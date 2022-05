Feijóo se ofrece como garante de la "estabilidad" ante una España de "conflicto y trinchera"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / Europa Press

Puesta de largo de Alberto Núñez Feijóo para desplegar su plan económico. El líder del PP se ha estrenado ante los empresarios en la XXXVII reunión del Cercle d'Economia en Barcelona y ha desmenuzado su propuesta para contener la inflación con el fin de ganarse a la élite catalana. Su receta pasa por la racionalización del gasto superfluo, por bajar el IVA en un 5% en la energía eléctrica y el gas, por ajustar el IRPF, por actuar sobre el impuesto de sociedades y por rediseñar la asignación de los fondos europeos.

Así, el nuevo dirigente popular se ha ofrecido como garante de la "estabilidad" ante una España donde reina "el conflicto y la trinchera", hurgando en que las tensiones y disensiones en el seno del Gobierno añaden incertezas a la prosperidad económica. "Nuestro país está sufriendo inestabilidad política y económica y, en ambos casos, cada vez con mayor virulencia", ha espetado, afeando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no aceptara su plan y que no arrimara el hombro para coser grandes consensos.

El 'procés', ha dicho Feijóo, empeora todavía más este turbulento escenario porque, con la invasión rusa a Ucrania, ha pasado "de ser un instrumento supuestamente liberador a convertirse en una pieza para intentar subordinar las democracias occidentales a una potencia autocrática", ya que Rusia pretende debilitar la UE y fragmentar estados. A su juicio, el soberanismo es un "mal negocio" que "sólo genera frustración y parálisis" al mermar las instituciones del autogobierno. "Catalunya debe desconectar menos y reconectar más", ha inquirido, centrándose en apuestas como el Corredor Mediterráneo y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Las soluciones al conflicto catalán, ha sostenido, están en la Constitución, Carta Magna que ha puesto en valor como salvaguarda de la esencia propia de cada territorio dentro de España y bautizándose como "autonomista": "Es una personalidad que no es caprichosa, como algunas mentalidades centralistas afirman. No la cultivamos por el deseo de hostigar a los demás, sino para preservar una herencia y para contribuir a lo común [...] . No entiendo identidad como forma de rebeldía arbitraria, sino como una forma de reafirmar lo que cada uno es", ha deslizado.

Distancias con Vox

Feijóo se ha esforzado en alejarse de la extrema derecha después del pacto en Castilla y León, y a las puertas de unos comicios en Andalucía, con un retrato sobre las Comunidades Autónomas como parte del Estado y no como realidad yuxtapuesta. "Tenemos tres cosas que nos diferencian: somos un partido europeísta y formamos parte del primer partido de Europa, somos un partido autonomista y somos un partido de gestores", ha despejado, mientras que Vox "no lo tiene claro".

El dirigente popular ha sido el telonero del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aterriza en Cataluña en plena crisis con ERC por el espionaje y un día después de que la directora del CNI, Paz Esteban, revelara en el Congreso que el organismo que lidera ha vigilado a 18 independentistas con orden judicial, entre ellos, el ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, y el entorno del expresidente Carles Puigdemont.

Las primeras espadas de la dirección catalana –Alejandro Fernández, Santi Rodríguez, Dolors Montserrat, Llanos de Luna y Manu Reyes- ven la figura de Feijóo como un antídoto para reflotar electoralmente en Cataluña, con un discurso mucho más moderado que su antecesor y con mayor sensibilidad territorial, con un discurso en el que pasa de puntillas por la confrontación procesista y centrado en el mundo económico.

