¿Quién era Luis Roldán? Películas, documentales y libros para conocer este personaje de los noventa

Fallece a los 78 años el director zaragozano de la Guardia Civil, durante la época de Felipe González, Luis Roldan.

Fotograma de la película El hombre de las mil caras por Carlos Santos interpretando el papel de Luis Roldán

Luis Roldan ha fallecido en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza a la edad de 78 años, donde permanecía hospitalizado. Quien fuera primer civil al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito mientras estuvo al frente del cargo.

Sin embargo, Luis Roldan no entró en prisión tras el juicio y decidió fugarse de la justicia montado en un avión hacia paradero desconocido. Finalmente, fue apresado diez meses después en el aeropuerto internacional de Laos en 1995 en lo que supuso una de las fugas más sonadas de la historia democrática española.

Conocer a este intrincado personaje de los noventa, protagonista de los episodios más convulsos y corruptos de nuestra historia, es tarea recomendable para nuestros más jóvenes. Para ello, os dejamos a continuación algunas recomendaciones de películas, series y libros:

El hombre de las mil caras

Esta película ambientada en los años 90 retrata la historia del conflicto terrorista con la banda armada ETA a través de la visión de un ex agente secreto que tiene que huir del país debido a una extorsión. El thriller dramático se empieza a volver fuego cuando el protagonista regresa a España y recibe la visita de Luis Roldán quién le ofrece un millón de dólares por ayudarle a sacar del país una inmensa cantidad de pesetas sustraídas de las arcas públicas. El actor que encarna el personaje de Luis Roldan es Carlos Santos. La película fue laureada con dos premios Goya y once nominaciones. Sin duda, este filme te acercará a conocer un poco mejor la figura de este hombre. Esta película tan interesante se puede ver en las plataformas de streaming de Netflix, Movistar plus y filmin.

Cuéntame

En la actual temporada -la vigésimo segunda- de la icónica serie protagonizada por la familia Alcántara, aparece durante los años 1993 y 1994 el personaje de Luis Roldán, retratando lo que fue, uno de los episodios de corrupción más escandalosos de nuestro país. Toni Alcántara trabaja en Moncloa en los últimos años de Felipe González y la historia del recién fallecido se cruza en la gestión comunicativa de la crisis.

¡Se viene drama! El escándalo Roldán está a punto de estallar y va a ser en la cara de Toni 🔥#CuéntameVendimia pic.twitter.com/MxmXGO1ZnN — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 10 de febrero de 2022

Roldán, todo por la pasta

En este capítulo de novéntame se recoge el testimonio de los acontecimientos sobre la historia de Luis Roldán en un recorrido por piezas audiovisuales de la época. La aplicación Play de RTVE, a la que se puede acceder de manera gratuita, ilustra los hechos tal y como se vivieron en los años noventa.

Entrevista en Telemadrid

Para conocer personalmente a este hombre, podemos encontrar en Telemadrid una entrevista de Luis Roldán de una duración de media hora publicada en 2010 a pocos momentos de que fuese puesto en libertad.

La canción de Roldan: crimen y castigo

Este libro de Fernando Sánchez Dragó narra a través de una novela de no ficción la crónica, los delitos y el cautiverio de Luis Roldán. se puede adquirir en la casa del libro por un precio de 20 euros. El novelista cuenta de una manera suculenta y fidedigna el transcurso de toda la vida de este personaje español.

