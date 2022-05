Sanxenxo, expectante ante la llegada de Juan Carlos I

5 Se lee en minutos Fernando Martínez



Sanxenxo espera hoy la llegada del rey emérito Juan Carlos I, cuyo aterrizaje en Peinador está previsto para esta tarde. El rumor de que el monarca había llegado ayer a la villa levantó una gran expectación, principalmente entre numerosos medios de comunicación, cuyos representantes acudieron a las inmediaciones del chalé de Nanín donde se prevé que se aloje el exjefe de Estado durante los próximos días. La vivienda es propiedad de Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y amigo personal del monarca.

La llegada del rey emérito a Sanxenxo supondrá la primera visita de Juan Carlos I a España casi dos años después de su marcha a Abu Dhabi. Se espera además que llegue acompañado por una de sus hijas, la infanta Elena.

El anterior jefe del Estado llega a Sanxenxo para asistir a la tercera regata del IV Circuito Copa de España 2022 clase 6M, una disciplina en la que Juan Carlos I es todavía campeón del mundo.

Desde el Real Club Náutico de la localidad confían en que el rey emérito pueda participar en la competición a bordo de su barco, el Bribón. Será, en todo caso, si el buen tiempo acompaña a la celebración del evento en aguas de la ría.

Durante la jornada de ayer se había desplegado un importante dispositivo de seguridad en torno a la vivienda de Pedro Campos, así como en las inmediaciones del club náutico.

“Estamos encantados que haya decidido venir y que haya podido hacerlo”, ha manifestado el presidente del club, quien ha apuntado que el monarca podría quedarse hasta el domingo o el lunes en Sanxenxo.

Se desconoce cuándo se producirá el encuentro con su hijo, el rey Felipe VI. El actual jefe del Estado inaugurará el martes 24 la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo, según está previsto en la agenda de la Casa Real.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tras celebrar que el rey emérito se reencuentre con Galicia, ha manifestado que no cree que pueda reunirse con el monarca, ya que precisamente este sábado y domingo se celebra en Pontevedra el congreso del PPdeG, en el que él será elegido como nuevo líder de la formación, por lo que tendrá un “fin de semana bastante ocupado”.

La visita es, para Rueda, “una buena noticia, respetando todas las opiniones”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a reiterar que “es una buena noticia” (la visita del rey Juan Carlos a Sanxenxo) y que “allí tiene muchos conocidos y es sabedor del cariño” que se le profesa. Tras participar en un acto en Santiago, el presidente de la Xunta insistió en que “a la Xunta no se le comunicó nada oficialmente” sobre la llegada del rey emérito a Galicia. Rueda recuerda que “no es la primera vez” que el rey visita Sanxenxo y añade que cree “sinceramente que muchísima gente en Galicia” valora la visita de don Juan Carlos y “si decide venir a Galicia tiene todo el derecho y plena libertad”. “Es una buena noticia, respetando todas las opiniones”, ha remarcado el presidente gallego, que cree que esta visita al inicio de la temporada estival es positiva en términos de “publicidad” para uno de los principales núcleos turísticos de la comunidad gallega, que es un “referente en Galicia y España”. De este modo, Rueda ha justificado sus palabras después de haber dicho que esta visita servía para situar a Galicia en el “mapa” y ha incidido en que esa es una “expresión coloquial” que si alguien quiere “tergiversar” es por “otros motivos y razones que no vienen al caso”.

Numerosos medios esperan la llegada del rey

Desde que ayer se especulase con la inminente llegada del monarca a Sanxenxo, numerosos medios de comunicación han comenzado a llegar a la villa. El Concello explicaba que la demanda de los medios -televisiones, radios y periódicos- “ha sido tan desbordante que el alcalde tuvo que suspender toda su agenda de ayer para dedicarse exclusivamente a atender los numerosos compromisos de entrevistas”. Una demanda que continuó durante el día pero que el alcalde ha tenido que declinar porque “tampoco es mi función actuar de portavoz del rey Juan Carlos”, explicó. En relación al gran interés que está suscitando la llegada del rey emérito, “ayer escuchamos a un número significativo de políticos ejerciendo su derecho a criticar a don Juan Carlos y a la monarquía, algunos de ellos, y no pocos, dedicándole todo tipo de insultos y descalificaciones. Nos preguntamos si no será que la pérdida de prestigio del rey Juan Carlos entre los españoles, que algunos partidos y opinadores afines dan por hecha, a lo mejor no es compartida mayoritariamente por los ciudadanos de a pie”, exponen desde el Concello.

“Viene más a participar que a ver”, dice el Club

“Viene más a participar que a ver”, aseguró un portavoz del Club Náutico de Sanxenxo, al ser preguntado sobre la posibilidad de que el rey emérito participe en la regata programada para este fin de semana. La directiva del club remitió una circular a sus socios en la que les invita a sumarse a la bienvenida que se le dará en la entrada del club mañana por la mañana. Los interesados han tendido que inscribirse para asistir.

El Concello “colapsado” por un “aluvión” de llamadas de “interés y agradecimiento”

El Concello de Sanxenxo indicó ayer que su centralita lleva varios días “colapsada” por el aluvión de llamadas interesándose por la visita del rey Juan Carlos I. “Desde que la noche del domingo y a primera hora de la mañana del lunes se conocieran las primeras informaciones sobre la posible visita del rey Juan Carlos, los teléfonos del Concello no han parado de recibir y atender llamadas al respecto. Durante el lunes, para confirmar e interesarse por la posible visita del rey emérito y a partir del martes, cuando el alcalde confirmó la estancia del rey y manifestó que “estamos encantados de poder demostrarle el cariño que Sanxenxo siente por él”, las llamadas “están siendo de agradecimiento a Sanxenxo por la buena acogida que se le va a dispensar al rey Juan Carlos”. El gobierno local afirma ser consciente “de lo muy querido que es el rey Juan Carlos en Sanxenxo, lo que nunca sospechábamos es que se pudiera producir una avalancha de llamadas de agradecimiento y felicitación por la visita y, mucho menos, porque el alcalde expresara a través de los medios de comunicación que Sanxenxo está encantado de poder demostrarle el cariño que le tenemos”.

