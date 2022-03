Vox se hace con la presidencia de las Cortes y cuatro asientos en el Gobierno de Mañueco

El ultimátum de Vox obliga al PP a cerrar de una tacada el acuerdo de la Mesa y el Gobierno

Los de Abascal presidirán las Cortes, tendrán la vicepresidencia del Ejecutivo y otras tres consejerías

El reparto de carteras seguirá negociándose. El PP tendrá siete de diez

CLAUDIA ALBA.

PP y Vox han cerrado su primer gobierno de coalición. Un pacto de legislatura que incluye la Mesa de las Cortes y el Ejecutivo de Castilla y León. Por primera vez el partido de Santiago Abascal tendrá la presidencia de las Cortes (que ocupará el leonés Carlos Pollán) y también una secretaría. Además, según confirman fuentes de la cúpula nacional, Juan García-Gallardo será el vicepresidente del Gobierno y su partido estará al frente de otras tres consejerías que aún no se han definido. El Gobierno estará compuesto por un total de diez carteras (siete serán del PP) más la presidencia y la vicepresidencia. "Este Gobierno va a dar solidez, estabilidad y una gestión eficaz", afirmó Mañueco junto a su socio en la primera comparecencia conjunta.

Vox ha explicado que el reparto de sillones ha sido lo pactado "y ahora se abren dos meses" para seguir hablando de qué cartera dirigirá cada uno. Lo que sí se ha hecho público ya es el acuerdo programático. Tras el pleno, las dos formaciones hicieron público un documento, compuesto por 32 acciones entre las que figura en primer lugar “vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, garantizando la igualdad social, laboral, de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres”.

El pacto incluye la defensa de los intereses de la comunidad “en el marco de la Unión Europea”, su compromiso con el mundo rural y el impulso a una ley concreta; el apoyo a las familias y la natalidad, y la aprobación de una ley contra la violencia intrafamiliar (actualizando la normativa vigente) después de que Vox insistiera en campaña electoral en que derogaría la ley actual de igualdad y contra la violencia de género.



/ CLAUDIA ALBA.

En materia de educación, el acuerdo habla de “consolidar el modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, libre de adoctrinamiento ideológico”, la exigencia de una EBAU única en toda España y el “derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”. También hay varios apartados destinados a la defensa del patrimonio cultural, las tradiciones y “la riqueza del español”. Y, sobre la política energética, “la exigencia al Gobierno de la Nación de revertir una política que ha perjudicado a las familias y reducido la competitividad de las empresas”. En cuanto a la inmigración, “ordenada y desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales”.

El PP acepta el ultimátum de Vox

Tras intensas horas de negociación hasta prácticamente el arranque del pleno, Alfonso Fernández Mañueco aseguró que el acuerdo "permitirá un gobierno estable, sólido y con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía". La aclaración sobre sus socios llega después de que el partido ultra haya puesto en duda el actual sistema autonómico y exigiera, al principio de las conversaciones, derogar medidas en materia social clave sobre violencia de género y memoria democrática. En el PP afirman que esas exigencias no están recogidas en el acuerdo.

El malestar en Vox había ido en aumento en las últimas horas, hasta el punto de que esta misma mañana dirigentes nacionales aseguraban que todo podía saltar por los aires. En la cúpula ultra insisten en que el PP "no cedía en nada" y que no sólo no estaban dispuestos a entregarles la presidencia de las Cortes, sino que tampoco querían que estuvieran en el Gobierno autonómico. Esa siempre fue la línea roja de Vox a pesar de que los populares intentaron al principio un gobierno en solitario.

Como publicó este diario, Mañueco también abrió una negociación con los tres procuradores de Soria Ya! para cerrar una alternativa en las Cortes. Los votos les daban para hacerse con la presidencia del Parlamento autonómico. Incluso Alberto Núñez Feijóo aseguró ayer en Madrid, en su primera rueda de prensa en Génova, que el PP debía presidir las Cortes. Pero, según explicaron en el PP, Vox lanzó un ultimátum al final del día: el pacto debía incluir la Mesa y el Gobierno o no habría acuerdo para investir a Mañueco. La verdadera línea roja del PP era el adelanto electoral: los populares no concebían bajo ningún concepto volver a las urnas, mientras que Vox estaba dispuesto a ello.

Primer acuerdo PP-Vox

El de Castilla y León es el primer pacto de coalición que los dos partidos asumen en una comunidad autónoma. Se trata del gran debate al que el PP llevaba tiempo enfrentándose. La anterior dirección (capitaneada por Pablo Casado y Teodoro García Egea) era partidaria de no compartir gobiernos con Vox hasta las elecciones generales. El mandato del secretario general era claro y ya venía provocando algunas fricciones, empezando por Castilla y León.

Mañueco fue consciente en la noche electoral de que no había otro camino. Génova le empujó a intentar buscar acuerdos con los distintos partidos localistas para evitar la coalición. Pero en el equipo castellanoleonés lo tenían claro. Como también lo asumen, aunque de forma preventiva, en Andalucía. Juanma Moreno Bonilla deberá convocar elecciones este año. Todo apunta al mes de octubre. Y, a pesar de que las encuestas sonríen al PP, en la formación muchos sectores descuentan que Vox saldrá fortalecido de esta cita electoral y podrá entrar en un segundo gobierno autonómico.

El debut en Castilla y León lo cambia todo. En el PP muchos dirigentes entienden que "antes o después" tocaría formar gobierno con Vox. Y que, si ese es el único marco posible, "lo mejor era hacerlo ya" para que la ciudadanía empiece a juzgar su gestión. En ese sentido recalcan que los socios minoritarios de los gobiernos de coalición (Ciudadanos en su caso y Podemos en el del PSOE) han salido muy perjudicados tras sus experiencias en poco tiempo.

Noticias relacionadas