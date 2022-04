Sánchez vuelve a mirar al PP en medio de la crisis con ERC para salvar el decreto de la guerra

El presidente pide a los populares que aclaren si van a convalidar o no este jueves el decreto ley contra los efectos de la guerra en Ucrania, que incluye la bonificación en el precio de la gasolina

ERC y EH Bildu no han comunicado al Ejecutivo el sentido de su voto, que la semana pasada era favorable, y eso puede convertir en indispensable la abstención del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 26 de abril de 2022. / A. Pérez Meca / Europa Press

El Gobierno ha comenzado a dudar de si dispondrá o no de votos suficientes para convalidar este jueves en el Congreso el decreto ley de medidas frente a la guerra en Ucrania, que incluye la subvención directa de la gasolina. Hace una semana daba por seguro su aprobación, pero la crisis abierta con ERC, por el supuesto espionaje con el 'software' Pegasus' a más de 65 cargos independentistas, ha puesto en jaque su apoyo parlamentario y el de EH Bildu, ya que uno de sus diputados también habría sido escuchado a través de su teléfono móvil.

A pesar de que el Ejecutivo ha tratado de taponar el malestar de los republicanos -uno de los grupos fundamentales de su mayoría en la Cámara-, con el anuncio de una investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia, que ha supuesto señalar directamente al CNI como autor de estos hechos, y la promesa de explicaciones en la comisión de secretos oficiales, ninguna de estas iniciativas ha conseguido rebajar la tensión. Al contrario, ha ido a más y tanto ERC como EH Bildu han abierto la puerta este martes a no apoyar el decreto ley.

"OBLIGAR" AL PSOE

El portavoz del ERC, Gabriel Rufián, avisó esta mañana de que no descartan "tumbarlo" aunque eso pueda ser "lesivo" para un partido de izquierdas. Pero, señaló, es "el único idioma que entienden, desgraciadamente". "El PSOE no hace, se le obliga", sentenció, un día después en que la dirección de Esquerra apuntara desde Barcelona por primera vez a esta posibilidad. Y en la misma tesitura se encuentra EH Bildu.

Esto altera absolutamente los planes del Gobierno, que contaba con el respaldo de ambos grupos, aunque el PP, que no ha desvelado su postura, votara en contra. De hecho, esta seguridad en que el decreto ley salía, al margen del voto de los populares, ha llevado a Moncloa a desdeñar la oferta de negociar que Alberto Núñez Feijóo planteó a Pedro Sánchez, en su primera reunión en Moncloa, y que ha plasmado después en un documento enviado a la presidencia del Gobierno.

"VAN A APROBARLO O NO"

El Ejecutivo le ha pedido recurrentemente su apoyo, pero no se ha avenido a aceptar ninguna de sus propuestas. Esa postura no ha variado por el momento, pero el Gobierno ha comenzado a mirar en las últimas horas al PP ante la incógnita de qué van a votar ERC y EH Bildu. El propio presidente, en la sesión de control en el Senado, instó a los populares a responder "que van a hacer, van ustedes a aprobarlo o no", tras desgranar todas las medidas contra los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania y "proteger" el crecimiento.

El portavoz del PP, Javier Maroto, le respondió que "no se entiende su recelo" a incluir algunos de los planteamientos de Feijóo, que ha propuesto una rebaja de impuestos. "Si quiere nuestro apoyo o lo necesite, no es serio pedirlo sin incluir ninguna propuesta".

Sánchez defendió que él mismo demandó al dirigente gallego acordar un plan nacional de respuesta a las consecuencias y económicas de la guerra junto con otra docena de pactos y "a día de hoy no sabemos lo que va a hacer el PP". Esto no evitó que el jefe del Ejecutivo rebatiera al PP su bajada de impuestos. "Hay que ser coherente", dijo. "Cuando han gobernado los han subido". Pero, resaltó, "es imprescindible que el próximo jueves se convalide un real decreto ley que amortigua las consecuencias de la guerra".

Esta apelación directa a los populares, mucho más intensa que en días anteriores, se realizó también en la rueda de posterior a la reunión del Consejo de Ministros. La portavoz, Isabel Rodríguez, llamó directamente al PP al sí porque la vocación de consenso "se practica", no solo se predica.

ERC: "DEPENDE DEL PSOE"

ERC no ha aclarado el sentido de su voto y tampoco lo ha hecho EH Bildu. Fuentes republicanas consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA señalan que lo que suceda "depende del PSOE". Quedan, resumen, "48 horas". Entre las principales reclamaciones de ERC figura que se asuman responsabilidad políticas, es decir, que alguien dimita por el supuesto uso de Pegasus. Desde el Gobierno se niega que haya existido espionaje y se sostiene que cualquier actuación del CNI, en relación con el referéndum ilegal del 1-0 o los disturbios en Barcelona y el resto de Cataluña en octubre de 2019 tras la sentencia del 'procès', ha contado siempre con aval judicial.

Pero mañana miércoles puede ser un día crucial. Tanto para que se produzca un acercamiento del Gobierno a ERC como para que se abra la vía del PP. Pedro Sánchez, que no quiso hablar del asunto de Pegasus en el Senado, aseguró a los periodistas que lo hará en el Congreso, donde Rufián le pregunta por el supuesto espionaje a los dirigentes independentistas.

Noticias relacionadas