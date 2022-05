Feijóo ahonda en la división del Gobierno y ofrece a Sánchez un acuerdo sobre la OTAN

El líder del PP ofrece una nueva propuesta al Gobierno para reforzar la posición española de defensa a la OTAN

No concreta su contenido, pero aprovecha la división de la coalición al respecto

Recupera a los exministros De la Serna y Aparicio para el comité electoral del PP

Alberto Núñez Feijóo en el Día de Europa. / J.J. GUILLÉN

En mitad de la sacudida política que ha provocado el espionaje a líderes independentistas y al mismo presidente del Gobierno y con la oposición alertando de la imagen exterior que el caso está suponiendo para España a un mes y medio de acoger la cumbre de la OTAN en Madrid, Alberto Núñez Feijóo insiste en defender el vínculo atlántico para garantizar la seguridad nacional, la relación entre Europa y América del Norte, e insiste en tender la mano al Ejecutivo a tal efecto. “Frente a quienes desacreditan la OTAN, quiero recordar al Gobierno que puede contar con el PP para la defensa y seguridad del Estado”.

Todas las miradas siguen centradas en la gestión de la crisis que ha hecho al Gobierno y que ha provocado divisiones incluso entre ministros socialistas. A la espera de si Pedro Sánchez decide cesar a la directora del CNI, Paz Esteban, para dar respuesta a las exigencias de sus socios parlamentarios, los populares ahondan en la brecha que la propia cumbre de la OTAN ha provocado entre las dos partes de la coalición gubernamental.

Feijóo, en un acto que conmemora el Día de Europa y acompañado por la plana mayor de su partido en Madrid, avanzó que en los próximos días trasladará al Gobierno “una propuesta de acuerdo en torno a la OTAN” para reforzar la postura de defensa a la Alianza Atlántica. Lo hace días después de que Unidas Podemos pidiera directamente sustituir este cónclave por “una cumbre de paz”. El objetivo de la propuesta, según dijo el líder del PP, es “reforzar” el vínculo atlántico y ayudar a que haya una OTAN “más capacitada y mejor preparada”. No desveló ningún detalle sobre cómo se articulará esa iniciativa.

Pero el objetivo, una vez más, pasa por seguir tendiendo la mano al Gobierno después de que la negociación de su plan económico para respaldar el decreto anticrisis por la guerra de Ucrania no diera sus frutos. Sánchez lo sacó adelante con los votos de EH Bildu, lo que no ha impedido que Feijóo lance una nueva propuesta como acuerdo de Estado. Como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, aquella votación no quemaba ningún puente entre los dos grandes partidos ni significa que deje de haber comunicación.

El líder del PP también mostró su apoyo al Gobierno para elevar al Consejo Europeo la petición de convocar una convención para que se revisen los tratados comunes después de haber hecho lo propio al Parlamento Europeo. “Puede contar con nuestro apoyo”, recalcó Feijóo. En el Día de Europa y cuando la guerra de Ucrania ya va por su día 75, el dirigente conservador insistió en que es necesario abrir las puertas del proyecto común a nuevos países: “Sin prisa pero sin pausa es necesario tomar con seriedad y rigor el proceso de ampliación de la UE”.

Justo antes de su intervención hablaron la portavoz del grupo popular en Europa, Dolors Montserrat, y el eurodiputado y secretario general del grupo parlamentario europeo, Esteban González Pons, que fue especialmente crítico con la postura adoptada por el Partido Socialista francés uniendo fuerzas con Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa. “Mostramos nuestra preocupación y espero que el PSOE español no se dirija hacia el antieuropeísmo ahora que los socialistas franceses se abonan al euroescepticismo. Si falla Francia,, la UE desaparece”, zanjó Pons.

APARICIO Y DE LA SERNA VUELVEN

Además, después del acto europeo Feijóo reunió a su comité de dirección en Génova como cada lunes. Una reunión en la que ha avanzado en algunos nombramientos del nuevo organigrama en el que ha recuperado a dos exministros, Íñigo de la Serna y Juan Carlos Aparicio, para el comité electoral del partido, según ha podido confirmar este periódico.

