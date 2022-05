Borràs pone en duda el espionaje a Sánchez y Robles: "¿Bye Catalan Gate? No cuela"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha expresado este lunes, después de que sus sospechas sobre la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez esté haciendo una "maniobra" para pasar "de verdugos a víctimas" de espionaje político.

Sánchez i Robles diuen ser espiats. Ara sí que és un tema molt greu, quan només afectava l'independentisme, la ministra ho justificava.És l'evidència que no cal netejar les clavegueres per si les pots usar? O una maniobra per passar de botxins a víctimes? Bye CatalanGate? No cola