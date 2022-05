De la Torre, el eterno alcalde de Málaga que no descarta la reelección tras 22 años

"Mientras no consiga una agenda más controlada, no haré la reflexión final"

El regidor sigue aludiendo a la necesidad de aliviar su agenda diaria para plantearse un nuevo mandato al frente de la Casona del Parque

Han pasado 22 años desde el 4 de mayo del 2000, cuando Francisco de la Torre (PP) fue nombrado alcalde de Málaga en sustitución de Celia Villalobos, entonces nombrada Ministra de Sanidad por el gobierno de Aznar.

De la Torre describe esos años como "muy satisfactorios, llenos de actividad y con una sensación de logros importantes en la ciudad" por parte de su equipo en el Ayuntamiento de Málaga y gracias a la colaboración con el resto de administraciones públicas, que han conseguido hacer de la ciudad una "referencia".

"Hemos sabido crear un buen mecanismo de colaboración en muchos aspectos interadministrativo, en el plano de la tecnología, de la proyección internacional de Málaga, del turismo... esa línea está ahí, la estrategia de la ciuadad. Por tanto, satisfacción, no puedo decir otra palabra, siempre quedan cosas por hacer y no está en manos de los ayuntamientos hacer todo lo que la ciudad necesita", ha señalado el alcalde.

El alcalde de Málaga celebra este vigésimo segundo aniversario al frente de la Casona del Parque con la incógnita sobre si volverá a presentarse en las elecciones municipales del próximo año para afrontar el que sería el séptimo mandato ininterrumpido en Málaga. Lejos de despejar dudas, Francisco de la Torre ha vuelto a aludir a su apretada agenda diaria como el factor determinante que le permitirá tomar la decisión de continuar o bien, dar un paso al lado.

"He dicho que necesito tener una agenda un poco más liberada para poder tener menos tiempo dedicado al trabajo y un poquito más de tiempo dedicado no al ocio pero sí al deporte, para poder nadar, cosa que hace cosa de seis meses que no hago, para poder caminar y tener la sensación de que si tengo cuerpo sano, la mente está sana", ha subrayado, al tiempo que ha vuelto a reconocer que aún no ha logrado encontrar ese equilibrio.

"Mientras yo no consiga esa agenda más controlada, no haré la reflexión final. Hasta ahora no lo consigo. Los días se repiten uno tras otro con muchas dificultades. Procuro no estar en todo, pero luego tengo la presión de por qué no he ido".

