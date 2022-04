José Ángel López Jiménez: "Bielorrusia ha cambiado su constitución para alojar armamento nuclear ruso"

José Ángel Jiménez, profesor de Derecho Internacional y experto en Europa Oriental publica 'Bielorrusia, la última república soviética', que analiza la historia de este país desde sus orígenes hasta la conversión de Lukashenko en un títere del Kremlin

Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexander Lukashenko, durante un encuentro en Sochi, Rusia, en febrero de 2021. / Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

"Habrá que estar preparados para lo inesperado". Con esta frase termina el libro Bielorrusia. La última república soviética, publicado apenas hace unas semanas por Báltica Ensayo. El profesor del ICADE José Ángel López Jiménez, experto en Europa Oriental y antiguo espacio soviético, analiza en esta obra los orígenes y la evolución de un estado que se ha situado como el principal aliado de Rusia tras la invasión de Ucrania.

¿Se ha cumplido el vaticinio, era la invasión y la posición de Bielorrusia algo inesperado hace tan solo unos meses?

El libro se envió a imprenta en septiembre del año pasado, y ya entonces había toda una serie de movimientos que permitían ver lo que Rusia, y Putin en particular, estaba tratando de hacer de Bielorrusia en lo que ésta se ha convertido, que es un estado marioneta o títere. Todo ello arranca en 2020, después de las elecciones presidenciales es la que Lukashenko comete un fraude electoral masivo y se desatan todos los movimientos de contestación y la represión generalizada. Ya se hizo antes, contra potenciales candidatos presidenciales que sufrieron una represión previa. No pudieron presentarse las elecciones y tomaron el relevo, pues en algunos casos sus esposas y en otras algunas de las asesoras de los candidatos que ya estaban encarceladas.

Desde hace un par de años, por lo tanto, ya se ve Putin quería tener un control del Estado, de la estructura política, para primero controlar el núcleo eslavo (Bielorrusia, Rusia y Ucrania) y, por otro lado, para realizar determinadas actuaciones de tipo militar como es la invasión que finalmente inició el pasado 24 de febrero en Ucrania.

¿Le es útil Lukashenko a Putin?

De hecho, hay una serie de indicios en esa dirección, como fue la forma en la que Putin trató de utilizar el Tratado de Unión que existe entre las dos repúblicas desde 1999 para eventualmente perpetuarse como presidente, no solo de Rusia, sino de la posible unión de ambos países. En la actualidad, dependiendo de como acabe el conflicto bélico, va a seguir empleando a Lukashenko en tanto en cuanto le sirva de utilidad, si no es así le sustituirá y encontrará un candidato alternativo.

El presidente ruso, Vladímir Putin. / EFE

¿Puede suponer la elección de bando de Bielorrusia su fin como país independiente frente a la Federación Rusa de Putin?

De una forma o de otra sí. No necesariamente se tiene que concretar esa unión bajo una misma denominación, pero 'de facto' lo que ha hecho es absorber las instituciones de Bielorrusia, que ya no se comporta como un estado independiente.

¿Qué ha supuesto la reforma constitucional de Bielorrusia del pasado mes de febrero?

Lo que ha realizado Lukashenko es una reforma constitucional exprés que ha acabado con el estatus de neutralidad del país, algo que en la práctica era una ficción, pero que en la Constitución de 1994 existía. Por otro lado, la reforma constitucional hace que Bielorrusia deje de ser un estado libre de armas nucleares, lo cual es muy peligroso porque en esta especie de plataforma de actuación en la que se ha convertido para los intereses de Rusia podría alojar armamento nuclear ruso.

La reforma ha sido contestada con manifestaciones masivas que han sido de reprimidas y han tenido que ser por así decirlo amplificadas por parte de la oposición residiendo en el exterior. Es el caso de Svetlana Tikhanóvskaya, la líder del movimiento opositor y presidenta en la sombra, que huyó a Lituania tras las elecciones del 2020.

La reforma ha creado también un tipo de institución nueva que hace sombra al Parlamento, una especie de asamblea que le va a restar funciones, además de ampliar los mandatos presidenciales porque, aunque se limiten a dos, se pone el contador a cero. A Lukashenko le queda un mandato hasta 2025, y a partir de ese momento podría presentarse a dos elecciones más de cinco años cada una. Acabaría en 2035, un año antes de lo que las reformas constitucionales de Rusia permiten a Putin.

Su área de investigación es Europa Oriental y el antiguo espacio soviético. Como experto, ¿hasta dónde cree que llegará el pulso de Putin con la OTAN y la UE?

Como se ha demostrado con el curso de los acontecimientos, nadie sabía lo que había en la cabeza de Putin. Luego hay toda una serie de posibilidades o diseños previos que pueden servir como hipótesis de trabajo. Quiero pensar que su interés está en los distritos orientales y el sur, para conectarlos con Crimea. Se trataría del proyecto, el de 'Novorossiya', que sobre todo estaba en el imaginario político del pensamiento más neoimperialista y neoconservador, como es Aleksandr Dugin, que es uno de los pensadores de cabecera de Putin.

El tándem ruso-bielorruso pretende desde hace tiempo, según explica en su libro, conseguir la desestabilización del conjunto de la UE. ¿Es la invasión de Ucrania parte de ese plan o responde a diferentes razones?

Es importante analizar lo que representa en términos de percepción. Es verdad que desde un punto de vista objetivo para Putin no es tranquilizadora la eventual ampliación de la ue ante sus fronteras y la ampliación de la OTAN, y de ahí la intervención de 2008 en Georgia y en 2014 la crisis en Ucrania (región de Donbás).

Desde un punto de vista de seguridad, Rusia históricamente siempre ha funcionado antes como un imperio que como una nación, y su mejor forma de defenderse ha sido extendiendo sus fronteras, esto en el caso de Ucrania es evidente.

El presidente bielorruso, Aleksándr Lukashenko, de visita en un campamento de migrantes / REUTERS/Kacper Pempel

¿Qué supone la desnacionalización de Bielorrusia de la que habla en su libro?

De eso se ha encargado Lukashenko, que ha pretendido evitar cualquier tipo de memoria histórica, o la potenciación del bielorruso como lengua independiente, cortar con la recuperación del pasado histórico. En el caso de Ucrania, Putin no lo ha podido hacer, el movimiento nacionalista es muy potente, incluso cuando formó parte de la URSS, ya que Stalin siempre la tuvo bajo sospecha. En cambio, Bielorrusia no ha dado problemas, ha sido fácilmente asimilable y 'rusificable', también desde el punto de vista lingüístico.

Lukashenko parece preparar un sucesor, que bien podría ser su hijo pequeño, Nikolái, según señala en el libro. Ello permitiría de facto prolongar su mandato, consolidando una suerte de dinastía al estilo norcoreano. ¿Es esto posible o caminamos más bien a una absorción sin más por parte de Rusia?

Exacto, no son excluyentes, pero lo fiamos a muy largo plazo, pues las dinámicas en la región no permiten hacer pronósticos a largo plazo. Puede haber algún tipo de implosión interna que derroque a Putin, pero se me hace muy cuesta arriba viendo como controla al país y ello implicaría a Bielorrusia, pues ambos tienen los intereses ligados. En todo caso, y al haberse asegurado la presidencia hasta 2035, cualquier tipo de previsión es al largo plazo.

Entre los posibles escenarios de futuro más próximo para Bielorrusia, ¿Puede alguno de ellos anticipar una transformación genuinamente democrática de dicho país o todo parece estar perdido?

Bielorrusia ya no es 'de facto' un estado dependiente de Rusia, pero en esta situación siempre se puede provocar un vuelco. Aunque sea muy improbable, un derrocamiento de Putin por parte de los militares, como el que intentó derrocar Gorbachov en 1991. Lo que sí es cierto es que hay otras variables como la situación económica, si las cosas se tuercen mucho como consecuencia de las sanciones y la intervención militar en Ucrania, por la extrema dependencia que Bielorrusia tiene de la Rusia de Putin desde el punto de vista comercial, económico, militar y de seguridad, también desde el punto de vista del suministro energético.

¿Mantiene actualmente la UE algún tipo de diálogo con el régimen de Lukashenko?

Es un país desconectado de las instituciones internacionales. Ha participado en la política europea de vecindad y en la Asociación Oriental, aunque todo ello quedó suspendido 'sine die' hace dos años como consecuencia del pucherazo de 2020. La agresión a Ucrania no ha hecho más que ratificar esta cuestión. Bielorrusia no recibe ayudas del FMI y las del Banco Mundial también están suspendidas. No pertenece al Consejo de Europa, y, por lo tanto, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no la supervisa. Sus únicas conexiones son con aquellas organizaciones que lidera rusa como el Tratado de Seguridad Colectiva o la Unión Euroasiática.

Maniobras militares conjuntas de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia el pasado mes de febrero. / MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA

¿Qué importancia han tenido, de cara a la contienda actual, las maniobras conjuntas entre las fuerzas armadas de ambos países (zapad)? Según apunta en su libro, en el 2021 movilizaron a más de 200.000 efectivos humanos.

Visto lo visto, con la perspectiva actual se puede decirle que con estos ejercicios militares se estaban preparando para la actual situación. Se han realzado de manera escalada desde 2017. Mi sensación a toro pasado es que se venía preparando desde las elecciones 2020, coincidiendo con la pandemia y las reformas internas que hizo Putin.

¿Existe actualmente alguna oposición a Lukashenko que pueda prosperar? ¿Cuál es la postura de estos movimientos políticos con respecto a Rusia?

Tras el referéndum constitucional de finales de febrero se hablaba otra vez de manifestaciones masivas en Bielorrusia, que es un estado peuqeño, nueve millones de habitantes, con un gran sistema represivo. Por ello son movimientos muy significativos, el de estas personas es un ejercicio de valor como lo son las manifestaciones frente a Putin. Se trata en todo caso de una organización precaria, pues las principales líderes, pues son mujeres, están en Reino Unido, en Liuania o encarcelada. Es muy complicado que desde ese punto de vista la oposición pueda realizar acciones.

Finalmente, ¿Podría el líder bielorruso o sus generales que participan en la guerra de Ucrania acabar sentando en un banquillo internacional?

Ya son conocidos los problemas que existen en el caso de Rusia, como pese a atrocidades como las de Bucha existen limitaciones desde el punto de vista jurisdiccional. Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma que por el que se constituyó la Corte Penal Internacional en 1998, de hecho retiró la firma, y las iniciativas de la Fiscalía ante la corte pueden tener un alcance limitado porque el crimen de agresión no sería aplicable, ya que se introdujo con posterioridad.

Si trasladamos el caso a Bielorrusia aún es peor, porque no pertenece a ninguna de estas instancias y también es complicado que pueda ser considerado como cooperador necesario en la estrategia de Putin.

