Alberto Núñez Feijóo, en diez frases

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, responde a los medios a su llegada ante la Junta directiva del partido, a 2 de marzo de 2022, en Santiago de Compostela. / César Arxina / Europa Press

Alberto Núñez Feijóo ha comunicado esta tarde ante la Junta Directiva del PPdeG su decisión de presentar su candidatura a presidir el PP de España, una decisión que ya calificaba de “precipitada, pero meditada”. "No soy un político de manual, no creo en los laboratorios políticos. No soy un político de eslogan. No soy un político comentarista, sino de hechos", se describía así mismo asegurando que “con mis errores y mis aciertos” pone a disposición de su partido “todo lo que he hecho, todo lo que puedo hacer y todo lo que soy”.

Las frases

Feijóo oficializaba así su paso candidatura, con un discurso de 40 minutos que ha dejado estas frases:

"Es este también un discurso de pesar y de disculpas porque el PP no ha sabido estar a la altura de las circunstancias".

"Hay situaciones que ni se buscan ni se escogen. Hay que abordarlas con determinación”.

" Galicia é todo . Todo o que son é grazas a Galicia, á confianza dos galegos e galegas”.

"Pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a presidir el Partido Popular".

"Hoy me siento en la obligación institucional de ponerme a disposición de mi país para presentar el proyecto solvente que necesita".

"Seremos un partido unido, integrador, solvente. Que diga no cuando tenga que decir que no , y que sí cuando toque decir sí".

Agradece a sus predecesores, Pablo Casado incluido. " En esta vida nadie acierta siempre . En sus tres años hubo muchos aciertos".

Explicó por qué en 2018 no optó a la presidencia del PP. "Vivíamos en una España que crecía, que creaba empleo. Hoy, España padece el peor momento de su historia reciente ".

"España nos está esperando y en el PP va a encontrar el partido para gobernar. Y en mí un servidor público".

"No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez, y creo que es posible ganarle".

