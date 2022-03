"Gracias Antonio", el lapsus fake de Mario Draghi sobre el nombre de Pedro Sánchez

Un supuesto error del presidente italiano al confundir el nombre de Pedro Sánchez revoluciona las redes, pero acaba siendo un lapsus fake.

Pedro Sánchez y Mario Draghi durante el encuentro de los gobiernos de Italia, España y Portugal el pasado 18 de marzo / ETTORI FERRARI/EFE

Pese a que Pedro Sánchez presume de lograr su mayor victoria en Europa desde aquella negociación de los fondos Next Generation, la poderosa fuerza del meme parece instalar una tendencia contraria: "el Presidente no es nadie en Bruselas". Así reluce desde hace tres días en las redes sociales a partir de un vídeo que ha viralizado: en él Mario Draghi, durante una rueda de prensa a tres con Sánchez y el mandatario portugués Antonio Costa, parece no conocer el nombre de Pedro en un "Grazie Antonio" que espeta tras la intervención del español.

"Gracias Antonio", "Antonio Sánchez", "Adiós Antonio" o "Antoñito" han sido algunos de los varios trendings topic que han encabezado la tabla de tendencias de Twitter, reproduciéndose los chistes, vídeos, memes o incluso un cambio de nombre del socialista en su biografía de Wikipedia. Esta agitación digital llegaba en plena cumbre del Consejo Europeo, donde España se jugaba la autonomía con Portugal para topar el precio del gas, pese a que aquella rueda de prensa data del pasado 18 de marzo.

El presidente de Italia llama “Antonio” a Pedro Sánchez. No le conoce nadie fuera de España. 😂pic.twitter.com/IiVEJXsmyk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) 23 de marzo de 2022

Lo cierto es que el vídeo, que subió en un primer momento el perfil de Estado de Alarma -la plataforma de Javier Negre- refleja un lapsus que no fue. Un fake que ha corrido como la pólvora porque la secuencia se corta cuando aparece en escena Antonio Costa. Cabía intuir, por lo tanto, que Draghi introducía con un "gracias" al presidente portugués, y no cambiaba el nombre a Pedro Sánchez en el agradecimiento de su intervención.

La resolución definitiva llega con un corte de AFP de la rueda de prensa, rescatado por El Debate TV, que recoge el momento en un plano general donde claramente Mario Draghi realiza un gesto con la cabeza hacia Antonio Costa para que, este, inicie su intervención. Este gesto que, realiza el italiano como anfitrión del encuentro, es el que acompaña el viralizado "Gracias Antonio".

Numerosos medios de comunicación han informado del supuesto lapsus dándolo por cierto, o los diputados Carla Toscano o Rafael Hernando han hecho uso del "Gracias Antonio" para rivalizar contra el Gobierno sin reparar en la realidad de lo acontecido.

