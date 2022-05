El ala de Carromero maniobra para impulsar a un candidato propio en NNGG Madrid a modo de "revancha" contra Ayuso

Fuentes del PP apuntan a que el entorno afín al exasesor de Almeida está impulsando a Elisa Vigil como presidenta y a Ricardo Calle como secretario general de la sección juvenil del partido en la región

Ángel Carromero, durante el acto de izado de la bandera española en el día de San Isidro, en 2013. / JOSÉ LUIS ROCA

"Desde que tengo tres años, me encanta el PP. Me encanta el color azul. Nosotros -por su familia- vivíamos por aquel entonces en Valencia y me encantaban Rita Barberá y Esperanza Aguirre. Las veía en la tele y me causaban impresión. ¡Cómo hablaban, cómo envolvían!".

De esta forma, recordaba Elisa Vigil en una entrevista en Déjate de Historias TV cómo surgió su interés por la política. La diputada más joven en las filas de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid se enfila como la propuesta del denostado sector 'carromerista' del PP para ser candidata a presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid, según han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del Partido Popular.

Ángel Carromero, ex mano derecha de José Luis Martínez-Almeida, dimitió el 17 de febrero de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid y seis días después se dio de baja como afiliado del PP, por lo que dejaba así sus puestos orgánicos dentro del partido. El exasesor puntualiza para este periódico que ya "está fuera de la política y del partido" y dice desvincularse de estos movimientos.

Lo hizo por haber sido señalado como el encargado de perpetrar desde el Ayuntamiento de Madrid el espionaje a Ayuso y a su entorno. Esta es una suposición que la Comisión extraordinaria de Investigación dedicada a este asunto no consiguió aclarar. Carromero fue llamado a declarar en varias ocasiones, pero no asistió nunca a la sala de Usos Múltiples del edificio de grupos municipales para dar explicaciones.

El exasesor de Almeida fue quien, según estas fuentes, "colocó" a Elisa Vigil en la lista de Ayuso para las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo como la "cuota simbólica" de NNGG Madrid, en un momento en el que la mandataria no podía controlar el PP de Madrid. Carromero ideó esta operación para que la que por entonces era presidenta de Nuevas Generaciones en Tetuán se perfilase como futura líder de la sección juvenil del PP en la región.

Como Ayuso "ha purgado" al sector 'carromerista' del PP por el supuesto espionaje contra ella y su entorno, según las mismas fuentes, este frente se intentará hacer "fuerte" en el partido, "aunque sea a través de Nuevas Generaciones". Califican estas fuentes del PP la estrategia de "revanchismo" por haber perdido el ala afín a Carromero el poder que antes tenían. Los de Carromero intentan así "ganar un poco de peso y salvar los muebles".

La candidatura para encabezar la nueva dirección de NNGG Madrid se mueve principalmente en Chamartín, informan estas mismas fuentes del PP. Carromero ejerció durante años como presidente del PP de en este distrito. Abandonó su cargo en NNGG Madrid en 2018, cuando era uno de los hombres de confianza de la actual dirigente de la sección juvenil regional, Ana Isabel Pérez Baos, para adoptar ese cargo.

Desde entonces, su contacto con Sonia Cea, concejala presidenta del distrito de Chamartín, también del PP, se estrechó. Ella es pareja del exsenador y exdiputado de la Asamblea de Madrid David Erguido. Las fuentes del PP con las que ha contactado este periódico apuntan a que serían ellos quienes están promoviendo la candidatura 'carromerista' de cara al congreso de NNGG Madrid, que se celebrará "en breve".

Erguido fue llamado a declarar como investigado en 2021 por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en el marco del juicio de la pieza de la trama Púnica relativa a los contratos del PP de Madrid con la empresa Waiter Music. Tanto al exsenador como a los otros 14 imputados junto a él se les consideraba responsables de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

A la ecuación sobre la candidatura a presidir NNGG Madrid, que se juega en calle Príncipe de Vergara, donde se ubica la Junta de Distrito, se suma Ricardo Calle, asesor de Sonia Cea y miembro de Nuevas Generaciones en la capital. Él se postularía como secretario general de Vigil, en caso de que ésta fuese elegida en el congreso de la sección juvenil del partido.

Las fuentes del PP consultadas por este periódico indican que, durante el congreso del pasado fin de semana, en el que Ayuso fue ratificada como presidenta del PP de Madrid, el sector de Carromero, incluido el propio Carromero, se han movilizado para intentar ganar apoyos -y los avales necesarios- para esta candidatura "de forma bastante indiscreta".

"Sonia Cea se está moviendo por su lado, pero David Erguido dijo a varias personas en el congreso de Ayuso: 'Oye, Elisa Vigil, presidenta, y Ricardo Calle, secretario general'", apuntan las fuentes del PP.

Sin embargo, Sonia Cea se ha desmarcado de su relación y de la de David Erguido con estos movimientos políticos en NNGG Madrid. "Ni David Erguido ni yo estamos impulsando ninguna candidatura de Nuevas Generaciones, ni tenemos el mínimo interés en el asunto", expresa para este periódico.

En el caso de Erguido, recalca que hace un año que dejó la vida política y que no tiene actualmente ninguna actividad pública. Por su parte, destaca que su "único interés" se centra en "seguir realizando un buen trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, contribuyendo al gran proyecto liderado por Martínez-Almeida", así como "ser de utilidad en el nuevo proyecto de mi partido, encabezado por Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo", a quienes concede su "máximo compromiso, lealtad y apoyo".

Asimismo, Sonia Cea niega cualquier "vinculación con ese supuesto 'carromerismo' del que hablas".

La Asamblea, una "posición privilegiada"

Ayuso afirmó en su discurso del congreso del pasado fin de semana que buscaba para esta sección política "jóvenes del PP, no viejos de NNGG". "Quiero que nuestra organización juvenil cuente. Y que siempre, como ha estado al servicio del partido, se le escuche", añadió.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid pretende ver representado en NNGG "el espíritu universitario", como ya avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA antes del congreso, y "el alma emprendedora e inconformista" de los jóvenes afines a la formación que dirige a nivel nacional Feijoó.

Elisa Vigil tiene, como diputada de la Asamblea de Madrid, una "posición privilegiada con respecto al resto de jóvenes" de cara a poder hacer actividad política. "Ella se está intentando mover mucho, también a través de Ricardo Calle", señalan estas fuentes, que destacan su creciente actividad en redes, en las intervenciones en Vallecas y en las entrevistas que concede a la prensa. Este periódico ha intentado contactar con ella para conocer su versión, pero, hasta el momento en el que se ha publicado esta información, Elisa Vigil no se ha pronunciado.

"Está intentando dejarse ver, que se fijen en ella. Lo hace para ganar notoriedad y que digan: 'Esta tía es revolucionaria y tiene otro punch de persona joven'", agregan las mismas fuentes.

