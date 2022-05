Salobreña anula el empadronamiento de Olona y complica su candidatura a las elecciones andaluzas

Macarena Olona en sesión parlamentaria. / EFE

El Ayuntamiento de Salobreña (Granada) ha anulado el empadronamiento de Macarena Olona, la candidata de Vox para las elecciones andaluzas, tal y como ha confirmado el propio Consistorio en una nota de prensa. Tras esta decisión, Olona tiene 15 días para presentar alegaciones. Hasta que ese plazo acabe la resolución no será firme. La Junta Electoral tiene de plazo máximo este lunes para proclamar las candidaturas conforme a la ley. Recaerá en este órgano electoral tomar una decisión sobre la líder de Vox.

El pasado 13 de mayo se conoció que la candidata de Vox se había empadronado en una de las viviendas que el expresidente de Vox en Granada, Manuel Martín, tiene en este municipio, sin ser esta la residencia habitual de Olona.

La alcaldesa ha dictado una resolución de inicio de baja de oficio, que debe otorgar un plazo de alegaciones de 15 días. La Junta Electoral de Granada debe el próximo lunes, conforme al calendario electoral, proclamar las candidaturas si son conforme a la ley y el próximo martes saldrán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El partido Andaluces Levantaos, que concurre a estas elecciones, presentó un recurso sobre el empadronamiento de la candidata de Vox y adjunta la investigación abierta por el consistorio ante el órgano electoral, que deberá decidir conforme a estos hechos.

Si la Junta Electoral siguiera adelante y pese a los indicios de fraude detectados por el ayuntamiento proclamara a Olona como candidata, la siguiente vía sería acudir a los tribunales ordinarios de justicia, en la vía contencioso administrativa.

Expertos consultados por este periódico no ven claro qué va a ocurrir en los próximas días y si Olona podrá finalmente ser o no candidata. En sus alegaciones ella podría referirse a que como diputada en Cortes debe pasar la mayor parte del tiempo fuera de Salobreña, en Madrid y otros puntos de la geografía española. Todo está en el aire, admiten las distintas fuentes consultadas.

El Ayuntamiento de Salobreña, gobernado por el PSOE, defiende que cuando registró a Olona como residente el pasado mes de noviembre de 2021, "la tramitación del alta se hizo conforme a la ley". Se ampara en que el propietario de la vivienda, Manuel Martín, concejal en esta misma localidad y presidente de Vox en Granada, manifestó que Olona vivía en su casa. Fue después, cuando Martín declaró a los medios que ella no vivía en realidad en su casa ni mediaba contrato de alquiler, cuando el consistorio decide abrir una investigación y solicitar un informe jurídico. El 17 de mayo, comunica el Ayuntamiento, el secretario de la corporación y la alcaldesa abre, mediante providencia, la revisión del padrón para la baja de oficio conforme "a lo recogido en el artículo 72 del Régimen de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales". En los dos días posteriores, la Policía Local confirma, tras varias visitas a la vivienda, que no se puede acreditar que Olona resida allí. Este viernes la alcaldesa ha dictado su baja del padrón, que se hará firme en quince días, cuando ya haya comenzado la campaña electoral de las elecciones del 19 de junio.

La respuesta de Vox se ha limitado a enviar un video con declaraciones de la candidata en una entrevista a una radio. Olona no aclara nada sobre su residencia en Salobreña y pone en marcha una estrategia en la que se muestra como víctima, asegurando que todo es "un bulo" para impedir su candidatura. "Es un bulo intencionado orquestado por el binomio de PP y PSOE" que "están aterrados porque me han escuchado decir que entro en San Telmo con una auténtica escoba". La candidata advierte de que "quedan días largos en los que los ataques van a ser descarnados". Vox no responde a ninguna de las preguntas que este empadronamiento anulado por el Ayuntamiento de Salobreña deja sobre la mesa.

Olona anunció que una vez que comenzara la campaña el próximo 3 de junio dejaría su escaño en el Congreso. Eso todavía, ha confirmado este periódico, no ha ocurrido. La candidata preguntará al Gobierno en la próxima sesión de control, interpelando al ministro de Presidencia sobre si "sirve este Gobierno al interés nacional".

Noticias relacionadas