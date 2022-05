Yolanda Díaz pide investigar el espionaje con Pegasus: "La ciudadanía merece respuestas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / Europa Press/Carlos Luján

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que es "vital" que la investigación sobre el caso de espionaje 'Pegasus' llegue "hasta el final" y se "depuren de manera ágil y efectiva responsabilidades".

Así lo ha trasladado en Twitter tras conocer que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido infectados con este software.

La también titular de Trabajo ha querido mostrar su solidaridad con las personas espiadas y el presidente del Gobierno, para añadir que es "obligación" del Ejecutivo "garantizar la seguridad". "La ciudadanía merece respuestas", ha concluido.

Belarra: "Está en juego nuestra democracia"

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido "depurar responsabilidades" tras conocerse el espionaje a Sánchez y Robles.

"Es imprescindible depurar responsabilidades. Está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía", ha señalado este lunes Belarra en una publicación en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press.

Para la líder de Podemos, la información revelada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muestra una "profunda brecha" en la seguridad del Estado" y ha sentenciado que, "venga de donde venga, el fallo es inasumible".

Irene Montero: "Una democracia no puede tolerar el espionaje"

También se ha pronunciado sobre el tema la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asegurado que una democracia "no puede tolerar" el espionaje a representantes públicos "menos aún" al Gobierno y a su presidente, y ha añadido: "Los representantes políticos no pueden quedar impunes".

Una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su Presidente. Es un ataque a la seguridad del Estado. Los responsables políticos no pueden quedar impunes. Y hay que garantizar que no vuelve a pasar para proteger la democracia — Irene Montero (@IreneMontero) 2 de mayo de 2022

