Fernando Alejandre, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa: "Nunca habíamos estado tan cerca de la destrucción mutua"

El 5 de septiembre de 2021, el general Fernando Alejandre, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, puso el punto final a su libro 'Rey servido y patria honrada' (Deusto). Con toda probabilidad, no esperaba que los periodistas se pegaran por su visión castrense. Quería dejar un legado a los militares más jóvenes y un aviso a la clase política. Pero Vladímir Putin y su despiadada invasión de Ucrania lo han convertido en una fuente inestimable: en su expediente, Afganistán, Irak, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Y sobre todo, fue un un alto cargo de la OTAN cuando el jefe del Kremlin desplegó sus Fuerzas Armadas en la península de Crimea.

Generales como Gan Pampols dicen que solo se ha sorprendido el que quería sorprenderse. ¿Coincide?

En 2014 yo estaba destinado en el cuartel general del Mando Aliado de Operaciones de la OTAN. Cuando vimos que las autoridades rusas movilizaban tropas en Crimea, supimos que era la punta del iceberg. Era el primer paso. El segundo ha llegado ahora, ocho años después. Y veo el envío de lanzagranadas, ametralladoras y carros y pienso: "Es tarde".

¿Qué otras cosas piensa?

Mire, hace dos años que levanté el campamento y sigo la evolución de la guerra en la televisión, como todos.

No todos tenemos 46 años de experiencia militar.

A mi juicio, es un órdago de Putin. La comunidad internacional no se lo ha tomado en serio. Pero no sabemos cuál es el siguiente paso. Sospecho que ha iniciado una operación cuyo resultado es muy difícil que no sea la cesión de Ucrania de una parte de su territorio.

¿Solo una parte?

Así lo espero. Putin y sus generales son perfectamente conscientes de que pasar de ahí sería un esfuerzo difícil y costoso de mantener. Uno puede enfrentarse a las sanciones económicas, a la traición de sus ejércitos en combate, pero mantener una presencia militar en un territorio como Ucrania es agotador.

Analistas de táctica militar coinciden en que el avance ruso va mal.

En este tipo de conflictos se mezcla la desinformación con la buena intención. Tenemos interés en creer que le va muy mal, pero yo no estoy de acuerdo. Ha lanzado una operación y, seguramente, lo que pretende es adquirir una posición de privilegio para llegar a una negociación en las condiciones que quiere.

Al menos no ha desplegado la fuerza aérea.

No le hace ninguna falta. Tiene una frontera enorme al norte de Ucrania y con eso le basta y le sobra para controlar cualquier movimiento sobre Ucrania. Si se moviera cualquier cosa en el espacio aéreo ucraniano, sería derribado inmediatamente.

El exprimer ministro finlandés Alexander Stubb asegura que hemos llegado a un punto de no retorno.

Espero que no sea así.

¿Hay razones para tener miedo?

Las hay en todas las guerras. La clave es que una vez que empieza todo tiene que transcurrir como está planeado, porque los errores son muy fáciles de cometer, de un lado y del otro. En este caso, podemos vernos en una guerra muy larga por parte de Putin contra una resistencia ucraniana organizada. Y si el error es en el otro lado, nos podemos ver en una guerra nuclear global. Si ahora mismo, con la posición de privilegio que tiene Putin, se pudiera iniciar una negociación, probablemente habría retorno.

¿Probablemente? ¿Y si no?

Alguien puede equivocarse y apretar el botón que no es.

Algunas de las ojivas nucleares rusas están fuera de servicio.

No pondría las esperanzas en eso. Tiene una fuerza nuclear útil.

¿Qué tipo de enemigo es Putin?

Uno muy peligroso. Putin no responde a ningún tipo de parámetro occidental. Sus decisiones se ponen en práctica, mientras en este lado de la frontera hay mecanismos de control democrático. Una vez Putin da un paso, no se repliega. Hay alguien que ha creído que está loco, pero no es cierto. Está obrando con un enorme apoyo de sus propios generales y de las clases dirigentes. Tienen una espina clavada desde 1991, con la disolución oficial de la Unión Soviética. Si un comando acabara con la vida de Putin, aparecería otro Putin al día siguiente.

¿En sus 46 años de servicio había visto algo así?

Nunca habíamos estado tan cerca de la destrucción mutua asegurada. La crisis de los misiles de Cuba, en 1962, fue un momento muy delicado, pero no se llegó a esto ni muchísimo menos.

Muy tranquilizador no es usted.

Hay dos cosas que no hago nada bien: tranquilizar a las personas y hacer pronósticos.

Aun así, del 0 al 10, ¿qué nota le pone al riesgo real?

Tirando al 5. Aunque Putin nos parezca un monstruo –que lo es–, estoy seguro de que sabe que hay un umbral que no puede sobrepasar.

Negociar con Nicolás Maduro la compra de petróleo también era un umbral. Y Joe Biden lo ha hecho.

Eso es ponernos a los pies de los caballos. No entiendo el porqué de la urgencia. No es necesario negociar cuando están cayendo las bombas sobre Kiev. O por lo menos, no es necesario que se sepa. Lanza un mensaje lamentable.

¿Qué otras cosas hace mal Occidente?

Hacemos lo que podemos para que las cosas salgan mal. Putin aprendió las lecciones de Afganistán, nosotros no. Y a fuerza de repetir el mantra de la paz, hemos llegado a creer que la tenemos asegurada y que no hay que hacer nada para conseguirla. Supongo que, al ver las imágenes de los alrededores de Járkov, la sociedad entenderá a lo que nos referimos. Para las Fuerzas Armadas es muy doloroso tratar de cumplir con nuestra misión ante la incomprensión, y a veces el rechazo, de la sociedad a la que servimos.

¿Permite un juego? Imagine que sigue siendo el Jefe de las EMAD. ¿Qué hace?

Tener fe absoluta en la Alianza Atlántica y volver a insistir, como hice cuando estaba en activo, en la necesidad de elevar el presupuesto de Defensa y dotar a los militares españoles de unos medios acordes a la importancia de España en el contexto internacional.

"Confío en que el infierno acabe antes del verano"

¿Nada más?

No se puede hacer nada más. Nada de aventuras por libre. Hay que apretar los dientes, entrenar más y seguir de la mano de las naciones democráticas. Espero que este drama sirva al menos como llamada de atención y que, por mucho que repitamos el mantra de que somos una sociedad pacífica, veamos que hay otras que no lo son.

Jure que el peligro no se extenderá y llegará hasta casa.

No puedo jurar porque no lo sabemos. ¿Quién nos dice que alguien dispara contra el avión que no es, o toca una ciudad que no debía?

¿Cuándo acabará este infierno?

¡Uff! Espero que antes del verano. Pero recuerde que le he dicho que lo que peor se me da son las profecías.

