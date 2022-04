La grabación íntegra de Villarejo al magistrado Fermín Echarri

Fecha, según el audio y la agenda: 8 de julio de 2014

Villarejo: Buenos días, soy el comisario Villarejo que he quedado con el señor instructor; a las 10 de la mañana.

Hombre (funcionario): Si, ¿para algún caso?

V. Pues sí, ya ha hablado con él el decano [José Luis González Armengol].

Hombre: ¿Comisario?

V. Villarejo, gracias.

V. Permiso.

Juez. Hola buenos días, ¿qué hay?¿qué tal?

V. Don Fermín, a la orden.

J. ¿Qué tal?

V. Muchas, gracias.

J. Que me llamó ayer el decano, no? Armengol.

V. Si, efectivamente, muchísimas gracias, antes de nada, por el tiempo y la dedicación.

J. Nada, en absoluto.

V. Era únicamente comentarle que de alguna manera hay un cierto digamos interés desde el punto de vista policial con la persona del asunto que lleva usted, del tema…. Y que hay una serie de intereses políticos, sobre todo para los franceses para presionar.

J. Le cuento porque este es un asunto antiguo que venía ya de un asunto del Central 5 de Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. Ya desde 2003-2004, entonces claro, aquí entró en el 2009 y es que yo ya, yo dicté primero un auto de sobreseimiento porque entendía que no había delito fiscal ni blanqueo de capitales, porque le reclamaban cinco o seis ejercicios fiscales concretos. Y la Audiencia entendió que sí que había en dos ejercicios que podía haber delito fiscal. Entonces claro, a mi ya con el auto...

V. Le obligan...

J. Me obligó a dictar un auto de continuación de procedimiento abreviado, claro, porque aquí, claro, los que están sosteniendo la acusación son el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. No hay más, otra cosa no hay.

V. Si le digo, bueno, ya sabe que los españoles somos los más Quijotes del mundo, esto interesa mucho más a los franceses que a nosotros, a nivel digamos de interés, y este señor, como sabe, tenía una serie de relaciones con Su Majestad.

J. Sí, sí, sí, eso ya me lo habían comentado a mí en [inaudible].

V. Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Que los franceses, por una serie de circunstancias detectaron que este señor estaba colaborando con los intereses de España en el Magreb, etc, etc, y empezaron. Entonces claro, que nosotros seamos nosotros mismos que nos peguemos un tiro en el pie, por así decirlo es un poco error, efectivamente hemos tenido constancia del auto suyo, por cierto impecable, donde usted decía que no veía y tal.

J. Lo que pasa es que la Audiencia.

V. Y que la Audiencia continúa…Yo miraré, ahí hubo, en fin, yo sé que además tiene usted una gran experiencia, usted estuvo en la Audiencia [Nacional] y por eso me permito, o sea ahí hubo una serie de intereses un poco espurios….en su momento...

J. Yo lo vi, vamos.

V. Ya sabe, ese entorno de tal, de arregladores, de que a cambio de….

J. ¿Sabe lo que pasa aquí, es que el administrador falleció…

V. Claro.

J. Y al fallecer el administrador se ha quedado prácticamente este señor como el único para afrontar las cosas, hombre, ha sido una cosa complicada porque tiene muchas sociedades, etc, luego es que reside en Suiza, ya sabrá...

V. Sí, él reside en Suiza, y ya le digo, nosotros hemos viajado un par de veces a Suiza, mantenemos cordiales relaciones con los servicios de inteligencia aquí franceses, pero claro ellos van a sus intereses, van a lo suyo, y nosotros como españoles deberíamos de pensar y no para quedar bien con ellos, que siempre, y los franceses, ellos, aunque parezca mentira, otra acusación que tienen en Francia, totalmente gaseosa, la tienen sustentada en este asunto, con lo cual tiene una especial importancia, obviamente, ya le digo, aparte de mi buen amigo Armengol, hemos oído de su objetividad y tal y, por supuesto, usted tiene toda la... el criterio, creo que hay pendientes una serie de recursos, del abogado, que va...

J. No, no, yo creo, ahora no queda ya más que el juicio oral, yo…

V. Me parece que el abogado tenía….

J. Bueno, claro, es que recurrió el auto mío otra vez, pero es que el auto mío, yo ya lo dije, es que a mi me obligaba la Audiencia a dictar ese auto, yo no podía decir ahora…

V. Creo que… no sé si tiene capacidad de…. Recurrir un nuevo auto de...

J. Recurrió el auto mío, no sé cómo estará, pero la Audiencia ¿ahora qué le va a decir? Si es que me ha obligado a dictar el auto, es que, ya lo dije yo en el auto, claro, si es que, yo entendía, yo tenía otro criterio, pero yo tengo que respetar lo que me diga…

V. Me parece, creo, creo recordar que...

J. Yo creo que esto lo que habría que hablar un poco sería con la Fiscalía y con el Abogado del Estado, y si evidentemente entienden que hay esto, ver cómo, intentar regularizar esta situación porque el delito fiscal es uno de los delitos en los que se puede…

V. Se puede dar….claroooo, es un tema...

J. Llegar a un acuerdo, si ven que hay, pagándolo en veces o lo que sea, osea, yo creo que es un tema en el que está ya más en manos de la acusación, por decírtelo que es pública, la acusación, la Abogacía del Estado yo creo que está, porque yo quiero decir, yo ya poco puedo hacer ahí, ya habiéndome dicho la Audiencia, oiga no, tiene que seguir por dos ejercicios, claro, por dos ejercicios me parece que eran 12 millones de euros, estamos hablando de cantidades...

V. Si, si, no, no, la cifra…pero que..

J. Yo no lo veía, yo no lo veía, y el auto mío está fundamentado.

V. No, y además, que se ha hablado con todas las partes y tal, incluso con su abogado, que por cierto tiene una excepcional digamos opinión de usted, él es un señor ya mayorcete, tiene años, muy puntilloso, pero es un hombre correcto, aparentemente.

J. Yo me miro los asuntos y me gusta…

V. De alguna manera, […] que sepa que hay ese interés, sobre todo, porque insisto, aquí todos en un mundo como el que tenemos, todo el mundo va a lo suyo, los españoles somos tan quijotes que por hacerle el favor a un país de al lado, aunque vaya en contra de nuestros intereses.

J. Yo tengo experiencia en estos temas, en la Audiencia Nacional….

V. Usted tiene experiencia en estos temas en la Audiencia Nacional.

J. Y claro, lo único eso, que en mis manos ya no está prácticamente nada, lo único es hablar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

V. Pues sí, hablaremos….

J. Que yo creo que es lo que procede y ver cómo, pues en este, precisamente en este delito la excusa absolutoria de la regularización está permitida, es decir que no estamos inventando nada nuevo y no sería extraño que llegase a un acuerdo y ya está.

V. La acusación, perdone, de alguna manera, el tema de la Fiscalía, ¿en su día tuvo algo que ver Javier Zaragoza o la Audiencia?

J. No, Javier Zaragoza es de la Audiencia Nacional. En un momento dado si, ahora lo lleva una chica que se llama Rosa Mayoral que es de Delitos Económicos de aquí, de la Fiscalía de Madrid.

V. Ah, de la Fiscalía de Madrid.

J. Claro, es la de Madrid, en su momento sí lo habría tenido, pero luego…

V. Habría que hablar entonces con el fiscal jefe.

J. Claro, habría que hablar con Manolo Moix.

V. Sí, que es un hombre muy correcto, además.

J. O con este Polo, que es nuevo, yo creo que este Polo igual está más…

V. Todavía está, yo creo que Moix todavía sigue teniendo su peso.

J. Lo que yo no sé es el que lleva aquí el tema de Económicos, en Madrid, no sé quién será, pero yo sé la que lo lleva, la fiscal Rosa Mayoral, que ha llevado esto, y luego la Abogacía del Estado, ya no sé quién es...

V. Sí, claro, eso es un maremágnum, que lo que hay que explicarles a los responsables es eso, que es un tema que...

J. Y luego ver si efectivamente entienden que hay, que hay, que hay, insisten en el tema, pues hombre, ver cómo se podría solventar, más sin que llegase a juicio, porque es un delito que lo permite.

V. Pero, insisto, más que lo del juicio, los franceses, como son muy habilidosos, lo tienen estructurado y ellos dicen, oye aquí en España ya se pidió la busca y captura, no se qué, porque en su día, hubo un auto que luego dejó usted sin efecto...

J. Bueno, vamos a ver, sí, había, pero porque el que estaba antes que yo lo puso. Yo lo que pasa es que hombre, yo de siempre he tenido buena relación con el abogado y el procurador le conozco mucho, a Argimiro, y le he dicho, oye, vamos a ver.

J. Yo lo que no puedo hacer tampoco, aquí hay que tomar declaraciones, porque entonces si no tomo declaraciones no puedo hacer nada, entonces claro, a mí, vamos a ver, ya se le había citado, no había venido y tal y le habían puesto en busca, y claro, vamos a ver, yo creo lo que me estás diciendo, no tengo por qué dudar lo que dices que ese señor tiene sus problemas de salud, está en Suiza, bueno, vamos a tomar la declaración en Suiza. Y yo le dije, no tengo inconveniente, y lo dejó incluso antes de tomar la declaración en Suiza, para mostrarles que yo le estaba hablando de buena fe, pero si por las circunstancias que sean no se le toma declaración es que me obliga a ponerle en busca, es que no puedo hacer otra cosa, claro, porque es que lleva más de, es que venía del 2003, 2004 esto.

J. Este juzgado se creó en 2009 pues es de los primeros asuntos que tuvo este juzgado.

V. Caramba!

J. Entre una cosa y otra. Y luego ya haremos lo que tenemos que hacer, pero es que si yo no le tomo declaración, yo no puedo ni sobreseer ni puedo hacer nada, porque va a decir la Audiencia, oiga, usted es tonto o qué, que hace aquí sobreseyendo una cosa si no ha tomado ni siquiera declaración al imputado. Yo en lo que tenía interés era en eso, en tomarle declaración y luego examinar, porque yo desde el principio vi cosas raras ahí, blanqueo, ¿dónde está el blanqueo? No veo ningún blanqueo aquí, quiero decir, luego hombre también es cierto que al fallecer el administrador único que tenía, pues fastidia la investigación y se complica todo, eso es verdad, pero bueno, yo entendí que no, al tomar declaración entendí que no había nada, pero la Audiencia entendió que sí, que hay dos periodos concretos con delitos fiscales. Y ese es el tema, yo creo que lo que hay que hacer ahora es hablar un poco con las acusaciones, y si no, si insisten en mantener la acusación, ver cómo se podría solucionar, este es un tema que se puede llegar fácilmente a un acuerdo...

V. Claro, no, sobre todo pues que nos estamos pegando tiros en el pie.

J. Que no es un delito en el que hay otras partes perjudicadas y tendrían que decir algo., es decir que esto se queda un poco entre las acusaciones y la defensa, pero en el supuesto caso en el que insistiesen, en mantener, porque hombre yo creo que el recurso que ha presentado el abogado, me parece muy bien y lo respeto pero está abocado al fracaso, pues claro, es que va a ir a la propia Sección que me dijo que tenía que seguir.

V. Claro.

J. Yo lo entiendo que lo haga, porque tiene que hacerlo, pero está abocado al fracaso porque ya en el auto ya lo decía, que es que yo tengo que abrir juicio oral, tengo que continuar porque la Audiencia me está diciendo que hay dos ejercicios aquí, aunque yo entiendo que no lo había, bueno, pero es que yo no puedo decir otra cosa.

V. ¿Y no cabe entonces ningún otro escrito hacia usted, no?

J. Es que yo tengo la causa terminada, a mi lo único que me queda es, ya han presentado los escritos de acusación y es dictar el auto de apertura de juicio oral y traslado a la defensa.

V. Y el traslado a la defensa tiene que hacer el argumento también..

J. Es su escrito de defensa, y ya yo luego lo mandaría, prácticamente a mi la competencia.

V. Y la defensa no se puede, no se puede aprovechar el escrito de defensa para de alguna manera...bueno…

J. Es que vamos a ver, aquí lo que tendría que hacer es, yo, si a mi me presenta, pero eso tendría que ser la acusación, la acusación tendría que presentar un escrito, retirando la acusación.

V. Si, reconduciendo el tema.

J. Yo, si a mí me presentan un escrito, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, en ese sentido, yo lo archivo aquí, ni llega a la Audiencia ni llega a nada, no hay ningún problema, ya he archivado expedientes de delito fiscal en los que se han regularizado las situaciones, es que ya hay que sobreseerlo, entonces sí, ya no hay nada, pero claro esa es una cuestión que hay que negociar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

V. Perfecto, pues...

J. Yo creo que es eso un poco, es que yo ya estoy en una fase procesal en la que ya no puedo hacer nada, es decir, la labor del juez de instrucción ha terminado, una vez que dictamos el auto de continuación de PA (procedimiento abreviado), yo ya poco puedo hacer. Y más viniendo de la Audiencia como viene. Yo ahí, una vez que se presentan las acusaciones, ya es un tema procesal, pero que no hay prácticamente intervención, de decisión, me refiero, se dicta el auto de apertura de juicio oral, además contra el que no cabe recurso alguno, salvo en la situación de prisión, que no es el caso, y claro, y ya se iría para el juicio, la defensa y al juicio, pero eso yo creo que hay que hablarlo con ellos.

V. Perfecto.

J. Y a ver la Abogacía del Estado […] con Hacienda, es decir que igual hace falta un poco de buena voluntad también por la otra parte, vamos pagando esto, o lo que sea, no sé, lo que sea, es un delito…

V. Un pacto económico que...

J. Un delito fiscal es un delito que es muy factible para llegar a un pacto de este tipo y evitar el juicio.

V. Pues don Fermín, muchísimas gracias por su tiempo.

J. Siento no poderle… [inaudible].

V. No, no, por favor. José Villarejo, yo estoy en la DAO, en el servicio, allí, en Inteligencia, me tiene a sus órdenes para lo que necesite.

J. Pues igual vuelvo otra vez a la Audiencia Nacional...Marlaska...

V. Estupendo, ahí hay buenos amigos, la verdad es que cuando se conoce la Audiencia de alguna manera…

J. Es un mundo…

V. Muy apasionante.

J. Sí, los temas son muy bonitos. Pues igual me vuelvo otra vez…

V. Es que ahora van a crear alguna plaza.

J. Es que ahora van a venir asuntos gordos, está el tema Fórum, y luego el tema Gürtel...

[Resto de conversación sin relevancia]

J. Lo siento, un poco hablar con Fiscalía y Abogacía del Estado, y yo creo que se podrá.. intentando ofrecer algo, claro, ellos van a decir, oiga, aquí hay que...

V. Perfecto. Ya saludaré a Armengol y le daré las gracias.

FIN

Noticias relacionadas