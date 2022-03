El Supremo otorga especial protección a los imputados cuando declaran contra el honor de terceros

Desestima la demanda presentada por un empresario contra Eduardo Pascual, ex banquero fugado en la causa de los ERE de Andalucía.

Ricard Cugat

Faltar a la verdad en una declaración judicial, actuando en propia defensa, es algo habitual y no merece ningún reproche en los tribunales pero, ¿Qué ocurre si lo dicho en esa declaración vulnera el honor de terceros?

El Tribunal Supremo ha resuelto la cuestión en una sentencia que rechaza el recurso presentado por un empresario frente a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla contraria a indemnizarle por unas manifestaciones en instrucción realizadas por el exbanquero y prófugo en la causa de los ERE de Andalucía Eduardo Pascual.

Las declaraciones, que incriminaban a Jesús Barderas y otros empresarios próximos al PSOE las hizo Pascual ante la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, en septiembre de 2014, y no dieron paso a investigación alguna al respecto. Fueron realizadas estando la causa en secreto, aunque aun así se filtraron y fueron publicadas en diversos medios de comunicación, por lo que el aludido vio vulnerado su honor y pidió reparación en los tribunales.

Pascual, expresidente de Eurobank y considerado imputado clave en la trama de desvío de dinero público trató de vincular a la cúpula federal del PSOE con el caso señalando que 18 millones de las ayudas públicas se habían desviado a inversiones socialistas en Sudamérica controladas por cuatro empresarios afines.

DECLARACIÓN EN CAUSA SECRETA

La demanda por vulneración del derecho al honor presentada por uno de los mencionados no obtuvo satisfacción ni en primera instancia ni tampoco en apelación ante la Audiencia de Sevilla, y ahora el Supremo, en una sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, confirma dichas resoluciones poniendo el acento en que Pascual hizo sus declaraciones "confiado en que se realizaron un proceso penal que debe reputarse secreto".

La sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Juan María Díaz Fraile, añade que no se ha acreditado que difusión en los medios de comunicación se hiciera "a su instancia o con su concurso" por lo que no se le puede otorgar responsabilidad al respecto.

"La sentencia apelada atina y va en línea con este posicionamiento de la Sala que pone en la balanza los derechos fundamentales de todo reo en un juicio penal por un lado, y el honor o intimidad de la persona afectada por la declaración del investigado", añade.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE DEFENSA

Recuerda además que tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional han otorgado una especial protección a la libertad de expresión cuando se ejercita en conexión con el derecho de defensa en procesos civiles o laborales, y que "más intensa ha de ser la eficacia legitimadora del derecho de defensa cuando las expresiones consideradas afrentosas han sido realizadas por quien declara como investigado porque se ha formulado una querella en su contra que puede acarrearle una sanción penal».

No consta además que la intención de Pascual fuera la de "procurar el descrédito" del demandante, y que sus declaraciones, en el marco de un proceso penal y en respuesta a las preguntas que le formuló la juez, no estaban desconectadas de los hechos investigados en la causa. En fin, establece que Pascual buscaba "su propia exculpación" y además sus expresiones no hicieron uso de "términos inequívocamente denigrantes o vejatorios", sino que se limitaron a un relato de hechos de los que por vía directa o indirecta el declarante afirmaba haber tenido conocimiento.

