La Audiencia investiga por blanqueo una empresa que hizo pagos a un amigo de Putin

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sigue el rastro en España desde hace tres años del presunto blanqueo de 35 millones de euros procedentes del saqueo que sufrió el fondo de capital ruso Hermitage Capital Management, que habría superado los 200 millones de euros. Estas pesquisas fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción tras presentar el ciudadano británico Bill Browder dos denuncias, una en 2017 y la segunda en 2018, en las que aportaba información concreta de dos operativas de lavado de dinero en España, en concreto en Tenerife y en Girona. En esta última resulta clave la actividad de la firma Delco Networks SA, que según los datos aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también transfirió a Suiza importantes cantidades de dinero destinadas al violonchelista Sergei Roldugin, amigo desde la adolescencia de Vladímir Putin y padrino de su hija María, según la información publicada por la BBC.

La investigación de los fiscales Juan José Rosa y José Grinda ha logrado descubrir que Delco Networks, cuya sede social está ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, realizó entre el 10 de abril de 2008 y el 29 de octubre de 2009 por un total de 25 transferencias por un total de 12.720.000 euros destinados a una cuenta bancaria que había abierto en Caixa Girona Anna Kurepina, una mujer de 80 años. Este dinero, según la denuncia del inversor Bill Browder, tendría su origen en los fondos que le fueron sustraídos por una organización criminal que utilizó los servicios del financiero Dimitri Klyuev. Este banquero había sido condenado en 2006 en Rusia por enriquecimiento ilícito. Acabó incluido por Estados Unidos en la lista negra de oligarcas rusos.

El Periódico adelantó una información en la que aseguraba que un alto cargo del Gobierno de Putin se había beneficiado de esta red de blanqueo afincada en la Costa Brava. Se trataba en concreto de Vladímir Artyakov, un exgobernador de la región de Samara y vicepresidente de Rostec, la mayor empresa pública rusa de tecnología y armamento. La investigación desarrollada por los fiscales Rosa y Grinda confirmó que en 2014 Anna Kurepina había vendido cuatro parcelas a Dimtri Artyakov, hijo del número dos de Rostec. Estas pesquisas apuntan que Artyakov podría haber abonado 10 millones de euros a Kurepina. Los 12,7 millones fueron transferidos como si se tratara de préstamos. Sin embargo, Anticorrupción no pudo confirmar que este mujer de 80 años hubiera devuelto los supuestos préstamos que habría recibido.

Al mismo tiempo que realizaba las transferencias a España, la firma Delco Networks enviaba fondos a Sergei Roldugin. Un contrato comercial de 29 de mayo de 2008, obtenido por el Consorcio de Periodistas que investigó los conocidos como "papeles de Panamá" demuestra que la empresa International Media Overseas SA, propiedad al 100% del amigo de Putin, vendió a Delco Networks SA 70.000 acciones de la compañía Rosneft, una petrolera de capital mayoritariamente público, por un precio de 800.000 dólares.

La investigación del Consorcio de periodistas de los "papeles de Panamá" también destapó que Roldugin habría recibido más de 2.000 millones de dólares en sus cuentas opacas mediante varias transferencias dudosas. En una entrevista concedida a The New York Times Roldugin negó haber sido el destinatario de esos fondos.

Vinculados con inversiones inmobiliarias en Canarias también se transfirieron desde Rusia 16,32 millones de euros. De estos, 9,6 millones habrían sido destinados a 60 beneficiarios rusos y de otros países de la antigua Unión Soviética desde cuentas bancarias de una entidad financiera radicada en Estonia (Sampo Bank). Estos fondos también procedían de los 200 millones de dólares sustraídos al fondo Hermitage. Los otros 7,2 millones de euros se asignaron a la compra de piezas de automóviles, equipos de construcción, ropas, y muebles, entre otras cosas.

Tanto las denuncias interpuestas por el responsable del fondo Hermitage como la que presentó Anticorrupción destacan que los periodistas que analizaron los papeles de Panamá pusieron de manifiesto que varias empresas vinculadas a Sergei Roldugin podrían haber participado en el presunto blanqueo del fraude de más de 200 millones de euros denunciado por el inversor Browder.

En concreto, este empresario británico defiende que policías y altos funcionarios rusos se hicieron de forma irregular con el control de tres empresas dependientes de su fondo de inversión, que recibieron 200 millones de euros del Tesoro ruso. Sin embargo, los nuevos propietarios se quedaron con el dinero. Y para tratar de recuperar esos fondos, Bill Browder contrató al abogado Sergei Magnitsky, que presentó en diciembre de 2007 varias denuncias ante la Justicia de Moscú.

La Policía señalada acabó arrestando al abogado Magnitsky, quien permaneció preso de forma preventiva durante 358 días hasta que falleció en noviembre de 2009 en la cárcel, con 37 años. ONG conocedoras de los hechos aseguran que este letrado sufrió malos tratos en prisión. Estados Unidos incluyó a los funcionarios públicos rusos responsables de su muerte en la denominada Lista Magnitsky o lista negra de los oligarcas rusos.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd