha opuesto porque decía que se iba a destruir empleo". "Hay que ser miserable para negarse a que los que menos cobran cobren un poquito más, y eso es el PP, por eso (Juanma) Moreno esconde las siglas", porque "ha votado en contra de la reforma laboral, de las subidas del salario mínimo y de eliminar el copago farmacéutico", ha remachado.

