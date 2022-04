Cuca Gamarra apuesta por un PP "fuerte, unido y plural" con Feijóo

3 Se lee en minutos Redacción | Agencias



La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y nueva secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha apostado por un PP "fuerte, unido y plural" en torno a Alberto Núñez Feijóo, y ha defendido construir un centro político amplio y ancho en el que caben "todos".

"El centro político se hace desde la política útil, especialmente en estos tiempos en que los enemigos de la libertad amenazan la democracia", ha proclamado Gamarra en su intervención en el XX Congreso del PP que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

La dirigente del PP, que ha repasado la situación que atraviesa España, ha asegurado que es necesario un PP "fuerte, unido y plural porque la sociedad es plural y ansía acabar con el enfrentamiento y la división". "Hoy el PP abre sus puertas y ventanas para recibir a todos los españoles de izquierda, de centro y de derecha que quieren una España mejor", ha manifestado.

Gamarra ha señalado que el PP cuando ha tenido que afrontar sus momentos "más decisivos, siempre ha hecho lo mismo para tomar impulso: situarse en el centro y volver a Sevilla". "Hoy el PP se renueva para presentarse como la fuerza ilusionante que más se parece a los españoles", ha aseverado.

La portavoz del Grupo Popular ha indicado que son un partido "experimentado" para ocuparse de lo público y que "sabe llegar a acuerdos". Según ha añadido, no van a "rehuir el debate" ni "rechazar ningún pacto" porque la política "está para solucionar los problemas comunes".

De hecho, ha puesto como ejemplo de ello la Declaración de la Isla de la Palma, en el marco de la Conferencia de Presidentes, pero ha criticado una vez más que Sánchez no "cumpla su palabra" de bajar impuestos como incluía ese texto.

"El peor gobierno de la democracia"

Gamarra ha resaltado que los españoles llevan un año con los precios "cada vez más disparados y la cesta de la compra cada vez más vacía" y ha añadido que en "los peores tiempos" están "en manos del peor Gobierno posible para España" y el "más incapaz".

"Putin es un problema, pero la causa de nuestra crisis es anterior tiene un nombre y un apellido: Pedro Sánchez, y con un responsable: el PSOE y el peor Gobierno de la democracia", ha sentenciado la dirigente del PP.

En este punto, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene ideas ni aporta soluciones y respuestas". "Su única respuesta es presentar excusas y los españoles necesitamos menos excusas y más soluciones", ha declarado, para añadir que la política del Ejecutivo de Sánchez ha sido "el despilfarro" y que "nunca tantos Ministerios hayan aportado tan poco".

Gamarra ha señalado que con Pedro Sánchez no es que no haya política de Estado, es que no hay política ni de Gobierno. A su entender, hay más "seriedad y responsabilidad en la oposición que en el Ejecutivo de la nación", como se ha visto en la guerra de Ucrania y el envío de armas, según ha añadido.

Defiende a Ucrania en la UE

Tras asegurar que Volodimir Zelenski es "un ejemplo", ha asegurado que el PP no entiende que el Gobierno de España "no apoye que Ucrania sea país candidato a la UE". "El PP lo hace y quiere a Ucrania en la Unión Europea", ha resaltado.

En su intervención, la portavoz de los 'populares' en el Congreso ha tenido un recuerdo para las víctimas del terrorismo y ha recalcado que el PP no las olvida y va a defender "la memoria, la dignidad y la Justicia".

Noticias relacionadas