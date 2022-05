El CNI admite que investigó a 18 independentistas con autorización judicial entre los que figura Pere Aragonès

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el Parlament de Cataluña. / EFE/Quique García

La directora del CNI, Paz Esteban, ha admitido esta mañana, en su comparecencia en la comisión de secretos oficiales, que los servicios de inteligencia han espiado a 18 cargos independentistas, según han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, distintas fuentes consultadas.

Entre ellos se encuentra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, según la información adelantada por TV3, y personas del entorno de Carles Puigdemont. El Gobierno ya había deslizado que los datos de la investigación de Citizen Labs, que apuntaba a que hasta 60 cargos independentistas habían sido espiados con el 'software' Pegasus no eran correctos. Este jueves la jefe de la Inteligencia ratificó que se trata sólo de 18 personas y en todos los casos se hizo con la petición previa al juez del Tribunal Supremo, competente para avalarlo.

Del resto de presuntos espiados, Paz Esteban no se ha responsabilizado. Al concluir la comisión, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, apuntó a dos alternativas en las escuchas al resto. O una "nación extranjera" o a "organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades". Sobre esta segunda vía, se está interpretando que se trata de las denominadas 'cloacas' del Estado, en referencia a agentes corruptos que actúan de manera incontrolada. Pero también podría tratarse de actuaciones de los tribunales, escuchas ordenadas por algún magistrado con una causa abierta que afecte al independentismo.

En todo caso, los diputados que forman parte de la comisión, llamada oficialmente comisión de control de los gastos reservados, tienen la obligación legal de guardar silencio sobre las materias que se hayan tratado en este foro. Pero, aunque públicamente no han ofrecido apenas datos y sólo han trascendido de manera privada, distintos grupos como Unidas Podemos y los partidos catalanes, han reclamado al Gobierno que desclasifique la información que la directora del CNI ha dado a los portavoces.

El Gobierno confiaba en que las explicaciones de Paz Esteban valgan para superar la brecha política con ERC. Desde que la publicación The New Yorker hizo público el trabajo de Citizen Labs y apuntara a un espionaje masivo al independentismo, los republicanos marcaron distancias con el Ejecutivo y exigieron que se asumieran responsabilidades políticas. El alcance de la crisis con ERC es tan profunda que su rechazo a apoyar el real decreto ley de medidas anticrisis, la semana pasada, puso en riesgo su posible convalidación en el Congreso. El voto favorable de EH Bildu permitió 'in extremis' que se salvara esa votación.

