El fiscal cifra en 15 millones los fondos que Juan Carlos I entregó en Jersey a un empresario

La Fiscalía defiende que Juan Carlos I no utilizó el dinero que entregó en 2004 a Joaquín Romero Maura tras liquidar dos 'trust' que había abierto en los años 90 en el paraíso fiscal

Una parte de los fondos procedía de una donación de unos 9 millones de dólares estadounidenses efectuada en 1999 por Simeón de Bulgaria

El rey emérito Juan Carlos I. / EFE/Zipi/Archivo

La Fiscalía del Tribunal Supremo descubrió que Juan Carlos I traspasó en 2004 el dinero que tenía en dos 'trust' a Joaquín Romero Maura, quien había constituido en el paraíso fiscal de Jersey el 'trust' The JRM 2004. Esta compañía se abrió con un ingreso inicial de 14.923.604 euros. Estos fondos, según el Ministerio Fiscal, procedían de la liquidación de Tartessos Trust, que fue fundado en 1995 con aproximadamente 4.000.000 de dólares; y de Hereu Trust, creado en 1997 con alrededor de 1.000.000 de dólares, según consta en uno de los dos decretos con los que se archivan las investigaciones sobre el anterior jefe del Estado.

Estos dos 'trust' fueron constituidos en Jersey por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, fallecido en 2009, y considerado una de las personas de la máxima confianza de Juan Carlos I. "Puesto que no existe documentación soporte de estos 'trust', no se conoce el origen de los fondos con que fueron creados. La finalidad de ambos 'trust' era apoyar al entonces rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario", concluye el fiscal, que rechaza atribuir cualquier delito al monarca.

No obstante, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) apuntó que una parte de los fondos provendría de una sociedad, Nadine Limited, que habría recogido donaciones de personas no identificadas que apoyaron entre los años 50 y 70 a Juan Carlos de Borbón. Otra parte de los fondos procedía de una donación de unos 9 millones de dólares estadounidenses efectuada en 1999 por Simeón de Bulgaria, procedentes de inversiones financieras en la entidad JP Morgan en Suiza.

Joaquín Romero Maura

Además, el fiscal informa en su decreto de que la documentación analizada apunta a que después de la cesión del dinero solo Joaquín Romero Maura se valió de los fondos del 'trust', que ha tenido durante todos estos años una baja actividad. En concreto, este empresario habría sacado dinero para financiar la compra de propiedades.

Tres organizaciones benéficas

Además del propietario del 'trust' y de su mujer, las organizaciones benéficas Birmingham Children's Hospital Charities, Great Ormond Street Hospital Children´s Charity y British Refugee Council se beneficiaron del dinero escondido en Jersey. Estas fundaciones no han tenido vinculación con Juan Carlos I o personas de su entorno, quienes tampoco han tenido la condición de beneficiarios.

Y como prueba de que no se puede atribuir ningún delito en este caso a Juan Carlos I, la Fiscalía resalta que entre 2004 y 2021 no se ha detectado ningún indicio que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas.

En el primer año de vida del 'trust' The JRM 2004, la firma Bermuda Trust (Jersey) Limited, una de sus propietarias, distribuyó 2.497.689 euros del capital en favor de Joaquín Romero Maura. Tras estas disposiciones, la situación patrimonial de JRM 2004 Trust a 31 de marzo de 2005 reflejaba unos fondos de 12.030.605 euros.

No hay delito fiscal

En todo caso, prosigue el decreto, desde la abdicación de Juan Carlos I, que se hizo efectiva el 19 de junio de 2014, las disposiciones del 'trust' de Jersey han sido en cuantías que no alcanzan la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública: "Aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".

La investigación de la Fiscalía se abrió el 19 de octubre de 2020, después de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) alertara de que Joaquín Romero Maura disponía de 8,5 millones de libras (10,2 millones de euros) y activos en entidades financieras en las islas de Jersey y Guernsey, que podrían estar vinculados con Juan Carlos I.

